Большой анализ | Инвестиционный вопрос на миллиард: успех приносят везение или навыки?

У сторонников лагеря мастерства сразу возникает вопрос: как тогда объяснить феномен Уоррена Баффета?
Foto: AP Photo/Nati Harnik/Scanpix
Многие задумывались: если управляющий фондом годами показывает высокую доходность – это признак финансового гения или ему просто повезло? А если известный финансовый блогер разбогател на акциях за одну ночь – это результат мастерства или счастливое совпадение?
В 29 лет он жил в квартире, по которой бегали крысы. Годы спустя он стал партнером крупнейшего хедж-фонда в мире Bridgewater Associates и работал бок о бок с легендарными инвесторами. Сейчас он возглавляет свою инвестиционную компанию Kate Capital и пишет книги. Такова история американского инвестора и бывшего журналиста «Новой газеты» Пола Подольски.
24-летний рэп-исполнитель и блогер Сэм скромно называет себя инвестором-любителем, который все еще экспериментирует и учится ориентироваться в инвестиционном ландшафте. При этом за четыре года в размеренном темпе ему удалось увеличить портфель до шестизначной суммы.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.