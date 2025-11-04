Инвесторов в криптовалюту охватил «экстремальный страх»

Биткоин, как самая известная и крупнейшая криптовалюта, дает представление о направлении рынка, но в последнее время и другие криптоактивы все отчетливее сигнализируют об ухудшении настроений.
Период спада на рынке криптовалют продолжился и сегодня: крупнейшая криптовалюта биткоин подешевела за день на 3,5%, а за неделю – на 9,3%, сообщает финское деловое издание Kauppalehti. Текущая цена биткоина – 104 000 долларов – является самой низкой за последние две недели.
