Назад 14.10.25, 16:52 Впереди – Марс. SpaceX успешно провела 11-й тестовый запуск Starship Американская компания SpaceX успешно осуществила 11-й испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом самого большого в истории космического корабля Starship, который приводнился в Индийском океане, пишет DW.

Испытательный полет Starship.

Foto: Scanpix

Это был последний полет перед тем, как компания начнет испытательные запуски с дополнительными функциями для миссий на Луну и Марс.

Прототип корабля стартовал с космодрома Starbase в штате Техас в 18:24 по местному времени. После отправки ступени Starship в космос, ускоритель Super Heavy вернулся для приводнения в Мексиканском заливе примерно через 10 минут после взлета. Верхняя ступень приводнилась в Индийском океане, предварительно выведя на орбиту ряд макетов спутников Starlink.

В планах – миссии к Луне и Марсу

Высота Starship в комплексе с Super Heavy составляет 123 метра – это самая большая и мощная космическая ракета не только среди творений SpaceX, но и в истории. SpaceX намерена сделать Starship кораблем многоразового использования, что позволит значительно экономить затраты на космические полеты.

Глава SpaceX Илон Маск ранее заявлял, что в 2026 году Starship сможет отправиться к Марсу, а Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) намеревалось использовать корабль для пилотируемых лунных миссий. Тестовые запуски Starship проводятся с 2023 года.