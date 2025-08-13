Назад 13.08.25, 15:43 Вкус биржи: Маск вообще умеет работать в условиях конкуренции?! Илон Маск подает в суд! И не на кого-нибудь, а на Apple! Он вообще умеет делать хоть что-нибудь без помощи государства? Трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов возражает...

Проигрываем конкуренцию? Не беда: подадим в суд!

Foto: Фрэнсис Чанг / CNP / ZUMA Press Wire / Scanpix

Инфляция растет, а Дональд Трамп Пауэлла лузером называет... Там кто-нибудь когда-нибудь уже порядок наведет?

Наведет! Трамп железной рукой постановил: отныне 15% всех продаж Nvidia в Китай будут уходить государству. Это что за десятина такая? Зачем включать ручное управление?

Дональд Трамп высказался о новом CEO Intel. Неужто у акций этой компании есть шанс отскочить ото дна?

Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».