  • OMX Baltic0,01%291,08
  • OMX Riga−0,09%910,57
  • OMX Tallinn0,14%1 888,87
  • OMX Vilnius−0,25%1 257,06
  • S&P 5000,00%6 822,34
  • DOW 300,00%47 522,12
  • Nasdaq −1,57%23 581,15
  • FTSE 100−0,29%9 731,89
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,5
  • 31.10.25, 13:10

Чистая прибыль Tallinna Vesi выросла на четверть

Биржевая компания Tallinna Vesi в третьем квартале увеличила чистую прибыль на четверть и нарастила выручку.
В биржевом сообщении поясняется, что рост чистой прибыли обеспечили эффективность деятельности и оправданная доходность инвестиций, направленных на обеспечение чистой окружающей среды и бесперебойности предоставления услуг.
  • В биржевом сообщении поясняется, что рост чистой прибыли обеспечили эффективность деятельности и оправданная доходность инвестиций, направленных на обеспечение чистой окружающей среды и бесперебойности предоставления услуг.
  • Foto: Liis Treimann
Выручка Tallinna Vesi в третьем квартале составила 18,2 млн евро, что на 10,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным фактором роста доходов стало изменение тарифов, связанное с критически важными инвестициями. За девять месяцев компания заработала 53,6 млн евро, что на 13,4% больше, чем годом ранее.
