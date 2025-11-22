Назад 22.11.25, 10:24 Вкус биржи: Билли Айлиш поссорилась с угнетателем Илоном Маском Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию разобрали отчет Nvidia (а что вам еще надо?!), похвалили пролетарскую благотворительность и капиталистическую наживу угнетателя-триллионера и констатировали покупку Баффетом частички Гугла.

Неправильно ты, дядя Илон, деньги тратишь!

Foto: Энджела Вайсс / AFP / Scanpix

Забудьте все! Главная компания мира отчиталась! Производитель лопат продолжает стричь купоны! Встречайте: NVIDIA.

Баффет решил поискать что-то в интернете. И купил Гугл. Достаточно ли это для того, чтобы акции взлетели?

Заводы рабочим, землю крестьянам, фабрики - звездам! Поп-звезда поссорилась с Илоном Маском.

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».