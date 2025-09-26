Назад 26.09.25, 16:32 Делов-то: спорим про долги и ПВО, вся надежда Эстонии на канцелярских крыс Российский самолет в эстонском небе, виртуальная «десяточка» за плакаты в Нарве и госдолг, который мы скоро увидим – журналисты ДВ в подкасте обсуждают главные новости прошедшей недели.

Политики у нас те еще. Зато классные специалисты среднего звена. Именно на этих конторских крысах держится вся страна!

Foto: Алена Ценно

В студии биржевой редактор Дмитрий Фефилов, журналисты Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.

Озвучены финансовые планы правительства. Общий объем проекта госбюджета на 2026 год составляет 20,9 млрд евро, из них расходы – 19,5 млрд евро, а инвестиции – 1,3 млрд евро. Доходы бюджета запланированы в размере 18,6 млрд евро. По прогнозу Банка Эстонии, использование заемных средств подстегнет экономику в краткосрочной перспективе, но станет бременем в дальнейшем. Брать или не брать? И были ли вообще другие варианты?

Смогут ли эстонские политики эффективно распорядиться заемными деньгами? Вся надежда журналистов в студии – на канцелярских крыс. А вот белок и их нелюбовь к налоговому горбу критикуем.

Кроме репортеров ДВ, ситуацию комментирует экономист Банка Эстонии Наталья Вийльманн.

Российский военный самолет 12 минут парил в эстонском небе. На перехват ему вылетели итальянцы, но до воздушного боя дело не дошло. Это к добру или к худу? Стоило ли «показать зубы» или сдержанность военных НАТО пока оправдана?

Марию Сморжевских-Смирнову, руководительницу Нарвского музея, в России заочно приговорили к 10 годам тюрьмы. Повод к приговору – плакаты «Путин – военный преступник» на стенах замка Германа. Казалось бы, заочно могут даже бить. Но из этой ситуации журналисты ДВ предлагают сделать важный вывод всем жителям Эстонии с эстонскими, российскими, «серыми» и прочими паспортами.

Алексей Шишкин вернулся с Nordic Business Forum в Хельсинки, конференции, где богатые люди за большие деньги делятся видением и мечтами об успехе. Впечатления неоднозначные: что это – «башня из слоновой кости» или питательный бульон для будущего экономического рывка?

Об этом и другом – в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».