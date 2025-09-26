Делов-то: спорим про долги и ПВО, вся надежда Эстонии на канцелярских крыс

Российский самолет в эстонском небе, виртуальная «десяточка» за плакаты в Нарве и госдолг, который мы скоро увидим – журналисты ДВ в подкасте обсуждают главные новости прошедшей недели.
- Политики у нас те еще. Зато классные специалисты среднего звена. Именно на этих конторских крысах держится вся страна!
- Foto: Алена Ценно
В студии биржевой редактор Дмитрий Фефилов, журналисты Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.
Озвучены финансовые планы правительства. Общий объем проекта госбюджета на 2026 год составляет 20,9 млрд евро, из них расходы – 19,5 млрд евро, а инвестиции – 1,3 млрд евро. Доходы бюджета запланированы в размере 18,6 млрд евро. По прогнозу Банка Эстонии, использование заемных средств подстегнет экономику в краткосрочной перспективе, но станет бременем в дальнейшем. Брать или не брать? И были ли вообще другие варианты?
Смогут ли эстонские политики эффективно распорядиться заемными деньгами? Вся надежда журналистов в студии – на канцелярских крыс. А вот белок и их нелюбовь к налоговому горбу критикуем.
Статья продолжается после рекламы
Кроме репортеров ДВ, ситуацию комментирует экономист Банка Эстонии Наталья Вийльманн.
Российский военный самолет 12 минут парил в эстонском небе. На перехват ему вылетели итальянцы, но до воздушного боя дело не дошло. Это к добру или к худу? Стоило ли «показать зубы» или сдержанность военных НАТО пока оправдана?
Марию Сморжевских-Смирнову, руководительницу Нарвского музея, в России заочно приговорили к 10 годам тюрьмы. Повод к приговору – плакаты «Путин – военный преступник» на стенах замка Германа. Казалось бы, заочно могут даже бить. Но из этой ситуации журналисты ДВ предлагают сделать важный вывод всем жителям Эстонии с эстонскими, российскими, «серыми» и прочими паспортами.
Алексей Шишкин вернулся с Nordic Business Forum в Хельсинки, конференции, где богатые люди за большие деньги делятся видением и мечтами об успехе. Впечатления неоднозначные: что это – «башня из слоновой кости» или питательный бульон для будущего экономического рывка?
Об этом и другом – в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
В свежем выпуске «Делов-то!» обсуждаем самые горячие темы недели – от госбюджета Эстонии и потенциального возрождения русскоязычных школ до санкций США против России. В студии главный редактор ДВ Олеся Лагашина и журналисты Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.
В понедельник состоялось внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Заседание созвала Эстония, впервые за 34 года, в связи с нарушением Россией эстонской воздушной границы.
Представительство Еврокомиссии в Эстонии представило в Нарве программу празднования Дня Европы в этом городе. Уже в третий раз это будет своеобразное соревнование за влияние на нарвитян. Главный концерт Дня Европы пройдет на Ратушной площади 9 мая, а буквально в паре минут ходьбы от нее нарвитяне смогут увидеть через реку концерт в честь Дня Победы в Ивангороде.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым констатировали снижение ставки на 25 базисных, удивились падению доллара, кринжанули с рацпредложения Трампа уполовинить количество отчетов и были шокированы сделкой Nvidia и Intel.
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.