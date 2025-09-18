Назад 18.09.25, 17:59 Вкус биржи: что ж ты, Пауэлл, сдал назад? ФРС в кармане у Трампа? Intel +27% Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым констатировали снижение ставки на 25 базисных, удивились падению доллара, кринжанули с рацпредложения Трампа уполовинить количество отчетов и были шокированы сделкой Nvidia и Intel.

Трейдеры нашли 5 миллиардов причин, почему они решили поверить в Intel.

Foto: Дадо Рувич / Reuters / Scanpix

Что ж ты, Пауэлл, сдал назад? ФРС сделал то, что потребовал от него Дональд Трамп.

Вы их доллар вообще видели? Почему американская валюта падает весь год.

Неправильно ты, дядя Федор, отчеты пишешь! Ты раз в квартал это делаешь, а надо - два раза в год. Дональд Трамп раздает указания бирже.

Nvidia спасает Intel? Хайповая компания вкладывает миллиарды в легендарного производителя.

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».