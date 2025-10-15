Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,23%292,76
  • OMX Riga−0,23%908,75
  • OMX Tallinn−0,38%1 908,81
  • OMX Vilnius−0,03%1 261,95
  • S&P 500−0,16%6 644,31
  • DOW 300,44%46 270,46
  • Nasdaq −0,76%22 521,7
  • FTSE 100−0,14%9 439,23
  • Nikkei 2251,76%47 672,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,75
  • OMX Baltic−0,23%292,76
  • OMX Riga−0,23%908,75
  • OMX Tallinn−0,38%1 908,81
  • OMX Vilnius−0,03%1 261,95
  • S&P 500−0,16%6 644,31
  • DOW 300,44%46 270,46
  • Nasdaq −0,76%22 521,7
  • FTSE 100−0,14%9 439,23
  • Nikkei 2251,76%47 672,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,75
  • 15.10.25, 08:47

Золотая лихорадка: опасаясь коррекции, инвесторы надеются на продолжение гонки

На этой неделе цена на золото достигла исторического максимума, и хотя временные откаты неизбежны, макроэкономические тенденции указывают на то, что в следующем году стоимость может быть значительно выше нынешней.
Некоторые эксперты считают, что чрезмерный оптимизм вокруг золота и избыток спекулятивных позиций значительно повысили риск коррекции.
  • Некоторые эксперты считают, что чрезмерный оптимизм вокруг золота и избыток спекулятивных позиций значительно повысили риск коррекции.
  • Foto: AFP/Scanpix
В этом году золото принесло инвесторам более высокую доходность, чем американские фондовые индексы. Фьючерсы на золото выросли на 58%, достигнув уровня 4157 долларов за унцию. Во вторник была зафиксирована рекордная внутридневная цена — 4190 долларов. Для сравнения, индекс S&P 500 с начала года прибавил 13%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 08.10.25, 19:09
Стоимость золота пробила рекорд в 4000 долларов
Цены на золото обновили исторический максимум, преодолев отметку в 4000 долларов (3438 евро) за тройскую унцию.
Интервью
  • 08.10.25, 06:00
Инвестор: я должен был выбрать – или жить с крысами, или менять свою жизнь
В 29 лет он жил в квартире, по которой бегали крысы. Годы спустя он стал партнером крупнейшего хедж-фонда в мире Bridgewater Associates и работал бок о бок с легендарными инвесторами. Сейчас он возглавляет свою инвестиционную компанию Kate Capital и пишет книги. Такова история американского инвестора и бывшего журналиста «Новой газеты» Пола Подольски.
Новости
  • 14.10.25, 20:33
Gunvor увольняет членов правления в Эстонии и требует, чтобы сотрудники вернулись в офис
Нефтетрейдер Gunvor оставит в Эстонии одного члена правления из пяти. Помимо этого, компания требует, чтобы работники вернулись в офис, т.к. некоторые из них злоупотребили возможностью удаленной работы.
Новости
  • 25.09.25, 13:19
Голубь или ястреб? Кандидаты на пост президента Банка Эстонии рассказали о своем видении денежно-кредитной политики
Три вопроса четырем кандидатам
Все четверо кандидатов на пост главы Банка Эстонии подчеркивают, что у них десятки лет опыта в этой сфере, они пережили не один кризис и именно поэтому сейчас готовы занять столь важную должность.
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.10.25, 06:00
Морская фирма с миллионной выручкой идет ко дну: «Вот и все, всего хорошего»
2
Новости
  • 14.10.25, 11:50
Шесть эстонок вошли в список 100 самых влиятельных женщин
3
Эпицентр
  • 14.10.25, 14:39
Подозреваемый в госизмене Дмитрий Роотси руководит российской компанией из тюрьмы
4
Новости
  • 14.10.25, 07:00
Катри Райк: треть горожан чувствует себя людьми второго сорта. Они грустят и злятся
5
Новости
  • 14.10.25, 14:10
В центре Таллинна закрывается очередной ресторан: найти нового владельца не удалось
6
Новости
  • 14.10.25, 08:35
В Европе хотят ограничить мегабум китайских посылок. «Это уже создало серьезные проблемы»

Последние новости

Новости
  • 15.10.25, 10:57
Небольшой поселок привлекает новых жителей крупными планами застройки
Новости
  • 15.10.25, 09:49
В августе дефицит госбюджета Эстонии достиг 0,8% ВВП
Биржа
  • 15.10.25, 08:47
Золотая лихорадка: опасаясь коррекции, инвесторы надеются на продолжение гонки
Новости
  • 15.10.25, 06:00
Глава технологической компании призывает стартапы к действию: «Большие деньги расхолаживают»
Новости
  • 14.10.25, 20:33
Gunvor увольняет членов правления в Эстонии и требует, чтобы сотрудники вернулись в офис
Биржа
  • 14.10.25, 18:59
Фининспекция сделала предписание Inbank Finance
Новости
  • 14.10.25, 17:38
Swedbank не рассматривает пособия как доход
Новости
  • 14.10.25, 16:52
Впереди – Марс. SpaceX успешно провела 11-й тестовый запуск Starship

Сейчас в фокусе

Матвей Никитенко работает в морских перевозках еще со времен СССР. На фото контейнер на бывшей территории Loigo Marine Supply.
Новости
  • 14.10.25, 06:00
Морская фирма с миллионной выручкой идет ко дну: «Вот и все, всего хорошего»
Дмитрий Роотси на скамье подсудимых в Эстонии. В России ему принадлежит компания, в партнерах у которой не только российский Минпромторг, но и оборонное предприятие, производящее подводные лодки.
Эпицентр
  • 14.10.25, 14:39
Подозреваемый в госизмене Дмитрий Роотси руководит российской компанией из тюрьмы
Инвестор Трийн Хертманн на конференции Äriplaan 2025.
Новости
  • 14.10.25, 11:50
Шесть эстонок вошли в список 100 самых влиятельных женщин
Желающие все еще могут приобрести себе что-то из интерьера и оборудования заведения.
Новости
  • 14.10.25, 14:10
В центре Таллинна закрывается очередной ресторан: найти нового владельца не удалось
По словам мэра Нарвы Катри Райк, нынешние выборы кардинально отличаются от предыдущих – ибо за это время произошло очень много событий.
Новости
  • 14.10.25, 07:00
Катри Райк: треть горожан чувствует себя людьми второго сорта. Они грустят и злятся
Таможенная собака Пяхкель обнюхивает посылки в сортировочном центре Omniva.
Новости
  • 14.10.25, 08:35
В Европе хотят ограничить мегабум китайских посылок. «Это уже создало серьезные проблемы»
На лесопилке Stora Enso в Имавере пройдут сокращения.
Новости
  • 14.10.25, 13:37
Stora Enso готовится к сокращениям. Руководство: адаптируемся к сложным временам
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025