  • OMX Baltic0,19%293,16
  • OMX Riga−0,08%909,08
  • OMX Tallinn−0,34%1 936,83
  • OMX Vilnius0,05%1 253,26
  • S&P 5000,48%6 746,61
  • DOW 300,24%46 714,76
  • Nasdaq 0,77%22 964,96
  • FTSE 1000,69%9 548,87
  • Nikkei 225−0,45%47 734,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,52
  • 08.10.25, 19:09

Стоимость золота пробила рекорд в 4000 долларов

Цены на золото обновили исторический максимум, преодолев отметку в 4000 долларов (3438 евро) за тройскую унцию.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
Как сообщило агентство Reuters, спотовая цена драгметалла утром в среду, 8 октября, выросла на 1,22%, до 4032,46 доллара (3472,67 евро) за унцию. Декабрьские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской бирже Comex поднялись на 1,3%, до 4054,80 доллара (3491,79 евро) за унцию.
С начала года золото подорожало на 53%, значительно опередив другие классы активов, передает DW.
Следующий порог – 5000 долларов

Статья продолжается после рекламы

Рост зафиксирован в условиях экономической и геополитической неопределенности. Одновременно инвесторы рассчитывают на снижение процентных ставок, отмечает агентство.
В 2024 году цены выросли на 27%. Следующая планка может составить 5000 долларов (4300 евро), считает Тай Вонг, независимый торговец металлами. Ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, продолжит снижать процентные ставки.
Одна из причин роста – политическая нестабильность
Цены на золото повышаются во многом из-за начавшегося 1 октября шатдауна – приостановки работы правительства США. Он вызван тем, что Сенат не смог принять ни одно из представленных членами Демократической и Республиканской партий США предложений по федеральному бюджету на предстоящий год.
Помимо приостановки работы многих органов власти, шатдаун привел к тому, что, например, 3 октября не был опубликован анонсированный отчет о рынке труда. Такое положение дел настораживает инвесторов, и те предпочитают временно сохранять свои деньги в «тихой гавани», а не вкладываться в какой-либо сектор экономики.
Кроме того, в сентябре ФРС впервые за девять месяцев снизила ставку на 25 базисных пунктов, с 4,25-4,5% до 4-4,25% годовых.
