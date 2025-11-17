Стоимость биткоина опустилась до уровня начала года

С октябрьского пика рыночная стоимость биткоина снизилась примерно на 600 млрд долларов.
В результате падения биткоин стоит сейчас примерно столько же, сколько в начале 2025 года, – около 95 950 долларов. При этом Таллиннская биржа выросла с начала года почти на 10%, индекс S&P 500 в евро – почти на 4%, а золото – более чем на 45%.
Благодаря снижению процентной ставки Федеральной резервной системой США и новому упрощенному процессу выпуска крипто-ETF, в четверг рынок криптовалют пошел в рост, а цена биткоина превысила 117 000 долларов за токен.
В опубликованном на прошлой неделе в Äripäev ТОПе богатых людей нашлись те, кто верит в успех местной биржи, но ключевой частью своего портфеля ее не считают. Äripäev выяснил, каких инвестиционных принципов придерживаются богатейшие эстонцы и в какой степени они участвуют в торговле на Таллиннской бирже.
