  • OMX Baltic−0,52%291,36
  • OMX Riga−0,08%910,99
  • OMX Tallinn−0,9%1 906,04
  • OMX Vilnius−0,18%1 260,48
  • S&P 500−0,67%6 806,36
  • DOW 30−0,3%47 193,26
  • Nasdaq −1,15%23 559,74
  • FTSE 1000,14%9 714,96
  • Nikkei 225−1,74%51 497,2
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,98
  • 04.11.25, 16:45

Компания Everaus инвестирует привлеченные через облигации миллионы в жилье в Южной Эстонии

Застройщик Everaus Kinnisvara, разместивший на бирже два выпуска облигаций, расширяет свою деятельность в уезд Тартумаа и построит в поселке Кырвекюла 90 новых квартир.
Основатель и генеральный директор Everaus Kinnisvara Янaр Муттик отметил, что выбор места для нового проекта был сделан благодаря уже развитой инфраструктуре.
  • Основатель и генеральный директор Everaus Kinnisvara Янaр Муттик отметил, что выбор места для нового проекта был сделан благодаря уже развитой инфраструктуре.
  • Foto: Liis Treimann
Застройщик, до сих пор работавший в основном в Харьюмаа, сообщил, что приобрел участки с разрешением на строительство в Кырвекюла, расположенном на границе города Тарту. В рамках проекта Everaus построит пять многоквартирных домов, всего 90 квартир.
