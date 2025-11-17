Назад 17.11.25, 12:29 Стоимость биткоина опустилась до уровня начала года В октябре стоимость биткоина поднималась выше 126 000 долларов, но теперь она почти на четверть ниже.

С октябрьского пика рыночная стоимость биткоина снизилась примерно на 600 млрд долларов.

Foto: Zumapress.com/Scanpix

В результате падения биткоин стоит сейчас примерно столько же, сколько в начале 2025 года, – около 95 950 долларов. При этом Таллиннская биржа выросла с начала года почти на 10%, индекс S&P 500 в евро – почти на 4%, а золото – более чем на 45%.