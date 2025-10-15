Золотая лихорадка: опасаясь коррекции, инвесторы надеются на продолжение гонки
На этой неделе цена на золото достигла исторического максимума, и хотя временные откаты неизбежны, макроэкономические тенденции указывают на то, что в следующем году стоимость может быть значительно выше нынешней.
Некоторые эксперты считают, что чрезмерный оптимизм вокруг золота и избыток спекулятивных позиций значительно повысили риск коррекции.
Foto: AFP/Scanpix
В этом году золото принесло инвесторам более высокую доходность, чем американские фондовые индексы. Фьючерсы на золото выросли на 58%, достигнув уровня 4157 долларов за унцию. Во вторник была зафиксирована рекордная внутридневная цена — 4190 долларов. Для сравнения, индекс S&P 500 с начала года прибавил 13%.
