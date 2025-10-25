Вкус биржи: желудок заполнился на 80%

В конце этой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым оценили свежую, констатировали, что золото упало ровно как прогнозировал Фуад, накачали Теслу воздухом ИИ, отстояли ценность фундаментального анализа, инфляцию и восхитились бизнес-моделью компании Netflix.
- Молодцы японцы! Чего только не придумают!
- Foto: Сина Шульдт / DPA / Picture Alliance / Scanpix
Такое только в фильмах бывает! Вышла свежая отчетность Netflix
На эти три процента и живем! Обе инфляции в США составили 3%.
Что это такое, Илон Маск? Тесла показала плохую отчетность
Грохнулось как по расписанию. Почему падали цены на золото
Желудок заполнился на 80%. Во японцы дают!
Работает ли сегодня P/E?
Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».
