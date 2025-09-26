Эркки Раазуке об облигациях девелоперов: инвесторы сильно обожгутся

Компания Storent, занимающаяся арендой строительной техники, намерена изменить условия ранее выпущенных облигаций. По оценке инвестиционного директора Avaron Сильвера Шмеймана, предлагаемые изменения невыгодны для инвесторов: они предполагают значительно более высокий риск при незначительной компенсации.
Инвесторы проявили высокий интерес к первому публичному размещению облигаций девелопера Arco Vara, завершившемуся в пятницу. Первоначальный базовый объем эмиссии в 10 млн евро был увеличен до 15 млн евро.
Хотя ещё пару лет назад казалось, что на Таллиннскую биржу выйдут компании нескольких предпринимателей из ТОП самых богатых людей Эстонии, сейчас энтузиазм угас. Кто-то ждёт более благоприятных условий, а кто-то вовсе похоронил эти планы.