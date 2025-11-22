Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,32%293,02
  • OMX Riga−0,12%924,2
  • OMX Tallinn−0,12%1 906,08
  • OMX Vilnius0,31%1 278,57
  • S&P 5000,98%6 602,99
  • DOW 301,08%46 245,41
  • Nasdaq 0,88%22 273,08
  • FTSE 1000,13%9 539,71
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,97
  • OMX Baltic0,32%293,02
  • OMX Riga−0,12%924,2
  • OMX Tallinn−0,12%1 906,08
  • OMX Vilnius0,31%1 278,57
  • S&P 5000,98%6 602,99
  • DOW 301,08%46 245,41
  • Nasdaq 0,88%22 273,08
  • FTSE 1000,13%9 539,71
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,97
  • 22.11.25, 10:24

Вкус биржи: Билли Айлиш поссорилась с угнетателем Илоном Маском

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию разобрали отчет Nvidia (а что вам еще надо?!), похвалили пролетарскую благотворительность и капиталистическую наживу угнетателя-триллионера и констатировали покупку Баффетом частички Гугла.
Неправильно ты, дядя Илон, деньги тратишь!
  • Неправильно ты, дядя Илон, деньги тратишь!
  • Foto: Энджела Вайсс / AFP / Scanpix
Забудьте все! Главная компания мира отчиталась! Производитель лопат продолжает стричь купоны! Встречайте: NVIDIA.
Баффет решил поискать что-то в интернете. И купил Гугл. Достаточно ли это для того, чтобы акции взлетели?
Заводы рабочим, землю крестьянам, фабрики - звездам! Поп-звезда поссорилась с Илоном Маском.

Статья продолжается после рекламы

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 15.11.25, 06:00
Вкус биржи: вы еще не раб банка? Тогда Трамп идет к вам!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обалдеваем от желания Дональда закабалить народ на 50 лет, констатируем конец шатдауну, делаем круглые глаза по поводу парадокса мичиганского индикатора потребительской уверенности, и конечно он – Робин Гуд!
Новости
  • 14.10.25, 16:52
Впереди – Марс. SpaceX успешно провела 11-й тестовый запуск Starship
Американская компания SpaceX успешно осуществила 11-й испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом самого большого в истории космического корабля Starship, который приводнился в Индийском океане, пишет DW.
Биржа
  • 26.09.25, 10:48
Акции Tesla упали: продажи компании в Европе разочаровали инвесторов
Акции Tesla упали на 3% после того, как стало известно, что продажи электромобилей компании в Европе снижаются восьмой месяц подряд.
Mнения
  • 21.11.25, 17:01
Делов-то: «Отечество» в опасности, коррупция в Таллинне и Кохтла-Ярве, и еще один мирный план по Украине
Мэром Таллинна наконец-то избрали человека-невидимку Шредингера, в Кохтла-Ярве осудили очередного коррупционера, а партии «Отечество» скоро что-то предъявит полиция. Но все это мелочи по сравнению с новым, как всегда, грандиозным американским планом (который то ли есть, то ли нет).
  • KM
Content Marketing
  • 19.11.25, 13:21
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.11.25, 14:28
Минсоцдел намерено поднять пенсионный возраст с 2028 года
2
Новости
  • 19.11.25, 18:48
Предприниматели радуются: Эстония, закрыв консульства в США, откроет пять новых посольств в других странах
3
Новости
  • 20.11.25, 19:25
Владелец люксового отеля сокращает более ста человек
4
Интервью
  • 20.11.25, 16:42
Фирма, сводящая эстонский и украинский бизнес вместе: «Мы всегда предупреждаем о системе откатов»
5
Эпицентр
  • 21.11.25, 06:00
Делу время, Таллинну час! Каким бизнесом занимались мэры эстонской столицы в прошлом?
6
Эпицентр
  • 21.11.25, 09:07
Безработные топ-менеджеры: «Давление огромное – почему ты еще не работаешь?»
Трое бывших топ-менеджеров рассказывают о жизненных уроках

Последние новости

Биржа
  • 22.11.25, 10:47
Первая фармацевтическая вошла в клуб триллионеров
Биржа
  • 22.11.25, 10:24
Вкус биржи: Билли Айлиш поссорилась с угнетателем Илоном Маском
Новости
  • 21.11.25, 17:57
Промышленник о финансовых проблемах E-Piim: «Типичная ситуация перед банкротством»
Новости
  • 21.11.25, 17:37
ERIAL признан банкротом: КСО задолжало вкладчикам почти 15 млн евро
Новости
  • 21.11.25, 17:29
Уголовное дело «Отечества»: Пруунсильд вызван на дачу показаний
Mнения
  • 21.11.25, 17:01
Делов-то: «Отечество» в опасности, коррупция в Таллинне и Кохтла-Ярве, и еще один мирный план по Украине
Новости
  • 21.11.25, 16:53
Может сдуться под тяжестью снега: в Нарве закрыли футбольный холл за 7 миллионов евро
Новости
  • 21.11.25, 16:47
Ахти Хейнла о сделке с Uber: Starship способен вырасти еще в тысячу раз

Сейчас в фокусе

На открытии роскошного отеля. Слева – один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар, в центре – руководитель гостиничного направления Bombay Group Антон Ёлкин.
Новости
  • 20.11.25, 19:25
Владелец люксового отеля сокращает более ста человек
На протяжении десятилетий Таллинном управляли профессиональные строители. Сначала кресло мэра занял хозяин архитектурно-строительного бюро Вольдемар Лендер, позднее – бывший сотрудник бюро Лендера Антон Уэссон. Оба мэра еще в качестве архитекторов выстроили в столице сотни домов для рабочих и мелких служащих, так называемых «домов лендеровского типа».
Эпицентр
  • 21.11.25, 06:00
Делу время, Таллинну час! Каким бизнесом занимались мэры эстонской столицы в прошлом?
Бывшая руководительница Wolt в странах Балтии Лийз Ристаль объясняет, почему сейчас довольнее всего те руководители, которые предпочитают сохранять статус-кво. На фото она вместе со своей собакой Наей.
Эпицентр
  • 21.11.25, 09:07
Безработные топ-менеджеры: «Давление огромное – почему ты еще не работаешь?»
Трое бывших топ-менеджеров рассказывают о жизненных уроках
Андрес Метсоя и Урмас Рейнсалу
Новости
  • 21.11.25, 12:38
«Отечеству» будет предъявлено уголовное подозрение
Иллюстративное, архивное фото.
Новости
  • 21.11.25, 10:21
Северный порт Палдиски сменил владельца
Использование фотографий, видео и других материалов, собранных следственными органами в социальных сетях, законом не запрещено.
Подсказка
  • 20.11.25, 06:00
Публикуете в соцсетях фото в роскошных отелях? Готовьтесь к вопросам следователей
Руины завода Nitrofert в Кохтла-Ярве, где VKG планировал построить завод по переработке пластика, но отложил этот проект.
Новости
  • 21.11.25, 07:00
В Фонде справедливого перехода освободились 44 миллиона
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год
  • KM
Content Marketing
  • 19.11.25, 13:21
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025