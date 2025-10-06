Подписка на облигации Inbank была превышена в четыре раза

По словам председателя правления Inbank Прийта Пылдоя, привлеченные облигации поддержат реализацию стратегии банка на всех пяти рынках.
Foto: Liis Treimann
В размещении облигаций, завершившемся в пятницу, приняли участие 935 инвесторов, которые подали заявки на субординированные облигации на общую сумму 21,6 млн евро. В рамках первоначального предложения Inbank намеревался привлечь до 5 млн евро с возможностью увеличения объема до 10 млн евро. Сейчас банк сообщил, что увеличил объем эмиссии до 8 млн евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
На этой неделе отечественные инвесторы узнают некоторые ежемесячные данные о продажах. Также девелопер, недавно разместивший облигации на рынке, опубликует финансовые результаты за первое полугодие. Кроме того, ожидается публикация ряда макроэкономических показателей.
Инвесторы проявили высокий интерес к первому публичному размещению облигаций девелопера Arco Vara, завершившемуся в пятницу. Первоначальный базовый объем эмиссии в 10 млн евро был увеличен до 15 млн евро.
Компания Storent, занимающаяся арендой строительной техники, намерена изменить условия ранее выпущенных облигаций. По оценке инвестиционного директора Avaron Сильвера Шмеймана, предлагаемые изменения невыгодны для инвесторов: они предполагают значительно более высокий риск при незначительной компенсации.