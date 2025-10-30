Harju Elekter получила рекордную прибыль

Производственная компания Harju Elekter за девять месяцев получила рекордную операционную прибыль, которая впервые превысила отметку в 10 млн евро.
- Harju Elekter увеличила чистую прибыль в третьем квартале более чем на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Foto: Andras Kralla
Биржевая компания сообщила инвесторам, что третий квартал, как и положено пиковому сезону, был сильным: эстонское производственное подразделение показало хорошие результаты, а другие дочерние компании, несмотря на сложную экономическую ситуацию, также движутся в правильном направлении.
