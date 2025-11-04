Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,52%291,36
  • OMX Riga−0,08%910,99
  • OMX Tallinn−0,9%1 906,04
  • OMX Vilnius−0,18%1 260,48
  • S&P 500−0,53%6 815,98
  • DOW 30−0,19%47 245,1
  • Nasdaq −0,83%23 637,25
  • FTSE 1000,02%9 703,38
  • Nikkei 225−1,74%51 497,2
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,93
  • 04.11.25, 16:14

Инвесторов в криптовалюту охватил «экстремальный страх»

Биткоин с начала октября заметно подешевел, а рыночные настроения резко ухудшились, достигнув худшего уровня за последние полгода.
Биткоин, как самая известная и крупнейшая криптовалюта, дает представление о направлении рынка, но в последнее время и другие криптоактивы все отчетливее сигнализируют об ухудшении настроений.
  Foto: DPA / Picture Alliance / Scanpix
  • Foto: DPA / Picture Alliance / Scanpix
Период спада на рынке криптовалют продолжился и сегодня: крупнейшая криптовалюта биткоин подешевела за день на 3,5%, а за неделю – на 9,3%, сообщает финское деловое издание Kauppalehti. Текущая цена биткоина – 104 000 долларов – является самой низкой за последние две недели.
