  • OMX Baltic0,3%296,8
  • OMX Riga−0,32%917,58
  • OMX Tallinn0,14%2 038,02
  • OMX Vilnius0,52%1 214,68
  • S&P 5000,28%6 463,51
  • DOW 300,77%44 799,47
  • Nasdaq 0,24%21 733,91
  • FTSE 1000,14%9 160,41
  • Nikkei 2251,3%43 274,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,19
  • 13.08.25, 15:43

Вкус биржи: Маск вообще умеет работать в условиях конкуренции?!

Илон Маск подает в суд! И не на кого-нибудь, а на Apple! Он вообще умеет делать хоть что-нибудь без помощи государства? Трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов возражает...
Проигрываем конкуренцию? Не беда: подадим в суд!
  • Проигрываем конкуренцию? Не беда: подадим в суд!
  • Foto: Фрэнсис Чанг / CNP / ZUMA Press Wire / Scanpix
Инфляция растет, а Дональд Трамп Пауэлла лузером называет... Там кто-нибудь когда-нибудь уже порядок наведет?
Наведет! Трамп железной рукой постановил: отныне 15% всех продаж Nvidia в Китай будут уходить государству. Это что за десятина такая? Зачем включать ручное управление?
Дональд Трамп высказался о новом CEO Intel. Неужто у акций этой компании есть шанс отскочить ото дна?

Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».
