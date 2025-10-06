Назад 06.10.25, 09:43 Подписка на облигации Inbank была превышена в четыре раза Первоначально Inbank планировал привлечь 5 млн евро в рамках публичного размещения облигаций, однако объем заявок превысил эту сумму в 4,3 раза.

По словам председателя правления Inbank Прийта Пылдоя, привлеченные облигации поддержат реализацию стратегии банка на всех пяти рынках.

Foto: Liis Treimann

В размещении облигаций, завершившемся в пятницу, приняли участие 935 инвесторов, которые подали заявки на субординированные облигации на общую сумму 21,6 млн евро. В рамках первоначального предложения Inbank намеревался привлечь до 5 млн евро с возможностью увеличения объема до 10 млн евро. Сейчас банк сообщил, что увеличил объем эмиссии до 8 млн евро.