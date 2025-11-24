Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,27%292,23
  • OMX Riga−0,03%923,92
  • OMX Tallinn−0,18%1 902,7
  • OMX Vilnius−0,29%1 274,86
  • S&P 5001,55%6 705,12
  • DOW 300,44%46 448,27
  • Nasdaq 2,69%22 872,01
  • FTSE 100−0,05%9 534,91
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,44
  • OMX Baltic−0,27%292,23
  • OMX Riga−0,03%923,92
  • OMX Tallinn−0,18%1 902,7
  • OMX Vilnius−0,29%1 274,86
  • S&P 5001,55%6 705,12
  • DOW 300,44%46 448,27
  • Nasdaq 2,69%22 872,01
  • FTSE 100−0,05%9 534,91
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,44
  • 24.11.25, 19:05

Частные деньги в киноиндустрии: как инвестировать и выйти с максимальной прибылью

В Европе, включая Эстонию, киноиндустрия сталкивается с сокращением государственного финансирования. Альтернативой становится привлечение частного капитала, и в последние годы этот вариант используется все активнее и в Эстонии.
Ангельский инвестор и продюсер Райн Ранну, вероятно, является одним из самых ярких частных финансистов эстонского кино.
  • Ангельский инвестор и продюсер Райн Ранну, вероятно, является одним из самых ярких частных финансистов эстонского кино.
  • Foto: Raul Mee
Одним из подобных примеров является основанная Райном Ранну продакшн-компания Tallifornia, которая произвела десять игровых фильмов. Помимо авторских работ Ранну, компания профинансировала и работы других режиссеров.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 02.11.25, 15:12
Тийна Локк об успехе PÖFF: теперь и мировые звезды стучатся к нам в дверь
Кинофестиваль «Темные ночи» (PÖFF) достиг уровня категории «А», его влияние простирается от развития эстонской киноиндустрии до международного сотрудничества, говорит директор фестиваля Тийна Локк накануне масштабного события. «Теперь и мировые звезды стучатся к нам в дверь», – отмечает она. Но успех дался нелегко.
Эпицентр
  • 10.08.25, 10:00
В эстонской киноиндустрии не хватает ни денег, ни работы: не помог даже Кристофер Нолан
Эстонская киноиндустрия за последние пару лет пришла в упадок, и сейчас в этом «лягушачьем пруду» идет ожесточенная борьба за проекты. Не хватает ни денег, ни работы, при этом поток молодых кинематографистов не иссякает.
Новости
  • 18.09.25, 10:51
На субподряде у Голливуда: в Йыхви выбрали перспективные технологические идеи
В школе программирования kood/Jõhvi 12 и 13 сентября прошел хакатон для стартапов в сфере кинопроизводства. Фактически это было первое крупное мероприятие строящегося в Йыхви киногородка IDA Hub. Команда-победитель получила в качестве приза 2000 евро и планирует потратить их на запуск своей компании, которая будет обслуживать киностудии.
Новости
  • 22.10.25, 07:00
«Мой отдых»: как эстонские звезды сцены и русские звезды кухни всполошили мирный Таллинн
Советские шпионы, прославленные повара-эмигранты, главная звезда эстонской театральной сцены в роли держателя подпольного казино — кого только не встретишь на вилле в Кадриорге, где шампанское и ликеры текут рекой, а марки и кроны, фунты и доллары не знают счета. Ведь тихий Таллинн, получивший в 1920 году долгожданный мир, теперь жаждет развлечений!
  • KM
Content Marketing
  • 13.11.25, 15:01
Думаете о расширении производства? Нарва готова вас принять
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.

Самые читаемые

1
Новости
  • 19.11.25, 18:48
Предприниматели радуются: Эстония, закрыв консульства в США, откроет пять новых посольств в других странах
2
Интервью
  • 20.11.25, 16:42
Фирма, сводящая эстонский и украинский бизнес вместе: «Мы всегда предупреждаем о системе откатов»
3
Новости
  • 22.11.25, 13:14
Расследование BBC: преступные группировки скупают транспортные компании Европы ради краж грузов
4
Новости
  • 19.11.25, 06:00
Обанкротившийся предприниматель: «Кинуть партнера на эстонской стройке – это традиция»
5
Новости
  • 21.11.25, 10:21
Северный порт Палдиски сменил владельца
6
Новости
  • 20.11.25, 19:25
Владелец люксового отеля сокращает более ста человек

Последние новости

Новости
  • 24.11.25, 19:05
Частные деньги в киноиндустрии: как инвестировать и выйти с максимальной прибылью
Новости
  • 24.11.25, 17:48
Владельца Asko и Sotka продали за копейки
Новости
  • 24.11.25, 17:07
Кылварт: коалиционное соглашение может быть подписано уже на этой неделе
Новости
  • 24.11.25, 16:54
Tallinna Sadam активно инвестирует: в Палдиски появится причал стоимостью 70 млн евро
Новости
  • 24.11.25, 16:18
Эксперт: без Закона о климате мы останемся без крупных инвестиций
Новости
  • 24.11.25, 15:00
BLRT инвестирует десятки миллионов, но сталкивается с дефицитом кадров
Новости
  • 24.11.25, 14:22
Сокращающий персонал люксовый бизнес: поток состоятельных зарубежных клиентов еще впереди
Новости
  • 24.11.25, 13:44
Монополии конец? Страхование ответственности врачей в Эстонии начнет предлагать крупный игрок

Сейчас в фокусе

Анн Меттлер
Новости
  • 23.11.25, 15:17
Чиновница, работавшая с Биллом Гейтсом: в энергетических вопросах Европе стоит поучиться у Китая
ERIAL признан банкротом: КСО задолжало вкладчикам почти 15 млн евро
Новости
  • 21.11.25, 17:37
ERIAL признан банкротом: КСО задолжало вкладчикам почти 15 млн евро
BBC раскрыла преступную схему, которая распространяется как в Великобритании, так и в континентальной Европе.
Новости
  • 22.11.25, 13:14
Расследование BBC: преступные группировки скупают транспортные компании Европы ради краж грузов
Я не хочу говорить, что мы никогда не будем привлекать инвесторов, сказал основатель Icosagen и обладатель звания «Промышленник года» по версии Äripäev Март Устав.
Новости
  • 23.11.25, 13:27
Промышленник года Март Устав: Эстония должна дать молодым людям причину остаться здесь
Сийм Каллас.
Новости
  • 23.11.25, 11:23
Сийм Каллас: Трамп действует в интересах Москвы
Среди клиентов Tehnokeskus – строительные компании из Эстонии и Финляндии.
Новости
  • 19.11.25, 06:00
Обанкротившийся предприниматель: «Кинуть партнера на эстонской стройке – это традиция»
Неправильно ты, дядя Илон, деньги тратишь!
Биржа
  • 22.11.25, 10:24
Вкус биржи: Билли Айлиш поссорилась с угнетателем Илоном Маском
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год
  • KM
Content Marketing
  • 19.11.25, 13:21
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025