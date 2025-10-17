Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,37%293,15
  • OMX Riga0,1%911,69
  • OMX Tallinn−0,55%1 901,06
  • OMX Vilnius−0,26%1 264,33
  • S&P 500−0,3%6 609,47
  • DOW 300,05%45 976,51
  • Nasdaq −0,51%22 446,82
  • FTSE 100−0,8%9 360,87
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,44
  • 17.10.25, 12:47

Литовская пенсионная реформа выведет на рынок деньги, но шторма ждать не стоит

В начале следующего года в Литве пройдет пенсионная реформа, которая может повлиять на фондовые рынки. Эксперты рассказали о самых перспективных, на их взгляд, акциях.
По оценке основателя и аналитика Enlight Research Маттиаса Валландера, литовская пенсионная реформа действительно способна повлиять на рынок акций, однако, по его мнению, деньги скорее подпитают «пузырь» на рынке облигаций, чем пойдут на биржу.
  • По оценке основателя и аналитика Enlight Research Маттиаса Валландера, литовская пенсионная реформа действительно способна повлиять на рынок акций, однако, по его мнению, деньги скорее подпитают «пузырь» на рынке облигаций, чем пойдут на биржу.
  • Foto: Raul Mee
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

