Литовская пенсионная реформа выведет на рынок деньги, но шторма ждать не стоит

По оценке основателя и аналитика Enlight Research Маттиаса Валландера, литовская пенсионная реформа действительно способна повлиять на рынок акций, однако, по его мнению, деньги скорее подпитают «пузырь» на рынке облигаций, чем пойдут на биржу.
Foto: Raul Mee
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Несколько недель на моем счёте лежали свободные деньги, и я решил использовать их для небольшой спекулятивной сделки, где соотношение риска и потенциальной прибыли выглядело слишком привлекательно, чтобы упустить шанс.
Благодаря пенсионной реформе 2021 год стал одним из лучших в истории биржи: рост почти на 50% вывел Таллиннскую биржу в мировые лидеры. С нового года аналогичная реформа стартует в Литве, и я уже с нетерпением смотрю на местный рынок, чтобы успеть откусить кусок от его миллиардов.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, открыл 8 октября публичное предложение второй серии программы эмиссии облигаций. Общая стоимость предложения составляет до 3 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации 1000 евро, срок погашения – 22 октября 2028 г. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 10% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 17 октября.