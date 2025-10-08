Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,34%293,4
  • OMX Riga−0,05%910,41
  • OMX Tallinn−0,37%1 936,19
  • OMX Vilnius0,5%1 254,36
  • S&P 500−0,38%6 714,59
  • DOW 30−0,2%46 602,98
  • Nasdaq −0,67%22 788,36
  • FTSE 1000,81%9 560,36
  • Nikkei 225−0,45%47 734,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,72
  08.10.25, 13:23

Глава Endover ответил Эркки Раазуке: облигации девелоперов не представляют опасности

По словам нового руководителя Endover Роула Туття, девелопмент недвижимости – это настолько долгий процесс, что выпуск облигаций полностью оправдан.
Новый руководитель Endover Роул Тутть видит в облигациях большой потенциал.
  • Новый руководитель Endover Роул Тутть видит в облигациях большой потенциал.
  • Foto: Andras Kralla
Напомним, ранее опытный банковский деятель и топ-менеджер Эркки Раазуке заявил, что кто-то из инвесторов неизбежно пострадает из-за высокодоходных облигаций эстонских девелоперов.
Биржа
  26.09.25, 13:33
Эркки Раазуке об облигациях девелоперов: инвесторы сильно обожгутся
Опытный банковский деятель и топ-менеджер Эркки Раазуке уверен, что кто-то из инвесторов неизбежно пострадает из-за высокодоходных облигаций эстонских девелоперов.
Биржа
  08.10.25, 09:49
Два девелопера выходят на рынок с новыми облигациями
Девелопер Everaus, впервые разместивший облигации на бирже в мае этого года, начинает публичное размещение второго выпуска. Кроме того, выпустить облигации планирует и компания Hepsor.
Интервью
  08.10.25, 06:00
Инвестор: я должен был выбрать – или жить с крысами, или менять свою жизнь
В 29 лет он жил в неблагополучном районе Нью-Йорка, и по его квартире бегали крысы. Годы спустя он стал партнером крупнейшего хедж-фонда в мире Bridgewater Associates и работал бок о бок с легендарными инвесторами. Сейчас он возглавляет свою инвестиционную компанию Kate Capital и пишет книги. Такова история американского инвестора и бывшего журналиста «Новой газеты» Пола Подольски.
Биржа
  24.09.25, 17:48
Компания Storent, привлекшая внимание эстонских инвесторов, вновь пытается изменить условия по облигациям
Аналитик: у инвесторов нет причин для радости
Компания Storent, занимающаяся арендой строительной техники, намерена изменить условия ранее выпущенных облигаций. По оценке инвестиционного директора Avaron Сильвера Шмеймана, предлагаемые изменения невыгодны для инвесторов: они предполагают значительно более высокий риск при незначительной компенсации.
  KM
Content Marketing
  03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»
По словам Эйлин Куусемяэ, потребители стали более осведомленными и требуют на рынке кредитования лучших условий и более простого рефинансирования.

1
Новости
  • 06.10.25, 06:00
Райво Варе: чтобы что-то изменить, нужно поменять лицемерную политику Европы
2
Новости
  • 06.10.25, 12:00
Рынок автомобилей, ввезенных из-за рубежа, практически иссяк. «Продаем с большим трудом»
3
Новости
  • 07.10.25, 08:38
Опасная красота: запрет на гелевые лаки спутал карты мастерам маникюра
Эстония соблюдает европейские требования строже, чем соседи
4
Новости
  • 07.10.25, 13:41
Эксперт: рынок аренды жилой недвижимости страдает от одного серьезного недостатка
5
Подсказка
  • 07.10.25, 06:00
Перечислив работнице с личного счета небольшую сумму, работодатель частично предложил компенсировать ее зарплату диваном
6
Новости
  • 07.10.25, 16:27
Вновь сокращения: работающая с 1992 года компания закрывает физический магазин

Новости
  • 08.10.25, 14:33
Министр: решение о строительстве АЭС в Эстонии будет принято не раньше 2030 года
Биржа
  • 08.10.25, 14:12
Какао подешевело до 20-месячного минимума: снизится ли стоимость шоколада?
Биржа
  • 08.10.25, 13:23
Глава Endover ответил Эркки Раазуке: облигации девелоперов не представляют опасности
Биржа
  • 08.10.25, 13:22
Вкус биржи: преследуешь бедного Дрейка? Акции выросли на 500%
Новости
  • 08.10.25, 12:48
«Цены выросли до безумия». Обанкротилась семейная компания по производству модульных домов
Новости
  • 08.10.25, 11:43
Трамп: добиться окончания войны в Украине сложнее, чем мирной сделки по Газе
Биржа
  • 08.10.25, 11:00
Ekspress Grupp меняет состав советов дочерних компаний
Новости
  • 08.10.25, 10:18
Ryanair угрожает уйти из Таллинна. Аэропорт: обвинения беспочвенны и вводят в заблуждение
Существенно дополнено

Комиссия приняла сторону работницы, однако моральной компенсации та не получит: стресс и проблемы со здоровьем могли быть связаны с разрывом личных отношений, а не с действиями руководителя, посчитали чиновники.
Подсказка
  • 07.10.25, 06:00
Перечислив работнице с личного счета небольшую сумму, работодатель частично предложил компенсировать ее зарплату диваном
По словам Марге Саарма, работающей мастером маникюра почти десять лет, такие быстрые и масштабные изменения происходят впервые.
Новости
  • 07.10.25, 08:38
Опасная красота: запрет на гелевые лаки спутал карты мастерам маникюра
Эстония соблюдает европейские требования строже, чем соседи
Генеральный директор LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.
Новости
  • 07.10.25, 13:41
Эксперт: рынок аренды жилой недвижимости страдает от одного серьезного недостатка
С круглого стола я уходил с двумя чувствами – инфлюенсеры пришли, чтобы остаться, а закон отстает от них как минимум на несколько шагов.
Инвестор Тоомас
  • 06.10.25, 19:33
Инвестор Тоомас: в тюрьму меня пока не сажают, но взвешивать приходится каждое слово
Андрей Деменков.
Mнения
  • 07.10.25, 08:45
Кому инфляция – мать родна
Одним из направлений деятельности вице-мэра по вопросам городского планирования Мадле Липпус является приведение в порядок детальных планировок, что также подразумевает аннулирование затянувшихся на долгие годы планировок.
Новости
  • 07.10.25, 14:06
20 лет спустя: Таллинн утвердил детальную планировку квартала района Кесклинн
Эксперт Райво Варе считает, что трудно требовать чего-то от эстонских предприятий, когда крупные транснациональные корпорации продолжают сотрудничать с Россией.
Новости
  • 06.10.25, 06:00
Райво Варе: чтобы что-то изменить, нужно поменять лицемерную политику Европы
Altero Eesti tegevjuht Eylin Kuusemäe.
  • KM
Content Marketing
  • 03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»

