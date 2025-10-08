Назад 08.10.25, 09:49 Два девелопера выходят на рынок с новыми облигациями Девелопер Everaus, впервые разместивший облигации на бирже в мае этого года, начинает публичное размещение второго выпуска. Кроме того, выпустить облигации планирует и компания Hepsor.

Foto: Andras Kralla

Everaus сегодня начинает публичное размещение второго выпуска. Подписка продлится до 17 октября. В рамках эмиссии инвесторы из стран Балтии смогут приобрести облигации компании с годовой фиксированной ставкой 10%, которые будут включены в список облигаций First North на балтийском рынке.