  • OMX Baltic−0,56%289,88
  • OMX Riga0,26%909,48
  • OMX Tallinn−0,52%1 930,28
  • OMX Vilnius0,05%1 237,2
  • S&P 500−0,5%6 604,72
  • DOW 30−0,38%45 947,32
  • Nasdaq −0,5%22 384,7
  • FTSE 1000,34%9 244,9
  • Nikkei 225−0,87%45 354,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%97,53
  • 26.09.25, 13:33

Эркки Раазуке об облигациях девелоперов: инвесторы сильно обожгутся

Опытный банковский деятель и топ-менеджер Эркки Раазуке уверен, что кто-то из инвесторов неизбежно пострадает из-за высокодоходных облигаций эстонских девелоперов.
У банковского эксперта Эркки Раазуке нет сомнений, что кто-то сильно обожжется на высокодоходных облигациях девелоперов.
  У банковского эксперта Эркки Раазуке нет сомнений, что кто-то сильно обожжется на высокодоходных облигациях девелоперов.
  • Foto: Raul Mee
Биржа
  • 24.09.25, 17:48
Компания Storent, привлекшая внимание эстонских инвесторов, вновь пытается изменить условия по облигациям
Аналитик: у инвесторов нет причин для радости
Компания Storent, занимающаяся арендой строительной техники, намерена изменить условия ранее выпущенных облигаций. По оценке инвестиционного директора Avaron Сильвера Шмеймана, предлагаемые изменения невыгодны для инвесторов: они предполагают значительно более высокий риск при незначительной компенсации.
Биржа
  • 22.09.25, 10:34
Спрос на облигации Arco Vara оказался в два раза выше предложения
Инвесторы проявили высокий интерес к первому публичному размещению облигаций девелопера Arco Vara, завершившемуся в пятницу. Первоначальный базовый объем эмиссии в 10 млн евро был увеличен до 15 млн евро.
Инвестор Тоомас
  • 18.09.25, 11:45
Инвестор Тоомас: а во сколько вы оцениваете риски квартала Лютера?
Хотя я и ориентируюсь на более высокую доходность, я все же присмотрелся к необеспеченным облигациям Arco Vara с годовой ставкой 8,8%.
Биржа
  • 03.09.25, 08:26
Участники ТОПа самых богатых откладывают выход на биржу, один и вовсе отказался
Хотя ещё пару лет назад казалось, что на Таллиннскую биржу выйдут компании нескольких предпринимателей из ТОП самых богатых людей Эстонии, сейчас энтузиазм угас. Кто-то ждёт более благоприятных условий, а кто-то вовсе похоронил эти планы.
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

1
Новости
  • 23.09.25, 11:11
Зашел на сайт? Со счета списали 60 евро. Департамент защиты прав потребителей проверяет методы продаж
2
Новости
  • 19.09.25, 10:00
PPA: пограничный мост в Нарве будет открыт для автотранспорта только после окончания войны в Украине
3
Новости
  • 25.09.25, 12:32
Низкая зарплата и тяжелая работа: водители массово уходят на пенсию, проблема усугубляется
4
Новости
  • 25.09.25, 07:00
Мебельщик, строитель и трубочист: бизнес Кохтла-Ярве идет на выборы и ищет волшебную палочку
5
Подсказка
  • 25.09.25, 06:00
Часть кредита досрочно погашена, но банк начисляет проценты в том же размере – как это возможно?
6
Новости
  • 25.09.25, 08:29
Путаница вокруг автоналога создает возможности для схем

Mнения
  • 26.09.25, 13:37
Вице-мэр: краткосрочная аренда выталкивает с рынка арендное жилье в Таллинне
Биржа
  • 26.09.25, 13:33
Эркки Раазуке об облигациях девелоперов: инвесторы сильно обожгутся
Новости
  • 26.09.25, 13:06
Европейский чиновник: мы инвестируем в суперкомпьютеры и ИИ-фабрики, следующим шагом будут гигафабрики
Интервью с вице-президентом Европейской комиссии
Новости
  • 26.09.25, 12:37
Истребители НАТО перехватили российские самолеты над Балтийским морем
Новости
  • 26.09.25, 11:44
Глава Союза отелей и ресторанов – о новых ограничениях: жизнь станет сложнее
Биржа
  • 26.09.25, 10:48
Акции Tesla упали: продажи компании в Европе разочаровали инвесторов
Новости
  • 26.09.25, 09:58
Трамп вводит новые пошлины на лекарства, грузовики и мебель
Mнения
  • 26.09.25, 08:43
Кредиты на оборону: меньшее зло или шанс на рост?

Условия досрочного погашения могут отличаться в зависимости от типа кредита.
Подсказка
  • 25.09.25, 06:00
Часть кредита досрочно погашена, но банк начисляет проценты в том же размере – как это возможно?
Судя по последнему опросу Norstat, выборы в Кохтла-Ярве с большим перевесом выиграют центристы, однако местные предприниматели баллотируются не только от них.
Новости
  • 25.09.25, 07:00
Мебельщик, строитель и трубочист: бизнес Кохтла-Ярве идет на выборы и ищет волшебную палочку
Платить автомобильный налог готовы далеко не все. Поскольку его перспективы не были понятны, люди стремились любым способом его избежать.
Новости
  • 25.09.25, 08:29
Путаница вокруг автоналога создает возможности для схем
Иллюстративное фото.
Новости
  • 25.09.25, 12:32
Низкая зарплата и тяжелая работа: водители массово уходят на пенсию, проблема усугубляется
Компания Lekpas из Клайпеды обанкротилась в августе, а месяц спустя та же участь постигла другую транспортную фирму из Клайпеды – Junitra.
Новости
  • 25.09.25, 14:47
Печальная тенденция? В Литве обанкротился уже второй подряд автоперевозчик
Иллюстративное фото.
Новости
  • 25.09.25, 15:05
Жителя Нарвы приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж в пользу России
Основатель Enima Trade Индрек Рейтсак говорил о санации и подаче заявления о банкротстве также в передаче «Kuum tool» на радио Äripäev.
Новости
  • 24.09.25, 16:39
Мебельная компания обанкротилась после провалившейся санации
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

