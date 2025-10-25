Назад 25.10.25, 17:48 Вкус биржи: желудок заполнился на 80% В конце этой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым оценили свежую, констатировали, что золото упало ровно как прогнозировал Фуад, накачали Теслу воздухом ИИ, отстояли ценность фундаментального анализа, инфляцию и восхитились бизнес-моделью компании Netflix.

Молодцы японцы! Чего только не придумают!

Foto: Сина Шульдт / DPA / Picture Alliance / Scanpix

Такое только в фильмах бывает! Вышла свежая отчетность Netflix

На эти три процента и живем! Обе инфляции в США составили 3%.

Что это такое, Илон Маск? Тесла показала плохую отчетность

Грохнулось как по расписанию. Почему падали цены на золото

Желудок заполнился на 80%. Во японцы дают!

Работает ли сегодня P/E?

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».