Вкус биржи: Маск вообще умеет работать в условиях конкуренции?!

Илон Маск подает в суд! И не на кого-нибудь, а на Apple! Он вообще умеет делать хоть что-нибудь без помощи государства? Трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов возражает...
- Проигрываем конкуренцию? Не беда: подадим в суд!
- Foto: Фрэнсис Чанг / CNP / ZUMA Press Wire / Scanpix
Инфляция растет, а Дональд Трамп Пауэлла лузером называет... Там кто-нибудь когда-нибудь уже порядок наведет?
Наведет! Трамп железной рукой постановил: отныне 15% всех продаж Nvidia в Китай будут уходить государству. Это что за десятина такая? Зачем включать ручное управление?
Дональд Трамп высказался о новом CEO Intel. Неужто у акций этой компании есть шанс отскочить ото дна?
Статья продолжается после рекламы
Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Рынки хорошенько так поколбасило: главу департамента уволили, о том, что Джером Пауэлл следующий, поспекулировали...
В конце этой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым дико удивились тому, что об эстонском стартапе внезапно заговорили мировые СМИ.
Зузу Измайловой плюнули в бассейн и наступили на любимую мозоль, поэтому она плюнула прямо в трепетную душу тиблам. Рийна Сольман на всякий случай уточнила: в русских никто не плевал, это все homo soveticus виноваты. Стало еще трепетнее, количество желающих в кого-нибудь плюнуть начало расти в геометрической прогрессии. Чувствующие себя наиболее оплеванными вступили в самую миролюбивую в стране партию. На мосту Дружбы установили еще три ряда зубов дракона.
В новом выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем детали торгового соглашения между ЕС и США, возможные санкции против Индии за сотрудничество с Россией, а также словесную дуэль предпринимателей с министром финансов Юргеном Лиги.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.