  • OMX Baltic0,21%293,43
  • OMX Riga0,28%913,34
  • OMX Tallinn0,05%1 962,35
  • OMX Vilnius0,26%1 230,91
  • S&P 5000,53%6 635,45
  • DOW 300,16%46 092,5
  • Nasdaq 1,07%22 498,75
  • FTSE 1000,14%9 221,64
  • Nikkei 2251,15%45 303,43
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,01
  • 18.09.25, 17:59

Вкус биржи: что ж ты, Пауэлл, сдал назад? ФРС в кармане у Трампа? Intel +27%

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым констатировали снижение ставки на 25 базисных, удивились падению доллара, кринжанули с рацпредложения Трампа уполовинить количество отчетов и были шокированы сделкой Nvidia и Intel.
Трейдеры нашли 5 миллиардов причин, почему они решили поверить в Intel.
  • Трейдеры нашли 5 миллиардов причин, почему они решили поверить в Intel.
  • Foto: Дадо Рувич / Reuters / Scanpix
Что ж ты, Пауэлл, сдал назад? ФРС сделал то, что потребовал от него Дональд Трамп.
Вы их доллар вообще видели? Почему американская валюта падает весь год.
Неправильно ты, дядя Федор, отчеты пишешь! Ты раз в квартал это делаешь, а надо - два раза в год. Дональд Трамп раздает указания бирже.

Статья продолжается после рекламы

Nvidia спасает Intel? Хайповая компания вкладывает миллиарды в легендарного производителя.
Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

  • 13.09.25, 11:49
Вкус биржи: кто самый богатый человек мира? Не Илон Маск
Как всегда в конце недели мы отметили возвращение легенды, взобравшейся на вершины списка Форбс, поспорили об инфляции, пожурили французов (а почему нет?), восхитились новыми фичами Robinhood и обратили внимание на просчеты статистики рабочих мест.
  • 05.09.25, 16:16
Делов-то: минобороны косипорит от души. Куда пропали десятки миллионов евро?
«Ты заплатило мне два раза, “я хочу!” – сказало ты». Министерство обороны переплатило десятки миллионов евро за вооружения на радость правительства США. Из-за бардака и нерасторопности Эстония не досчиталась 80 миллионов евро.
  • 12.09.25, 17:28
Делов-то: спорим про ТОП богачей, дроны в Польше и сокращения в Русском театре
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждения выдались бурными: как заработали свои состояния русскоязычные и эстонские миллионеры и миллиардеры? Как быть коллективу бывшего Русского театра в Таллинне? И может ли НАТО оказаться в пролете подобно дронам над Польшей?
  • 17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
В течение многих лет натрий-ионные батареи считались скорее перспективной теорией, чем практическим решением. Учёные и инженеры по всему миру верили в их потенциал, но массовое применение оставалось недостижимым. Теперь ситуация меняется.

Новости
  • 15.09.25, 08:49
Бизнесмену, покинувшему «Ээсти 200» со скандалом, предъявлено уголовное обвинение
«Не вызывает никаких эмоций»
2
Новости
  • 16.09.25, 07:00
Образование своими руками: политики в Нарве и в Маарду хотят создать русскоязычные школы
Законопроект: государство будет финансово поддерживать только эстоноязычные частные школы
3
Новости
  • 17.09.25, 06:00
Берман: кризис – это возможности. BLRT нацелился на Бразилию
4
Биржа
  • 17.09.25, 08:47
LHV обвиняет Luminor: над пенсионным рынком нависло серьезное подозрение
5
Эпицентр
  • 15.09.25, 06:00
«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем?
6
Новости
  • 17.09.25, 10:50
Люди в белом открыли новый завод стоимостью почти 50 млн евро

Биржа
  • 18.09.25, 17:59
Вкус биржи: что ж ты, Пауэлл, сдал назад? ФРС в кармане у Трампа? Intel +27%
Биржа
  • 18.09.25, 17:20
Результаты исследования препарата Novo Nordisk подтолкнули инвесторов к покупке акций
Новости
  • 18.09.25, 16:56
В центре Таллинна заложен краеугольный камень нового отеля Courtyard by Marriott
Новости
  • 18.09.25, 16:29
Земельно-пространственный департамент сократил расходы на 17%
Подсказка
  • 18.09.25, 16:05
Как компенсировать работнику зарядку служебного электромобиля дома?
Новости
  • 18.09.25, 15:42
Эстонского производителя ветеринарных препаратов приобрели голландцы
Новости
  • 18.09.25, 13:40
Кафе Pagaripoisid потеряло четверть оборота из-за спора о парковке
Новости
  • 18.09.25, 13:13
Неэме Таммис: система общественного транспорта Эстонии прогнила и строится на популизме

«Tallinn Shipyard, BLRT Western Repairs в Вакару и Turku Repair Yard – это серьезная судоремонтная группа, причем не только по меркам Балтийского моря, но и по меркам Северного», – говорит владелец BLRT Grupp Федор Берман.
Новости
  • 17.09.25, 06:00
Берман: кризис – это возможности. BLRT нацелился на Бразилию
Генеральный директор Elcogen Энн Ыунпуу – справа, в центре – глава банка LHV Михкель Торим, предоставившего финансирование на строительство завода, а слева – руководитель строительной компании Maru Ehitus Марго Денго, реализовавшей проект.
Новости
  • 17.09.25, 10:50
Люди в белом открыли новый завод стоимостью почти 50 млн евро
За критическими публикациями в адрес Luminor кроется лишь беспокойство LHV за свою долю рынка, считает руководитель пенсионных фондов Luminor Вахур Мадиссон.
Биржа
  • 17.09.25, 08:47
LHV обвиняет Luminor: над пенсионным рынком нависло серьезное подозрение
Кристо Россман, признанный виновным по делу, связанному с Paikre OÜ, сейчас работает руководителем проектов в MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus – некоммерческой организации, принадлежащей местным самоуправлениям.
Новости
  • 16.09.25, 18:14
Воры со свалки в Пярну окончательно признаны виновными
Премьер-министр: я мог бы сразу сформировать либеральное правительство
Новости
  • 17.09.25, 12:54
Премьер-министр: я мог бы сразу сформировать либеральное правительство
Кристен Михал на конференции Äriplaan 2026: я не обвенчан с должностью председателя партии
Директор Т1 Тармо Хыбе и архитектор Андрус Кыресаар презентуют обновленную концепцию торгового центра в 2022 году. Тогда ни аналитики, ни первые арендаторы не были до конца уверены, что комплексу у станции Юлемисте все-таки удастся завоевать симпатии публики.
Новости
  • 16.09.25, 06:00
«Из кислого лимона сумеют сделать лимонад»: перезагрузка Т1 оказалась успешной
Эрик Стенфорс, основатель и генеральный директор крупной промышленной компании Hanza, которая ведет деятельность и в Эстонии.
Новости
  • 17.09.25, 18:53
Основатель шведского концерна Hanza: «Путин, попробуй атаковать Таллинн – возьмем Москву за три дня!»
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
  • KM
Content Marketing
  • 17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее

