Вкус биржи: Билли Айлиш поссорилась с угнетателем Илоном Маском

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию разобрали отчет Nvidia (а что вам еще надо?!), похвалили пролетарскую благотворительность и капиталистическую наживу угнетателя-триллионера и констатировали покупку Баффетом частички Гугла.
- Неправильно ты, дядя Илон, деньги тратишь!
- Foto: Энджела Вайсс / AFP / Scanpix
Забудьте все! Главная компания мира отчиталась! Производитель лопат продолжает стричь купоны! Встречайте: NVIDIA.
Баффет решил поискать что-то в интернете. И купил Гугл. Достаточно ли это для того, чтобы акции взлетели?
Заводы рабочим, землю крестьянам, фабрики - звездам! Поп-звезда поссорилась с Илоном Маском.
Статья продолжается после рекламы
Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обалдеваем от желания Дональда закабалить народ на 50 лет, констатируем конец шатдауну, делаем круглые глаза по поводу парадокса мичиганского индикатора потребительской уверенности, и конечно он – Робин Гуд!
Американская компания SpaceX успешно осуществила 11-й испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом самого большого в истории космического корабля Starship, который приводнился в Индийском океане, пишет DW.
Акции Tesla упали на 3% после того, как стало известно, что продажи электромобилей компании в Европе снижаются восьмой месяц подряд.
Мэром Таллинна наконец-то избрали человека-невидимку Шредингера, в Кохтла-Ярве осудили очередного коррупционера, а партии «Отечество» скоро что-то предъявит полиция. Но все это мелочи по сравнению с новым, как всегда, грандиозным американским планом (который то ли есть, то ли нет).
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.