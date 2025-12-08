Обещания инвесторам развеялись, как дым: продажа Huum OÜ так и не состоялась

Март Эспенберг (38) – технологический директор, который спешит на помощь компаниям, попавшим в затруднительное положение. Однако эстонский рынок для него слишком узок. Сегодня Эспенберг запускает стартапы, консультирует компании и поддерживает таланты по всему миру.
Финансовая инспекция разрабатывает рамочный документ о хорошей и плохой практике для инфлюенсеров, которые делятся знаниями о финансах. Однако, по мнению известных инвесторов, документ чрезмерно перегружен и в предложенном виде фактически делает невозможным любое консультирование.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.