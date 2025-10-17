Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,01%292,78
  • OMX Riga0,43%912,35
  • OMX Tallinn−0,27%1 901,91
  • OMX Vilnius0,00%1 262,2
  • S&P 500−0,63%6 629,07
  • DOW 30−0,65%45 952,24
  • Nasdaq −0,47%22 562,54
  • FTSE 100−1,62%9 282,84
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,37
  17.10.25, 09:52

Канцлер Германии: Европе нужна единая биржа

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, Европе нужен общий фондовый рынок, чтобы конкурировать с остальным миром.
Канцлер Германии Фридрих Мерц.
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц.
  • Foto: Scanpix
«Нам нужна европейская биржа, чтобы успешные компании, такие как созданная в Германии BioNTech, не были вынуждены регистрироваться в Нью-Йорке», – сказал Мерц, передает rus.err.ee.
В последние годы европейские компании часто предпочитают регистрироваться на Нью-Йоркской бирже, а не в собственной стране, поскольку на фондовых рынках США гораздо больше финансовых ресурсов.
Политики из стран ЕС и Европейский центральный банк уже давно продвигают идею создания единого рынка капитала в Европе, который позволил бы унифицировать регулирование финансового сектора во всем блоке и упростить трансграничные инвестиции.

«Нашим компаниям нужен достаточно большой и глубокий рынок капитала, чтобы они могли лучше и быстрее финансировать свою деятельность», – сказал Мерц.
