Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,18%290,2
  • OMX Riga−0,4%909,04
  • OMX Tallinn−0,33%1 933,96
  • OMX Vilnius0,17%1 237,69
  • S&P 5000,08%6 610,21
  • DOW 300,33%46 098,46
  • Nasdaq −0,33%22 311,48
  • FTSE 1000,76%9 283,73
  • Nikkei 225−0,87%45 354,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,76
  • OMX Baltic−0,18%290,2
  • OMX Riga−0,4%909,04
  • OMX Tallinn−0,33%1 933,96
  • OMX Vilnius0,17%1 237,69
  • S&P 5000,08%6 610,21
  • DOW 300,33%46 098,46
  • Nasdaq −0,33%22 311,48
  • FTSE 1000,76%9 283,73
  • Nikkei 225−0,87%45 354,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,76
  • 26.09.25, 16:32

Делов-то: спорим про долги и ПВО, вся надежда Эстонии на канцелярских крыс

Российский самолет в эстонском небе, виртуальная «десяточка» за плакаты в Нарве и госдолг, который мы скоро увидим – журналисты ДВ в подкасте обсуждают главные новости прошедшей недели.
Политики у нас те еще. Зато классные специалисты среднего звена. Именно на этих конторских крысах держится вся страна!
  • Политики у нас те еще. Зато классные специалисты среднего звена. Именно на этих конторских крысах держится вся страна!
  • Foto: Алена Ценно
В студии биржевой редактор Дмитрий Фефилов, журналисты Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.
Озвучены финансовые планы правительства. Общий объем проекта госбюджета на 2026 год составляет 20,9 млрд евро, из них расходы – 19,5 млрд евро, а инвестиции – 1,3 млрд евро. Доходы бюджета запланированы в размере 18,6 млрд евро. По прогнозу Банка Эстонии, использование заемных средств подстегнет экономику в краткосрочной перспективе, но станет бременем в дальнейшем. Брать или не брать? И были ли вообще другие варианты?
Смогут ли эстонские политики эффективно распорядиться заемными деньгами? Вся надежда журналистов в студии – на канцелярских крыс. А вот белок и их нелюбовь к налоговому горбу критикуем.

Статья продолжается после рекламы

Кроме репортеров ДВ, ситуацию комментирует экономист Банка Эстонии Наталья Вийльманн.
Российский военный самолет 12 минут парил в эстонском небе. На перехват ему вылетели итальянцы, но до воздушного боя дело не дошло. Это к добру или к худу? Стоило ли «показать зубы» или сдержанность военных НАТО пока оправдана?
Марию Сморжевских-Смирнову, руководительницу Нарвского музея, в России заочно приговорили к 10 годам тюрьмы. Повод к приговору – плакаты «Путин – военный преступник» на стенах замка Германа. Казалось бы, заочно могут даже бить. Но из этой ситуации журналисты ДВ предлагают сделать важный вывод всем жителям Эстонии с эстонскими, российскими, «серыми» и прочими паспортами.
Алексей Шишкин вернулся с Nordic Business Forum в Хельсинки, конференции, где богатые люди за большие деньги делятся видением и мечтами об успехе. Впечатления неоднозначные: что это – «башня из слоновой кости» или питательный бульон для будущего экономического рывка?
Об этом и другом – в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 19.09.25, 16:42
Делов-то: министры как дети! Бизнес хорохорится, но деньги в Эстонию вкладывает
В свежем выпуске «Делов-то!» обсуждаем самые горячие темы недели – от госбюджета Эстонии и потенциального возрождения русскоязычных школ до санкций США против России. В студии главный редактор ДВ Олеся Лагашина и журналисты Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.
Новости
  • 22.09.25, 19:36
Заседание Совбеза ООН: союзники Эстонии осудили действия России, Китай воздержался
В понедельник состоялось внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Заседание созвала Эстония, впервые за 34 года, в связи с нарушением Россией эстонской воздушной границы.
Новости
  • 30.04.25, 08:30
Райнер Сакс: Нарва не похожа на Приднестровье
Представительство Еврокомиссии в Эстонии представило в Нарве программу празднования Дня Европы в этом городе. Уже в третий раз это будет своеобразное соревнование за влияние на нарвитян. Главный концерт Дня Европы пройдет на Ратушной площади 9 мая, а буквально в паре минут ходьбы от нее нарвитяне смогут увидеть через реку концерт в честь Дня Победы в Ивангороде.
Биржа
  • 18.09.25, 17:59
Вкус биржи: что ж ты, Пауэлл, сдал назад? ФРС в кармане у Трампа? Intel +27%
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым констатировали снижение ставки на 25 базисных, удивились падению доллара, кринжанули с рацпредложения Трампа уполовинить количество отчетов и были шокированы сделкой Nvidia и Intel.
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

Самые читаемые

1
Новости
  • 23.09.25, 11:11
Зашел на сайт? Со счета списали 60 евро. Департамент защиты прав потребителей проверяет методы продаж
2
Новости
  • 19.09.25, 10:00
PPA: пограничный мост в Нарве будет открыт для автотранспорта только после окончания войны в Украине
3
Новости
  • 25.09.25, 12:32
Низкая зарплата и тяжелая работа: водители массово уходят на пенсию, проблема усугубляется
4
Новости
  • 25.09.25, 07:00
Мебельщик, строитель и трубочист: бизнес Кохтла-Ярве идет на выборы и ищет волшебную палочку
5
Подсказка
  • 25.09.25, 06:00
Часть кредита досрочно погашена, но банк начисляет проценты в том же размере – как это возможно?
6
Новости
  • 25.09.25, 08:29
Путаница вокруг автоналога создает возможности для схем

Последние новости

Новости
  • 26.09.25, 17:20
Директор по персоналу Apollo о поправках в закон: часть молодежи теперь просто не станут нанимать
Новости
  • 26.09.25, 17:06
Вспышка чумы на Ekseko обошлась бывшим владельцам Раквереского мясокомбината в миллионы евро
Новости
  • 26.09.25, 17:01
Шведы помогут Нарва-Йыэсуу получать европейское финансирование
Mнения
  • 26.09.25, 16:32
Делов-то: спорим про долги и ПВО, вся надежда Эстонии на канцелярских крыс
Новости
  • 26.09.25, 16:28
Волость Виру-Нигула решила продать участок земли под атомную электростанцию
Зоны для ветропарков были сохранены в общей планировке
Новости
  • 26.09.25, 15:34
EIS сократил семь руководителей и урезает объем услуг
Mнения
  • 26.09.25, 13:37
Вице-мэр: краткосрочная аренда выталкивает с рынка арендное жилье в Таллинне
Биржа
  • 26.09.25, 13:33
Эркки Раазуке об облигациях девелоперов: инвесторы сильно обожгутся

Сейчас в фокусе

Условия досрочного погашения могут отличаться в зависимости от типа кредита.
Подсказка
  • 25.09.25, 06:00
Часть кредита досрочно погашена, но банк начисляет проценты в том же размере – как это возможно?
Судя по последнему опросу Norstat, выборы в Кохтла-Ярве с большим перевесом выиграют центристы, однако местные предприниматели баллотируются не только от них.
Новости
  • 25.09.25, 07:00
Мебельщик, строитель и трубочист: бизнес Кохтла-Ярве идет на выборы и ищет волшебную палочку
Платить автомобильный налог готовы далеко не все. Поскольку его перспективы не были понятны, люди стремились любым способом его избежать.
Новости
  • 25.09.25, 08:29
Путаница вокруг автоналога создает возможности для схем
Иллюстративное фото.
Новости
  • 25.09.25, 12:32
Низкая зарплата и тяжелая работа: водители массово уходят на пенсию, проблема усугубляется
Компания Lekpas из Клайпеды обанкротилась в августе, а месяц спустя та же участь постигла другую транспортную фирму из Клайпеды – Junitra.
Новости
  • 25.09.25, 14:47
Печальная тенденция? В Литве обанкротился уже второй подряд автоперевозчик
Иллюстративное фото.
Новости
  • 25.09.25, 15:05
Жителя Нарвы приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж в пользу России
Основатель Enima Trade Индрек Рейтсак говорил о санации и подаче заявления о банкротстве также в передаче «Kuum tool» на радио Äripäev.
Новости
  • 24.09.25, 16:39
Мебельная компания обанкротилась после провалившейся санации
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025