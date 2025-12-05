Большой анализ | Инвестиционный вопрос на миллиард: успех приносят везение или навыки?

В 29 лет он жил в квартире, по которой бегали крысы. Годы спустя он стал партнером крупнейшего хедж-фонда в мире Bridgewater Associates и работал бок о бок с легендарными инвесторами. Сейчас он возглавляет свою инвестиционную компанию Kate Capital и пишет книги. Такова история американского инвестора и бывшего журналиста «Новой газеты» Пола Подольски.