  • OMX Baltic0,19%293,16
  • OMX Riga−0,08%909,08
  • OMX Tallinn−0,34%1 936,83
  • OMX Vilnius0,05%1 253,26
  • S&P 5000,48%6 746,61
  • DOW 300,24%46 714,76
  • Nasdaq 0,77%22 964,96
  • FTSE 1000,69%9 548,87
  • Nikkei 225−0,45%47 734,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,52
  • 08.10.25, 15:54

ABB продает бизнес по производству роботов японцам за 5,4 млрд долларов

Японская инвестиционная компания Softbank покупает у швейцарского промышленного концерна ABB бизнес по производству роботов. Стоимость сделки составит 5,4 млрд долларов.
Компания ABB, заводы которой находятся и в Эстонии, изначально рассматривала возможность выделения бизнеса по производству роботов в самостоятельную компанию, однако в итоге было принято решение о продаже отделения. На фото – робот ABB, играющий в настольный теннис на Всемирных играх гуманоидных роботов, состоявшихся в августе этого года.
  Компания ABB, заводы которой находятся и в Эстонии, изначально рассматривала возможность выделения бизнеса по производству роботов в самостоятельную компанию, однако в итоге было принято решение о продаже отделения. На фото – робот ABB, играющий в настольный теннис на Всемирных играх гуманоидных роботов, состоявшихся в августе этого года.
  • Foto: Reuters/Scanpix
