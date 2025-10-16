Торговая война и намеки Пауэлла подтолкнули цену на золото к новым высотам
Цена золота в четверг достигла нового рекордного уровня. Спрос поддерживают обострение напряженности между США и Китаем, а также ожидания, что Федеральная резервная система продолжит смягчение денежно-кредитной политики, сообщает Bloomberg.
На этой неделе цена золота выросла более чем на 5% и в четверг достигла пика – свыше 4243 долларов за унцию. Волна покупок распространилась и на другие драгоценные металлы: в среду цена серебра выросла более чем на 3%.
На этой неделе цена на золото достигла исторического максимума, и хотя временные откаты неизбежны, макроэкономические тенденции указывают на то, что в следующем году стоимость может быть значительно выше нынешней.
Сооснователь концерна LHV и глава пенсионных фондов LHV Андрес Вийземанн остается сторонником инвестиций в золото, полагая, что на фоне геополитической напряженности и инфляционных ожиданий у металла еще есть значительный потенциал роста. В то же время он по-прежнему скептически относится к ралли акций американских технологических компаний и считает, что лучшие возможности можно найти на европейских рынках.
