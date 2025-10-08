Два девелопера выходят на рынок с новыми облигациями

С сегодняшнего дня начинается размещение облигаций второго выпуска компании Everaus. Вскоре свои облигации выведет на рынок и Hepsor.
Foto: Andras Kralla
Everaus сегодня начинает публичное размещение второго выпуска. Подписка продлится до 17 октября. В рамках эмиссии инвесторы из стран Балтии смогут приобрести облигации компании с годовой фиксированной ставкой 10%, которые будут включены в список облигаций First North на балтийском рынке.
Компания Storent, занимающаяся арендой строительной техники, намерена изменить условия ранее выпущенных облигаций. По оценке инвестиционного директора Avaron Сильвера Шмеймана, предлагаемые изменения невыгодны для инвесторов: они предполагают значительно более высокий риск при незначительной компенсации.
Инвесторы проявили высокий интерес к первому публичному размещению облигаций девелопера Arco Vara, завершившемуся в пятницу. Первоначальный базовый объем эмиссии в 10 млн евро был увеличен до 15 млн евро.