Чистая прибыль Tallinna Vesi выросла на четверть

Биржевая компания Tallinna Vesi в третьем квартале увеличила чистую прибыль на четверть и нарастила выручку.
- В биржевом сообщении поясняется, что рост чистой прибыли обеспечили эффективность деятельности и оправданная доходность инвестиций, направленных на обеспечение чистой окружающей среды и бесперебойности предоставления услуг.
- Foto: Liis Treimann
Выручка Tallinna Vesi в третьем квартале составила 18,2 млн евро, что на 10,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным фактором роста доходов стало изменение тарифов, связанное с критически важными инвестициями. За девять месяцев компания заработала 53,6 млн евро, что на 13,4% больше, чем годом ранее.
