  • OMX Baltic0,55%299,27
  • OMX Riga−0,14%931
  • OMX Tallinn0,62%1 974,99
  • OMX Vilnius0,31%1 293,45
  • S&P 5000,19%6 870,4
  • DOW 300,22%47 954,99
  • Nasdaq 0,31%23 578,13
  • FTSE 1000,00%9 667,05
  • Nikkei 2250,18%50 581,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,3
  • 08.12.25, 08:21

Обещания инвесторам развеялись, как дым: продажа Huum OÜ так и не состоялась

Более полутора лет назад мелких инвесторов вытеснили из Huum OÜ под предлогом покупателя со стороны, однако он так и не появился, и компания до сих пор принадлежит Сийму Неллису.
Производителя каменок для бани Huum OÜ до сих пор никому не продали, хотя именно этим предлогом Сийм Неллис воспользовался, чтобы вытеснить из компании мелких инвесторов.
  • Производителя каменок для бани Huum OÜ до сих пор никому не продали, хотя именно этим предлогом Сийм Неллис воспользовался, чтобы вытеснить из компании мелких инвесторов.
  • Foto: Liis Treimann
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Новости
1
Новости
В рамках выездной конференции «Деловых ведомостей» «Заставь деньги работать!» участники смогли лично пообщаться с исполнительным директором Arco Vara Кристиной Мустонен (слева) и финансовым руководителем Arco Vara Дарьей Большаковой.
