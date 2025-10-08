ABB продает бизнес по производству роботов японцам за 5,4 млрд долларов

Компания ABB, заводы которой находятся и в Эстонии, изначально рассматривала возможность выделения бизнеса по производству роботов в самостоятельную компанию, однако в итоге было принято решение о продаже отделения. На фото – робот ABB, играющий в настольный теннис на Всемирных играх гуманоидных роботов, состоявшихся в августе этого года.
Foto: Reuters/Scanpix
Эстонская компания по разработке программного обеспечения Uptime представила свой финансовый отчет с трехмесячным опозданием. Из отчета следует, что выручка концерна за год выросла более чем на 3%, а прибыльность увеличилась еще быстрее.
Один из заводов ABB в Эстонии планирует стать крупнейшим в Европе производителем в своей области – совместно с финскими партнерами завод начнет производить компоненты для гигантских двигателей. Это будет первое подобное производство в Эстонии.