Работник, не получивший премию, потребовал 500 евро за моральный ущерб

Работник расторг трудовой договор в обычном порядке, уведомив работодателя за 30 календарных дней, однако в течение этого срока работодатель сам расторг договор в чрезвычайном порядке без предварительного уведомления, обвинив сотрудника в распитии спиртных напитков в гостинице во время командировки, поломке мебели и нарушении порядка, а также в неявке на работу.
Спор, во второй раз дошедший до Государственного суда, подошел к концу – суд окончательно признал бывшего сотрудника дорожно-строительной компании TREV-2 Grupp виновным в нарушении коммерческой тайны при переходе на работу к конкуренту.
К заключению трудового договора работодателю следует отнестись со всей серьезностью, поскольку в случае возникновения спора между сторонами трудовых отношений о том, был ли заключен договор и на каких условиях, риск несет именно работодатель, пишет юрист консалтинговой компании ABConsult Анжела Мелихова.
Рыночные условия подчас навязывают работодателю поведение, которое не соответствует действующему законодательству. Ошибки в документировании рабочих процессов могут стоить предпринимателю нескольких тысяч, а иногда и десятков тысяч евро, пишет юрист бюро Progressor Денис Мяус.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, открыл 8 октября публичное предложение второй серии программы эмиссии облигаций. Общая стоимость предложения составляет до 3 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации 1000 евро, срок погашения – 22 октября 2028 г. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 10% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 17 октября.