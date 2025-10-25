Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,02%292,03
  • OMX Riga−0,09%910,84
  • OMX Tallinn0,13%1 896,59
  • OMX Vilnius−0,03%1 261,33
  • S&P 5000,79%6 791,69
  • DOW 301,01%47 207,12
  • Nasdaq 1,15%23 204,87
  • FTSE 1000,7%9 645,62
  • Nikkei 2251,35%49 299,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,57
  • 25.10.25, 17:48

Вкус биржи: желудок заполнился на 80%

В конце этой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым оценили свежую, констатировали, что золото упало ровно как прогнозировал Фуад, накачали Теслу воздухом ИИ, отстояли ценность фундаментального анализа, инфляцию и восхитились бизнес-моделью компании Netflix.
Молодцы японцы! Чего только не придумают!
  • Молодцы японцы! Чего только не придумают!
  • Foto: Сина Шульдт / DPA / Picture Alliance / Scanpix
Такое только в фильмах бывает! Вышла свежая отчетность Netflix
На эти три процента и живем! Обе инфляции в США составили 3%.
Что это такое, Илон Маск? Тесла показала плохую отчетность

Статья продолжается после рекламы

Грохнулось как по расписанию. Почему падали цены на золото
Желудок заполнился на 80%. Во японцы дают!
Работает ли сегодня P/E?
Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».
