Назад 14.10.25, 07:00 Катри Райк: треть горожан чувствует себя людьми второго сорта. Они грустят и злятся Нынешние муниципальные выборы кардинально отличаются от предыдущих, заметила в беседе с ДВ мэр Нарвы Катри Райк. По ее словам, раньше политику было работать гораздо проще, а за последние четыре года произошло столько событий, что город живет уже в новой реальности.

По словам мэра Нарвы Катри Райк, нынешние выборы кардинально отличаются от предыдущих – ибо за это время произошло очень много событий.

Foto: Лийз Трейманн

«На прошлых выборах, к примеру, много говорили о бездомных кошках, – вспоминает Райк. – Тогда это была очень актуальная тема, что хорошо показывает реалии того времени».

Однако за последние четыре года произошло столько изменений, что сегодня, по словам Райк, жители Нарвы живут уже в новой реальности, и их волнуют совершенно другие проблемы.

«Ковид. Война в Украине. Истории с памятниками. Переименования улиц. Все это кардинально изменило ситуацию в городе. Еще в 2021 году была надежда, что Нарва станет городом, куда будут приезжать россияне, белорусы и украинцы, чтобы сделать свой первый шаг в Европе, находясь в русскоязычной среде. Теперь же мост закрыт, идентичность людей разорвана, и трудно стало всем, включая меня», – говорит глава города.

Статья продолжается после рекламы

«Треть жителей лишены права голоса. Им от этого грустно. Иногда они злятся. И мне нечего им ответить: я и сейчас не понимаю, какие проблемы мы решили с помощью этой меры. Это плохо для Нарвы: город должен общаться со всеми людьми, которые его населяют. А теперь треть жителей чувствуют себя людьми второго сорта», – поясняет Райк.

В качестве самых важных тем, которые волнуют нарвитян на этих выборах, Райк видит все, что связано с экономикой: цены на отопление, зарплаты, рабочие места.

«Особенно сейчас жалуются люди постарше: их дети вынуждены уезжать за границу и не могут вернуться. Я прекрасно понимаю их беспокойство: они не знают, что с ними будет в ситуации, когда дети далеко», – рассуждает мэр.

«И, конечно же, родители переживают за детей в связи со сменой языка обучения. По-человечески это тоже понятно: лишь в 2% семей дома говорят по-эстонски. И когда у ребенка были одни пятерки, а после смены языка обучения вдруг появились тройки, то причина проблемы ясна», – говорит мэр.

Райк прогнозирует, что грядущие выборы выиграют центристы, но при этом она надеется, что ни одна партия не получит абсолютного большинства.

«Коалиция – это всегда хорошо. Она заставляет идти на компромиссы и объяснять свои решения партнерам. К тому же, это хороший механизм контроля. Именно благодаря этому у нас в последнее время не было коррупционных историй. Я считаю это большой победой – ведь раньше Нарва была столицей коррупции. А теперь на смену логике “кому надо заплатить?” или “как у вас здесь принято?” пришло ясное и прозрачное делопроизводство», – говорит Райк.

В то же время политик полагает, что времена, когда Нарва меняла правящие коалиции как перчатки, закончились, и теперь во власти будет больше стабильности.

«Прекрасно понимаю тех предпринимателей, которые задаются вопросом: “Так а кто у вас будет мэром через два месяца?” За последние четыре года коалиция сменилась шесть раз. Это ощущалось, как карусель: темп бешеный, а каждый новый поворот – неожиданный. Но я очень надеюсь, что сейчас будет создана более стабильная власть», – сказала Райк.

«Хотя все уже порядочно устали от разговоров, какие у Нарвы грандиозные возможности и радужные перспективы, мы все же слишком редко устраиваем обсуждение будущего города, куда мы идем, к чему стремимся. Это очень плохо. Поэтому я надеюсь, что новый состав горсобрания станет помоложе. Пора передать руководство городом новому поколению. Тогда появятся другие мысли, другая культура и возникнет желание снова обсуждать будущее Нарвы и двигаться в общем направлении», – выразила пожелание Райк.