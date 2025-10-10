ТОП Ида-Вирумаа: тон задают электричество, медицина и химия

Äripäev объявил тройку лидеров ТОПа ида-вируских предприятий. Победитель по всей Эстонии станет известен 27 ноября на гала-вечере в Таллинне, после чего станут известны лидеры по отдельным уездам. А пока ДВ рассказывают о самых успешных компаниях Ида-Вирумаа, которые поделят между собой уездный пьедестал.
- Промзона VKG в Кохтла-Ярве.
- Foto: Николай Андреев
Рейтинг компаний составляется Äripäev на основе прошлогодних экономических показателей, зафиксированных в годовых отчетах. В прошлом году в Ида-Вирумаа победила Polven Foods, один из крупнейших производителей майонеза и сгущенного молока в странах Балтии. На втором месте рейтинга оказалась строительная компания Eesti Energomontaaž, а третье место заняла Enefit Solutions – ремонтное подразделение Eesti Energia.
В этом году за звание самой успешной компании Ида-Вирумаа тоже поборются энергетики, а также медики и химики.
Химическое производство увеличило выручку
Химзавод Eastman Specialties, основанный еще в 1995 году, производит в Кохтла-Ярве различные химические вещества. Основные виды продукции – бензойная кислота, бензоат натрия, используемые в производстве продуктов питания и напитков, а также пластификаторы, используемые в прокладках и напольных покрытиях. Кохтла-ярвеский завод – часть американской корпорации со штаб-квартирой в Теннесси и подразделениями еще в 12 странах мира.
По данным Инфобанка
, финансовое положение Eastman Specialties OÜ значительно улучшилось в 2024 году по сравнению с 2023-м. Выручка от продаж увеличилась на 14,8% до 87,8 млн евро, а валовая прибыль выросла почти в пять раз до 9,6 млн евро. Операционная прибыль составила 7,5 млн евро, что стало большим плюсом после убытка в 2023 году.
В годовом отчете компания сообщает также, что в результате модернизации оборудования и улучшения контроля производственного процесса, в которые было инвестировано 913 000 евро, выросла эффективность производства, снизились потери и потребление энергии.
9% электричества производят в Кохтла-Ярве
Еще одно предприятие в первой тройке – VKG Energia, входящее в концерн Viru Keemia Grupp и занимающееся производством электроэнергии и тепла из сланцевого газа, который образуется в процессе переработки сланца на другом предприятии концерна.
Руководитель концерна по коммуникациям Ирина Боенко рассказала ДВ, что 2024 год для VKG в целом оказался во многих отношениях сложным. Причина – противоречивые политические сигналы и нестабильная экономика. Но концерн сохранил производство сланцевого масла и энергии на прежних рекордных для себя уровнях.
Согласно годовому отчету, стоимость электроэнергии (в среднем за 2024 год) была на 34% ниже, чем годом ранее, но при этом подешевели и квоты на выбросы углекислого газа, что положительно сказалось на компании.
VKG Energia – второй по объему производитель электричества в стране. В прошлом году здесь произвели около 9% всей электроэнергии, выработанной в Эстонии. Хотя юридически VKG Energia – отдельное предприятие, ее производственные процессы неразрывно связаны с другими подразделениями VKG, и концерн рассматривает развитие своих предприятий в комплексе.
«В последние годы мы инвестировали в повышение надежности и энергоэффективности основного производства. Самым крупным отдельным проектом является открытие новой шахты Uus-Kiviõli», – рассказала Ирина Боенко.
Клиника показывает быстрый рост оборота
Медицинская компания Almeda Kliinik начала работу еще в 1991 году. Она управляет Narva Kliinik на улице Ааса, где принимают хирург, офтальмолог и оториноларинголог, а в здании бывшей кренгольмской поликлиники Almeda оказывает услуги по реабилитации. Ту же услугу Almeda оказывает в Силламяэском центре здоровья. В Таллинне, в Ласнамяэском доме здоровья у фирмы ведут прием офтальмолог и лор.
Что прогнозируют аналитики?
Последние семь лет компания ежегодно показывает значительный рост оборота: в 2017 году ее оборот составил 302 000 евро, в прошлом – почти 3,5 миллиона.
Согласно годовому отчету, существенные изменения произошли за последние два года. В 2023-м компания приобрела у аффилированного фонда в Силламяэ земельный участок и пристройку стоимостью 700 000 евро. Здание в целом состоит из дома 1962 года и пристроенного к нему позднее Центра здоровья. Старую часть планировалось отремонтировать, чтобы открыть там дом престарелых.
Поскольку строительство Центра здоровья осуществлялось с государственным финансированием, Almeda Kliinik для выполнения обязательств сдает его аффилированному фонду на 30 лет за 100 евро в месяц.
Однако в этом году, уже после подачи отчета, Центр государственных поддерживающих услуг (RTK) предъявил претензию в связи с продажей пристройки, возведенной в рамках государственной программы. Компания сообщила, что в настоящее время готовится отмена продажи всего участка, после чего придется выставить на продажу его часть – старое здание с прилегающей к нему территорией.
Прокурист Almeda Kliinik Андрей Деточенко ответил ДВ, что обычно клиника не комментирует финансовые данные. Они отражают лишь часть работы и не учитывают медицинскую и социальную специфику работы, которая является определяющей для клиники.
«Кроме того, в отчетном периоде ряд необходимых и значительных затрат на обновление оборудования, помещений, оплату услуг, а также инвестиции, связанные с продолжением текущих проектов, по определенным причинам были перенесены на более поздний срок. В связи с этим опубликованные финансовые показатели не дают полной картины деятельности и динамики развития клиники, а также не отражают всех факторов, влияющих на ее работу», – сообщил ДВ прокурист Андрей Деточенко.
