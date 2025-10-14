Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,46%293,16
  • OMX Riga−0,02%910,52
  • OMX Tallinn−0,14%1 922,31
  • OMX Vilnius−0,25%1 262,22
  • S&P 5001,56%6 654,72
  • DOW 301,29%46 067,58
  • Nasdaq 2,21%22 694,61
  • FTSE 100−0,16%9 427,53
  • Nikkei 225−2,58%46 847,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,48
  14.10.25, 08:35

В Европе хотят ограничить мегабум китайских посылок. «Это уже создало серьезные проблемы»

Наводнение мелких посылок от китайских торговых гигантов заставило европейских чиновников всерьез задуматься, как не допустить перегрузки почтовой системы стран ЕС и обеспечить соответствие поступающих издалека товаров европейским стандартам.
Таможенная собака Пяхкель обнюхивает посылки в сортировочном центре Omniva.
  • Таможенная собака Пяхкель обнюхивает посылки в сортировочном центре Omniva.
  • Foto: Liis Treimann
Биржа
  11.10.25, 10:15
Торговая война между США и Китаем: еще одна компания по производству микрочипов оказалась под следствием
Государственное управление по регулированию рынка КНР (SAMR) сообщило в пятницу о начале расследования по поводу приобретения компанией Qualcomm израильской Autotalks в июне. Таким образом, производитель чипов оказался в числе все большего числа компаний, вовлеченных в экономическое противостояние между США и Китаем.
Mнения
  13.10.25, 12:23
Почему России не помог «поворот на Восток»
Широко разрекламированные кремлевской пропагандой «поворот на Восток» и «стратегическое партнерство с Китаем» на поверку оказались блефом, считает колумнист ДВ Вадим Штепа.
Интервью
  08.10.25, 06:00
Инвестор: я должен был выбрать – или жить с крысами, или менять свою жизнь
В 29 лет он жил в квартире, по которой бегали крысы. Годы спустя он стал партнером крупнейшего хедж-фонда в мире Bridgewater Associates и работал бок о бок с легендарными инвесторами. Сейчас он возглавляет свою инвестиционную компанию Kate Capital и пишет книги. Такова история американского инвестора и бывшего журналиста «Новой газеты» Пола Подольски.
Подсказка
  02.10.25, 06:00
«Европейский Китай» или новый локомотив экономики ЕС: эстонский бизнес присматривается к Польше
Производство серебра выше, чем у США, солидное по европейским меркам население и нефтеперерабатывающая компания, дающая 10% от ВВП, – эстонские предприниматели все чаще отзываются о Польше как о стране с самой конкурентоспособной экономикой Европейского союза. Как она этого достигла и чем привлекательна в глазах инвесторов, ДВ спросили у действующих на польском рынке эстонских бизнесменов и у самих поляков.
  10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?

1
Эпицентр
  13.10.25, 07:00
Снег идет, и все в смятенье: «Таллиннская реформа де-факто парализовала исполнительный аппарат»
2
Новости
  13.10.25, 10:14
Как грибы после дождя: в ближайшие годы появятся пять спа-отелей
3
Новости
  12.10.25, 12:36
Итальянец продает знаменитую на Хийумаа пиццерию и закрывает еще два ресторана
4
Новости
  12.10.25, 14:10
Amazon тайно открыла офис в Таллинне
5
Новости
  11.10.25, 11:23
Michelin признал один из таллиннских отелей лучшим в мире
6
Новости
  13.10.25, 06:00
ТОП Ида-Вирумаа: тон задают электричество, медицина и химия

Новости
  14.10.25, 10:50
Министр экономики: строительство завода Rheinmetall в Эстонии обошлось бы слишком дорого
Новости
  14.10.25, 09:54
«Саммит мира» по Газе: о чем удалось договориться
Новости
Новости
  14.10.25, 07:00
Катри Райк: треть горожан чувствует себя людьми второго сорта. Они грустят и злятся
Новости
  14.10.25, 06:00
Морская фирма с миллионной выручкой идет ко дну: «Вот и все, всего хорошего»
Новости
  13.10.25, 18:34
ЕС снизит или отменит пошлины на ряд агропродуктов Украины
Новости
  13.10.25, 18:22
Победитель ТОПа розничной торговли: руководство лично проверяет каждый отзыв
ТОП
  13.10.25, 17:42
ТОП автодилеров: прибыль прошлогоднего лидера резко снизилась

Городские управы не успеют заключить контракты на уборку от снега новых территорий.
Эпицентр
  13.10.25, 07:00
Снег идет, и все в смятенье: «Таллиннская реформа де-факто парализовала исполнительный аппарат»
«Я определенно возьму перерыв, это было утомительно», – признался итальянец Микеле Парруччи, в течение десяти лет управлявший тремя ресторанами на Хийумаа.
Новости
  12.10.25, 12:36
Итальянец продает знаменитую на Хийумаа пиццерию и закрывает еще два ресторана
Проект будущего спа-отеля в Локса.
Новости
  13.10.25, 10:14
Как грибы после дождя: в ближайшие годы появятся пять спа-отелей
Иллюстративное фото.
Новости
  12.10.25, 14:10
Amazon тайно открыла офис в Таллинне
Вкус биржи: все будут плакать, а я такой маркет-нейтральный – выйду сухим из воды
Биржа
  13.10.25, 11:48
Вкус биржи: все будут плакать, а я такой маркет-нейтральный – выйду сухим из воды
Чем более общими и неясными являются условия выплаты премии, тем больше вероятность того, что в случае возникновения спора работник окажется в выигрышной позиции.
Подсказка
  13.10.25, 16:00
Работник, не получивший премию, потребовал 500 евро за моральный ущерб
Промзона VKG в Кохтла-Ярве.
Новости
  13.10.25, 06:00
ТОП Ида-Вирумаа: тон задают электричество, медицина и химия
  10.10.25, 18:13
Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%

