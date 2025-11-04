Компания Everaus инвестирует привлеченные через облигации миллионы в жилье в Южной Эстонии

Основатель и генеральный директор Everaus Kinnisvara Янaр Муттик отметил, что выбор места для нового проекта был сделан благодаря уже развитой инфраструктуре.
Foto: Liis Treimann
Застройщик, до сих пор работавший в основном в Харьюмаа, сообщил, что приобрел участки с разрешением на строительство в Кырвекюла, расположенном на границе города Тарту. В рамках проекта Everaus построит пять многоквартирных домов, всего 90 квартир.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, открыл 8 октября публичное предложение второй серии программы эмиссии облигаций. Общая стоимость предложения составляет до 3 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации 1000 евро, срок погашения – 22 октября 2028 г. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 10% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 17 октября.
В последние годы на балтийской бирже значительно активизировался рынок облигаций, что опрошенные Äripäev эксперты считают признаком зрелости рынков капитала. В то же время они видят тревожную тенденцию: публичный рынок облигаций превращается в площадку для проектов, которым традиционные источники финансирования уже недоступны.
