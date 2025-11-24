Частные деньги в киноиндустрии: как инвестировать и выйти с максимальной прибылью
В Европе, включая Эстонию, киноиндустрия сталкивается с сокращением государственного финансирования. Альтернативой становится привлечение частного капитала, и в последние годы этот вариант используется все активнее и в Эстонии.
Ангельский инвестор и продюсер Райн Ранну, вероятно, является одним из самых ярких частных финансистов эстонского кино.
Foto: Raul Mee
Одним из подобных примеров является основанная Райном Ранну продакшн-компания Tallifornia, которая произвела десять игровых фильмов. Помимо авторских работ Ранну, компания профинансировала и работы других режиссеров.
