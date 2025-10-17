Назад 17.10.25, 09:52 Канцлер Германии: Европе нужна единая биржа По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, Европе нужен общий фондовый рынок, чтобы конкурировать с остальным миром.

Канцлер Германии Фридрих Мерц.

Foto: Scanpix

«Нам нужна европейская биржа, чтобы успешные компании, такие как созданная в Германии BioNTech, не были вынуждены регистрироваться в Нью-Йорке», – сказал Мерц, передает rus.err.ee.

В последние годы европейские компании часто предпочитают регистрироваться на Нью-Йоркской бирже, а не в собственной стране, поскольку на фондовых рынках США гораздо больше финансовых ресурсов.

Политики из стран ЕС и Европейский центральный банк уже давно продвигают идею создания единого рынка капитала в Европе, который позволил бы унифицировать регулирование финансового сектора во всем блоке и упростить трансграничные инвестиции.

Статья продолжается после рекламы

«Нашим компаниям нужен достаточно большой и глубокий рынок капитала, чтобы они могли лучше и быстрее финансировать свою деятельность», – сказал Мерц.