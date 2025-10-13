Работник, не получивший премию, потребовал 500 евро за моральный ущерб

Работник расторг трудовой договор в обычном порядке, уведомив работодателя за 30 календарных дней, однако в течение этого срока работодатель сам расторг договор в чрезвычайном порядке без предварительного уведомления, обвинив сотрудника в распитии спиртных напитков в гостинице во время командировки, поломке мебели и нарушении порядка, а также в неявке на работу.