Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,08%291,14
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,22%1 908,52
  • OMX Vilnius0,2%1 274,62
  • S&P 500−0,05%6 734,11
  • DOW 30−0,65%47 147,48
  • Nasdaq 0,13%22 900,59
  • FTSE 100−0,09%9 690,09
  • Nikkei 225−0,1%50 323,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%94,26
  • OMX Baltic−0,08%291,14
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,22%1 908,52
  • OMX Vilnius0,2%1 274,62
  • S&P 500−0,05%6 734,11
  • DOW 30−0,65%47 147,48
  • Nasdaq 0,13%22 900,59
  • FTSE 100−0,09%9 690,09
  • Nikkei 225−0,1%50 323,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%94,26
  • 17.11.25, 12:29

Стоимость биткоина опустилась до уровня начала года

В октябре стоимость биткоина поднималась выше 126 000 долларов, но теперь она почти на четверть ниже.
С октябрьского пика рыночная стоимость биткоина снизилась примерно на 600 млрд долларов.
  • С октябрьского пика рыночная стоимость биткоина снизилась примерно на 600 млрд долларов.
  • Foto: Zumapress.com/Scanpix
В результате падения биткоин стоит сейчас примерно столько же, сколько в начале 2025 года, – около 95 950 долларов. При этом Таллиннская биржа выросла с начала года почти на 10%, индекс S&P 500 в евро – почти на 4%, а золото – более чем на 45%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 04.11.25, 16:14
Инвесторов в криптовалюту охватил «экстремальный страх»
Биткоин с начала октября заметно подешевел, а рыночные настроения резко ухудшились, достигнув худшего уровня за последние полгода.
Биржа
  • 05.10.25, 13:14
Цена биткоина достигла нового рекорда
Криптовалюта биткойн подорожала в воскресенье до нового рекорда – цена достигла 125 689 долларов.
Биржа
  • 19.09.25, 10:48
Биткоин превысил 117 000 долларов
Благодаря снижению процентной ставки Федеральной резервной системой США и новому упрощенному процессу выпуска крипто-ETF, в четверг рынок криптовалют пошел в рост, а цена биткоина превысила 117 000 долларов за токен.
Биржа
  • 19.09.25, 12:07
Портфели богачей на местной бирже: ради забавы, а не заработка
В опубликованном на прошлой неделе в Äripäev ТОПе богатых людей нашлись те, кто верит в успех местной биржи, но ключевой частью своего портфеля ее не считают. Äripäev выяснил, каких инвестиционных принципов придерживаются богатейшие эстонцы и в какой степени они участвуют в торговле на Таллиннской бирже.
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.11.25, 14:28
Минсоцдел намерено поднять пенсионный возраст с 2028 года
2
Интервью
  • 16.11.25, 10:00
Известный в Нарве магазин сладостей закроется 1 января, если не случится новогоднего чуда
3
Новости
  • 10.11.25, 06:00
У вас есть карта российского банка? Новый пакет санкций может сулить вам неприятности
4
Новости
  • 15.11.25, 15:30
Галерея: Hepsor строит многоквартирные дома на территории бывшего аэродрома в Ласнамяэ
5
Новости
  • 13.11.25, 11:28
Быстрые изменения в торговых центрах Нарвы: три арендатора уходят, четыре приходят
6
Новости
  • 16.11.25, 15:27
Трагичная ситуация: число нуждающихся в жилье сокращается

Последние новости

Биржа
  • 17.11.25, 12:29
Стоимость биткоина опустилась до уровня начала года
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Новости
  • 17.11.25, 11:35
В Ида-Вирумаа и Тарту появятся две электростанции
Биржа
  • 17.11.25, 10:35
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Новости
  • 17.11.25, 09:54
Плата семейного врача будет учитывать число болезней его пациентов
Новости
  • 17.11.25, 08:52
Налоговый департамент вынес решение. Автокомпания должна государству семизначную сумму
Новости
  • 17.11.25, 06:00
Миллионный кредит, счета по 600 евро и спор с кафе «Нарва»: старый дом стал заложником войны в квартирном товариществе
Новости
  • 16.11.25, 15:55
Photopoint выбрался из убытков и заработал солидную прибыль

Сейчас в фокусе

Конфеты Narva, которые продает только магазин Kookos, по его заказу производят на старейшей кондитерской фабрике Литвы.
Интервью
  • 16.11.25, 10:00
Известный в Нарве магазин сладостей закроется 1 января, если не случится новогоднего чуда
Hepsor планирует на Паэвялья целый квартал, где, помимо жилых домов, появятся и коммерческие площади.
Новости
  • 15.11.25, 15:30
Галерея: Hepsor строит многоквартирные дома на территории бывшего аэродрома в Ласнамяэ
Аналитик рынка недвижимости Тыну Тоомпарк.
Новости
  • 16.11.25, 15:27
Трагичная ситуация: число нуждающихся в жилье сокращается
Мо Гавдат — разработчик программного обеспечения из Египта, основатель нескольких стартапов и бывший топ-менеджер, работавший в Microsoft и Google X.
Новости
  • 16.11.25, 13:24
Бывший топ-менеджер Google X: в эпоху ИИ у Эстонии есть преимущество
«Капитализм подходит к переломному моменту»
В прошлом году компанию Pet City приобрела зарегистрированная на бирже Финляндии Musti Group. Ранее принадлежавшая Magnum AS компания Pet City была оценена примерно в 18 миллионов евро.
Новости
  • 15.11.25, 11:45
Сеть зоомагазинов Pet City понесла убыток почти в миллион евро
Вот, что бывает, если сидеть на двух стульях. Но не в Эстонии. У нас уже десять лет депутаты Рийгикогу пытаются и рыбку съесть...
Mнения
  • 14.11.25, 17:02
Делов-то: долой ERR, два стула и русские школы?
Магазин Photopoint в торговом центре Ülemiste.
Новости
  • 16.11.25, 15:55
Photopoint выбрался из убытков и заработал солидную прибыль
Нарвский промышленный инкубатор (NTI) – это девелоперский проект, объединяющий в рамках инкубационной программы современную производственную и офисную инфраструктуру, а также консультационные услуги.
  • KM
Content Marketing
  • 13.11.25, 15:01
Думаете о расширении производства? Нарва готова вас принять

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025