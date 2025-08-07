Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,31%296,78
  • OMX Riga−0,13%914,69
  • OMX Tallinn0,24%2 038,22
  • OMX Vilnius0,31%1 208,58
  • S&P 5000,6%6 378,18
  • DOW 300,26%44 081
  • Nasdaq 0,77%21 407,36
  • FTSE 100−0,08%9 093,88
  • Nikkei 2251,85%41 820,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,32
  • OMX Baltic0,31%296,78
  • OMX Riga−0,13%914,69
  • OMX Tallinn0,24%2 038,22
  • OMX Vilnius0,31%1 208,58
  • S&P 5000,6%6 378,18
  • DOW 300,26%44 081
  • Nasdaq 0,77%21 407,36
  • FTSE 100−0,08%9 093,88
  • Nikkei 2251,85%41 820,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,32
  • 08.08.25, 16:01

Делов-то: тиблы в бассейне, Касса в замке и слава кофеварке

Зузу Измайловой плюнули в бассейн и наступили на любимую мозоль, поэтому она плюнула прямо в трепетную душу тиблам. Рийна Сольман на всякий случай уточнила: в русских никто не плевал, это все homo soveticus виноваты. Стало еще трепетнее, количество желающих в кого-нибудь плюнуть начало расти в геометрической прогрессии. Чувствующие себя наиболее оплеванными вступили в самую миролюбивую в стране партию. На мосту Дружбы установили еще три ряда зубов дракона.
Делов-то: тиблы в бассейне, Касса в замке и слава кофеварке
Касса здоровья плюнула на минус в бюджете и решила кутнуть на последние в замке Таагепера. Услышав про шестизначные цифры, которых, впрочем, никто не видел, прогрессивная общественность немедленно захотела плюнуть Кассе здоровья в корпоративный суп. Премьер-министр поперхнулся и выплюнул руководителя Кассы, министр социальных дел Кармен Йоллер деликатно откашлялась и сделала вид, что она тут вообще ни при чем.
НКО «Слава Украине» плюнуло на свои полмиллиона и все простило бывшему лучшему, но опальному европейцу года. Члены Центристской партии в ответ на это вышли с трагическими лицами и кофеварками на протест перед прокуратурой; члены «Ээсти 200» попросили тайной аудиенции у Лавли Перлинг; лидер «Правых» пообещала, что теперь-то точно все будет по-новому; бывшие лидеры Res Publica нервно сплюнули в угол, но их никто не заметил.
Реформисты расплевались с центристами, но это не точно. Все остальные тоже с ними окончательно и бесповоротно расплевались, пока не посмотрели на рейтинги. «Не плюйте по ветру!» – предупредил член выплюнутой из правительства партии Раймонд Кальюлайд. Мэр столицы, в которого в последние полтора года не плюнул только ленивый, немедленно сфотографировался с собачкой. И на всякий случай, с бывшим, но популярным министром инфраструктуры. На инфраструктуру, впрочем, тоже все наплевали: у самолетов кончились диспетчеры, у поездов куда-то повыродились машинисты, а дороги в этой стране не ремонтировали с тех пор, как все расплевались.

Статья продолжается после рекламы

«Плевать я хотел на ваше общественное мнение, у меня советники из МВФ, я, чай, тоже не лаптем щи хлебал», – заявил министр финансов. Агрономы нахмурились и потянулись за вертолетом, патриоты потянулись в Лихтенштейн, торговые сети открыли на одной и той же улице еще по два магазина, плюнули и закрыли.
Между делом, переплевываясь, обещали народу молочные реки и кисельные берега, но мимо почему-то проплывала одна харча. До муниципальных выборов оставалось два месяца.
Об этом и о многом другом в подкасте «Делов-то!» рассуждали Олеся Лагашина, Алексей Шишкин и Дмитрий Фефилов.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 01.08.25, 16:26
Делов-то: цена подписки на дружбу с США выросла, зрелища от правительства вместо дешевого хлеба
В новом выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем детали торгового соглашения между ЕС и США, возможные санкции против Индии за сотрудничество с Россией, а также словесную дуэль предпринимателей с министром финансов Юргеном Лиги.
Биржа
  • 06.08.25, 15:56
Вкус биржи: кручу-верчу, обмануть хочу – американские нонфармы?!
Рынки хорошенько так поколбасило: главу департамента уволили, о том, что Джером Пауэлл следующий, поспекулировали...
Mнения
  • 25.07.25, 16:34
Делов-то: мышиная возня вокруг кресла мэра. Кто виноват в росте цен?
Новый завод в Нарве и перебранки в Таллиннской мэрии, характеристики политиков от Марью Лауристин и цены на еду обсуждаем в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
Mнения
  • 18.07.25, 16:36
Делов-то: старейшине – Лаос, Таллинну – хаос
Не успели столичные жители отсмеяться по поводу скамеек и городского тендера, выгодного для выигравшей его фирмы, но не для горожан, как поступила новая порция новостей от вице-мэра Пяртеля-Пеэтера Пере, которому вынь да положь, но установи в Таллинне велодомики к октябрю.
  • KM
Content Marketing
  • 30.05.25, 14:33
Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.

Самые читаемые

1
Новости
  • 05.08.25, 14:17
Американцы назвали Эстонию лучшей страной в мире для выхода на пенсию
2
Биржа
  • 07.08.25, 06:00
Семейная пара с Уолл-стрит продала виллу во Флориде и переезжает в Таллинн, чтобы открыть здесь свой бизнес
3
Новости
  • 05.08.25, 11:44
Двух врачей Ида-Вируской центральной больницы подозревают во взяточничестве
4
Эпицентр
  • 05.08.25, 08:54
Забытые акционеры: эстонцы, выбившие деньги из Telia, остались в неведении
Вопросы Äripäev заставили Telia передумать
5
Новости
  • 07.08.25, 14:48
Убытки Milrem достигли 10 млн евро. Компания готовится к взрывному росту
6
Новости
  • 06.08.25, 16:51
Автоперевозчик обанкротился: компания не справилась с ростом процентных ставок

Последние новости

Эпицентр
  • 08.08.25, 18:25
«Не будьте помешаны на контроле!» Любимый в IT-секторе руководитель уходит из Кассы здоровья с ярлыком «враг налогоплательщиков»
Новости
  • 08.08.25, 17:07
Уходящий в отставку Райн Лаане: нет смысла злиться
Mнения
  • 08.08.25, 16:01
Делов-то: тиблы в бассейне, Касса в замке и слава кофеварке
Новости
  • 08.08.25, 16:01
Летние дни Кассы здоровья обошлись в 135 000 евро
Новости
  • 08.08.25, 15:28
Эстонский стартап привлек миллионы и выходит на европейский рынок. «В Польше – бурный рост»
Биржа
  • 08.08.25, 14:11
Акционер DelfinGroup отказался от предложения Indexo о выкупе
И советует другим принять такое же решение
Новости
  • 08.08.25, 14:07
Глава Кассы здоровья Райн Лаане уходит в отставку
Биржа
  • 08.08.25, 13:21
Harju Elekter заключила контракт c организацией по ядерным исследованиям

Сейчас в фокусе

Даниэль и Кэрол Уилдермут на сцене Инвестиционного фестиваля в 2025 году.
Биржа
  • 07.08.25, 06:00
Семейная пара с Уолл-стрит продала виллу во Флориде и переезжает в Таллинн, чтобы открыть здесь свой бизнес
В компании работало в среднем 35 сотрудников.
Новости
  • 06.08.25, 16:51
Автоперевозчик обанкротился: компания не справилась с ростом процентных ставок
Основанная Кульдаром Вяэрси компания Milrem за год поставила беспилотные наземные транспортные средства Themis в Швецию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
Новости
  • 07.08.25, 14:48
Убытки Milrem достигли 10 млн евро. Компания готовится к взрывному росту
Офис Кассы здоровья находится в недавно построенном квартале Arter.
Новости
  • 06.08.25, 16:43
Касса здоровья платит за новый офис более 60 000 евро в месяц
Маргус Цахкна напомнил, что в 2008 году члены совета Больничной кассы (ныне – Касса здоровья) отказались от своих выплат.
Новости
  • 07.08.25, 13:46
В правительстве хотят смены руководителя Кассы здоровья
В настоящее время моя позиция в Novo Nordisk в минусе на 52%, что в денежном выражении означает убыток в размере 13 000 евро.
Инвестор Тоомас
  • 07.08.25, 12:20
Инвестор Тоомас: продаю, чтобы поймать падающий нож
Замок Таагепера, где проходили летние дни Кассы здоровья.
Интервью
  • 06.08.25, 19:39
Глава Кассы здоровья о помпезных летних днях: расходы подсчитаем к пятнице
Лаане: СМИ преувеличили расходы
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).
  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025