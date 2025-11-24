Частные деньги в киноиндустрии: как инвестировать и выйти с максимальной прибылью

Советские шпионы, прославленные повара-эмигранты, главная звезда эстонской театральной сцены в роли держателя подпольного казино — кого только не встретишь на вилле в Кадриорге, где шампанское и ликеры текут рекой, а марки и кроны, фунты и доллары не знают счета. Ведь тихий Таллинн, получивший в 1920 году долгожданный мир, теперь жаждет развлечений!