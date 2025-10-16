Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,51%294,23
  • OMX Riga0,26%910,79
  • OMX Tallinn0,23%1 911,57
  • OMX Vilnius0,43%1 267,66
  • S&P 500−0,62%6 629,75
  • DOW 30−0,55%46 001,03
  • Nasdaq −0,55%22 544,4
  • FTSE 1000,12%9 436,09
  • Nikkei 2251,27%48 277,74
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,99
  16.10.25, 18:50

Торговая война и намеки Пауэлла подтолкнули цену на золото к новым высотам

Цена золота в четверг достигла нового рекордного уровня. Спрос поддерживают обострение напряженности между США и Китаем, а также ожидания, что Федеральная резервная система продолжит смягчение денежно-кредитной политики, сообщает Bloomberg.
Цена на золото в этом году выросла почти на 60%.
  • Цена на золото в этом году выросла почти на 60%.
  • Foto: Reuters/Scanpix
На этой неделе цена золота выросла более чем на 5% и в четверг достигла пика – свыше 4243 долларов за унцию. Волна покупок распространилась и на другие драгоценные металлы: в среду цена серебра выросла более чем на 3%.
