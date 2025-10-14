Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,46%293,16
  • OMX Riga−0,02%910,52
  • OMX Tallinn−0,14%1 922,31
  • OMX Vilnius−0,25%1 262,22
  • S&P 5001,56%6 654,72
  • DOW 301,29%46 067,58
  • Nasdaq 2,21%22 694,61
  • FTSE 100−0,16%9 427,53
  • Nikkei 225−2,58%46 847,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,48
  • OMX Baltic−0,46%293,16
  • OMX Riga−0,02%910,52
  • OMX Tallinn−0,14%1 922,31
  • OMX Vilnius−0,25%1 262,22
  • S&P 5001,56%6 654,72
  • DOW 301,29%46 067,58
  • Nasdaq 2,21%22 694,61
  • FTSE 100−0,16%9 427,53
  • Nikkei 225−2,58%46 847,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,48
  • 14.10.25, 07:00

Катри Райк: треть горожан чувствует себя людьми второго сорта. Они грустят и злятся

Нынешние муниципальные выборы кардинально отличаются от предыдущих, заметила в беседе с ДВ мэр Нарвы Катри Райк. По ее словам, раньше политику было работать гораздо проще, а за последние четыре года произошло столько событий, что город живет уже в новой реальности.
По словам мэра Нарвы Катри Райк, нынешние выборы кардинально отличаются от предыдущих – ибо за это время произошло очень много событий.
  • По словам мэра Нарвы Катри Райк, нынешние выборы кардинально отличаются от предыдущих – ибо за это время произошло очень много событий.
  • Foto: Лийз Трейманн
«На прошлых выборах, к примеру, много говорили о бездомных кошках, – вспоминает Райк. – Тогда это была очень актуальная тема, что хорошо показывает реалии того времени».
Однако за последние четыре года произошло столько изменений, что сегодня, по словам Райк, жители Нарвы живут уже в новой реальности, и их волнуют совершенно другие проблемы.
«Ковид. Война в Украине. Истории с памятниками. Переименования улиц. Все это кардинально изменило ситуацию в городе. Еще в 2021 году была надежда, что Нарва станет городом, куда будут приезжать россияне, белорусы и украинцы, чтобы сделать свой первый шаг в Европе, находясь в русскоязычной среде. Теперь же мост закрыт, идентичность людей разорвана, и трудно стало всем, включая меня», – говорит глава города.

Статья продолжается после рекламы

«Треть жителей лишены права голоса. Им от этого грустно. Иногда они злятся. И мне нечего им ответить: я и сейчас не понимаю, какие проблемы мы решили с помощью этой меры. Это плохо для Нарвы: город должен общаться со всеми людьми, которые его населяют. А теперь треть жителей чувствуют себя людьми второго сорта», – поясняет Райк.
В качестве самых важных тем, которые волнуют нарвитян на этих выборах, Райк видит все, что связано с экономикой: цены на отопление, зарплаты, рабочие места.
«Особенно сейчас жалуются люди постарше: их дети вынуждены уезжать за границу и не могут вернуться. Я прекрасно понимаю их беспокойство: они не знают, что с ними будет в ситуации, когда дети далеко», – рассуждает мэр.
«И, конечно же, родители переживают за детей в связи со сменой языка обучения. По-человечески это тоже понятно: лишь в 2% семей дома говорят по-эстонски. И когда у ребенка были одни пятерки, а после смены языка обучения вдруг появились тройки, то причина проблемы ясна», – говорит мэр.
Райк прогнозирует, что грядущие выборы выиграют центристы, но при этом она надеется, что ни одна партия не получит абсолютного большинства.
«Коалиция – это всегда хорошо. Она заставляет идти на компромиссы и объяснять свои решения партнерам. К тому же, это хороший механизм контроля. Именно благодаря этому у нас в последнее время не было коррупционных историй. Я считаю это большой победой – ведь раньше Нарва была столицей коррупции. А теперь на смену логике “кому надо заплатить?” или “как у вас здесь принято?” пришло ясное и прозрачное делопроизводство», – говорит Райк.
В то же время политик полагает, что времена, когда Нарва меняла правящие коалиции как перчатки, закончились, и теперь во власти будет больше стабильности.
«Прекрасно понимаю тех предпринимателей, которые задаются вопросом: “Так а кто у вас будет мэром через два месяца?” За последние четыре года коалиция сменилась шесть раз. Это ощущалось, как карусель: темп бешеный, а каждый новый поворот – неожиданный. Но я очень надеюсь, что сейчас будет создана более стабильная власть», – сказала Райк.
«Хотя все уже порядочно устали от разговоров, какие у Нарвы грандиозные возможности и радужные перспективы, мы все же слишком редко устраиваем обсуждение будущего города, куда мы идем, к чему стремимся. Это очень плохо. Поэтому я надеюсь, что новый состав горсобрания станет помоложе. Пора передать руководство городом новому поколению. Тогда появятся другие мысли, другая культура и возникнет желание снова обсуждать будущее Нарвы и двигаться в общем направлении», – выразила пожелание Райк.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 10.10.25, 16:07
Делов-то: «В зоне действия российского чего-то»: выборы в Нарве и Нобель для Трампа
Найдется ли в 2026 году в шкафу у Нобелевского комитета премия для Дональда Трампа? Может ли оборонка стать «вундервафлей», так нужной эстонской экономике? Куда мы все летим, и кто, в конце концов, выиграет выборы в Нарве? В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» эти и другие темы обсуждают Дмитрий Фефилов, Николай Андреев и Алексей Шишкин.
Mнения
  • 16.09.25, 11:53
Роман Викулов: с прогнозом по нарвским выборам справился бы разве что Нострадамус
Большинство из семи нарвских списков надеются на протестные голоса, причем в их число можно включить даже список Партии реформ, если постараться представить мотивации его потенциальных избирателей, пишет нарвский журналист Роман Викулов.
Новости
  • 24.04.25, 17:03
Евграфов: у Катри Райк власти нет. Все решения за нее принимает Стальнухин
Депутат Рийгикогу Алексей Евграфов убежден, что у мэра Нарвы Катри Райк нет реальной власти в городе, и все решения за нее принимает Михаил Стальнухин. Тот факт, что Райк узнала о строительстве военной базы в Нарве лишь из средств массовой информации, он считает подтверждением того, что умение мэра договариваться с правительством – миф.
Новости
  • 13.10.25, 10:57
Начались выборы в местные самоуправления, с сегодняшнего дня можно голосовать
Сегодня начались выборы в органы местного самоуправления, которые продлятся до воскресенья, 19 октября.
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 13.10.25, 07:00
Снег идет, и все в смятенье: «Таллиннская реформа де-факто парализовала исполнительный аппарат»
2
Новости
  • 13.10.25, 10:14
Как грибы после дождя: в ближайшие годы появятся пять спа-отелей
3
Новости
  • 12.10.25, 12:36
Итальянец продает знаменитую на Хийумаа пиццерию и закрывает еще два ресторана
4
Новости
  • 12.10.25, 14:10
Amazon тайно открыла офис в Таллинне
5
Новости
  • 11.10.25, 11:23
Michelin признал один из таллиннских отелей лучшим в мире
6
Новости
  • 13.10.25, 06:00
ТОП Ида-Вирумаа: тон задают электричество, медицина и химия

Последние новости

Новости
  • 14.10.25, 09:54
«Саммит мира» по Газе: о чем удалось договориться
Новости
  • 14.10.25, 08:35
В Европе хотят ограничить мегабум китайских посылок. «Это уже создало серьёзные проблемы»
Новости
  • 14.10.25, 07:00
Катри Райк: треть горожан чувствует себя людьми второго сорта. Они грустят и злятся
Новости
  • 14.10.25, 06:00
Морская фирма с миллионной выручкой идет ко дну: «Вот и все, всего хорошего»
Новости
  • 13.10.25, 18:34
ЕС снизит или отменит пошлины на ряд агропродуктов Украины
Новости
  • 13.10.25, 18:22
Победитель ТОПа розничной торговли: руководство лично проверяет каждый отзыв
ТОП
  • 13.10.25, 17:42
ТОП автодилеров: прибыль прошлогоднего лидера резко снизилась
Новости
  • 13.10.25, 17:05
Крупнейшая партия потратила на избирательную кампанию почти миллион евро
Крупнейшее пожертвование – 100 000 евро

Сейчас в фокусе

Городские управы не успеют заключить контракты на уборку от снега новых территорий.
Эпицентр
  • 13.10.25, 07:00
Снег идет, и все в смятенье: «Таллиннская реформа де-факто парализовала исполнительный аппарат»
«Я определенно возьму перерыв, это было утомительно», – признался итальянец Микеле Парруччи, в течение десяти лет управлявший тремя ресторанами на Хийумаа.
Новости
  • 12.10.25, 12:36
Итальянец продает знаменитую на Хийумаа пиццерию и закрывает еще два ресторана
Проект будущего спа-отеля в Локса.
Новости
  • 13.10.25, 10:14
Как грибы после дождя: в ближайшие годы появятся пять спа-отелей
Иллюстративное фото.
Новости
  • 12.10.25, 14:10
Amazon тайно открыла офис в Таллинне
Вкус биржи: все будут плакать, а я такой маркет-нейтральный – выйду сухим из воды
Биржа
  • 13.10.25, 11:48
Вкус биржи: все будут плакать, а я такой маркет-нейтральный – выйду сухим из воды
Чем более общими и неясными являются условия выплаты премии, тем больше вероятность того, что в случае возникновения спора работник окажется в выигрышной позиции.
Подсказка
  • 13.10.25, 16:00
Работник, не получивший премию, потребовал 500 евро за моральный ущерб
Промзона VKG в Кохтла-Ярве.
Новости
  • 13.10.25, 06:00
ТОП Ида-Вирумаа: тон задают электричество, медицина и химия
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025