Делов-то: тиблы в бассейне, Касса в замке и слава кофеварке

Зузу Измайловой плюнули в бассейн и наступили на любимую мозоль, поэтому она плюнула прямо в трепетную душу тиблам. Рийна Сольман на всякий случай уточнила: в русских никто не плевал, это все homo soveticus виноваты. Стало еще трепетнее, количество желающих в кого-нибудь плюнуть начало расти в геометрической прогрессии. Чувствующие себя наиболее оплеванными вступили в самую миролюбивую в стране партию. На мосту Дружбы установили еще три ряда зубов дракона.
Касса здоровья плюнула на минус в бюджете и решила кутнуть на последние в замке Таагепера. Услышав про шестизначные цифры, которых, впрочем, никто не видел, прогрессивная общественность немедленно захотела плюнуть Кассе здоровья в корпоративный суп. Премьер-министр поперхнулся и выплюнул руководителя Кассы, министр социальных дел Кармен Йоллер деликатно откашлялась и сделала вид, что она тут вообще ни при чем.
НКО «Слава Украине» плюнуло на свои полмиллиона и все простило бывшему лучшему, но опальному европейцу года. Члены Центристской партии в ответ на это вышли с трагическими лицами и кофеварками на протест перед прокуратурой; члены «Ээсти 200» попросили тайной аудиенции у Лавли Перлинг; лидер «Правых» пообещала, что теперь-то точно все будет по-новому; бывшие лидеры Res Publica нервно сплюнули в угол, но их никто не заметил.
Реформисты расплевались с центристами, но это не точно. Все остальные тоже с ними окончательно и бесповоротно расплевались, пока не посмотрели на рейтинги. «Не плюйте по ветру!» – предупредил член выплюнутой из правительства партии Раймонд Кальюлайд. Мэр столицы, в которого в последние полтора года не плюнул только ленивый, немедленно сфотографировался с собачкой. И на всякий случай, с бывшим, но популярным министром инфраструктуры. На инфраструктуру, впрочем, тоже все наплевали: у самолетов кончились диспетчеры, у поездов куда-то повыродились машинисты, а дороги в этой стране не ремонтировали с тех пор, как все расплевались.
«Плевать я хотел на ваше общественное мнение, у меня советники из МВФ, я, чай, тоже не лаптем щи хлебал», – заявил министр финансов. Агрономы нахмурились и потянулись за вертолетом, патриоты потянулись в Лихтенштейн, торговые сети открыли на одной и той же улице еще по два магазина, плюнули и закрыли.
Между делом, переплевываясь, обещали народу молочные реки и кисельные берега, но мимо почему-то проплывала одна харча. До муниципальных выборов оставалось два месяца.
Об этом и о многом другом в подкасте «Делов-то!» рассуждали Олеся Лагашина, Алексей Шишкин и Дмитрий Фефилов.
