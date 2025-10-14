Назад 14.10.25, 09:54 «Саммит мира» по Газе: о чем удалось договориться В египетском Шарм-эш-Шейхе в понедельник, 13 октября, прошел международный «саммит мира» с участием более 20 мировых лидеров. На нем была подписана декларация о прекращении огня в секторе Газа, передает DW.

Президент США Дональд Трамп.

Foto: Scanpix

Государства-посредники – Египет, Катар, Турция и США – поставили подписи под документом, который официально закрепил соглашение между Израилем и палестинским радикальным исламистским движением ХАМАС. Четыре страны заявили о согласии выступить гарантами договоренностей, призванных положить конец войне в Газе.

По словам президента США Дональда Трампа, в декларации установлены «правила и положения» о дальнейших шагах на пути к окончанию острой фазы конфликта, начавшейся два года назад. Американский лидер назвал 13 октября «невероятным днем для всего мира и Ближнего Востока».

Импульс долгосрочной концепции восстановления Газы

Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты оговорился, что для развертывания международных сил необходимо принятие резолюции Совета Безопасности ООН. Еще одной важной проблемой является сбор средств для восстановления Газы. По оценкам Всемирного банка и Египта, на эти цели потребуется 53 млрд долларов (46 млрд евро). Египет планирует провести в ноябре конференцию по вопросам реконструкции.

Все 20 живых заложников вернулись в Израиль

Все 20 живых заложников, которых вывезли в сектор Газа 7 октября 2023 года, вернулись домой днем 13 октября. Они провели в плену у террористов ХАМАС 737 дней. Первые тела - всего речь идет о 28 погибших пленных – также уже начали возвращать в Израиль. Ранее представители палестинского террористического движения предупреждали, что останки некоторых заложников находятся под завалами, и на их поиск и возвращение в Израиль потребуется больше времени.

Израильские власти работают над освобождением примерно 1968 палестинских заключенных. Группа палестинцев, выпущенных из заключения в тюрьме «Офер», прибыла в город Рамаллах в центральной части Западного берега реки Иордан, передал арабский телеканал Al Jazeera. Еще одна группа бывших заключенных находится в секторе Газа. Их доставили на 38 автобусах, уточнила британская газета The Guardian.

Глава ЕК: соглашение – историческая веха

Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что возвращение израильских заложников – это момент облегчения для всего мира. «Европа полностью поддерживает мирный план, разработанный при посредничестве США, Катара, Египта и Турции. Окончательное оформление сегодня в Шарм-эш-Шейхе соглашения, положившего конец войне, станет исторической вехой», – говорится в ее заявлении.

В саммите участвовали более 20 мировых лидеров

Всего в саммите участвовали более 20 мировых лидеров. В их числе – премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц. Последний выразил озабоченность подходом Израиля к ведению войны и его планами по военному захвату Газы, передало AP.

Стармер, который также присутствовал на встрече, заявил, что выделит 20 млн фунтов стерлингов (23 млн евро) на обеспечение региона водой и санитарными услугами, и добавил, что Лондон проведет трехдневную конференцию по вопросам восстановления и реконструкции Газы.

Нападение ХАМАС на Израиль

Нападение движения ХАМАС, признанного в ЕС и США террористической организацией, на Израиль 7 октября 2023 года стало отправной точкой обострения ближневосточного конфликта. Тогда боевики нанесли ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Они также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 67 тысяч палестинцев, еще свыше 169 тысяч ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. При этом не указывается, как именно составляется эта графа статистики. Например, неясно, сколько среди погибших исламистских боевиков, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.