  • OMX Baltic−0,26%292,68
  • OMX Riga−0,48%906,44
  • OMX Tallinn−0,46%1 916,18
  • OMX Vilnius−0,31%1 258,46
  • S&P 500−0,51%6 620,98
  • DOW 30−0,21%45 970,42
  • Nasdaq −0,92%22 484,82
  • FTSE 1000,06%9 448,96
  • Nikkei 225−2,58%46 847,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,39
  • 14.10.25, 16:52

Впереди – Марс. SpaceX успешно провела 11-й тестовый запуск Starship

Американская компания SpaceX успешно осуществила 11-й испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом самого большого в истории космического корабля Starship, который приводнился в Индийском океане, пишет DW.
Испытательный полет Starship.
  • Испытательный полет Starship.
  • Foto: Scanpix
Это был последний полет перед тем, как компания начнет испытательные запуски с дополнительными функциями для миссий на Луну и Марс.
Прототип корабля стартовал с космодрома Starbase в штате Техас в 18:24 по местному времени. После отправки ступени Starship в космос, ускоритель Super Heavy вернулся для приводнения в Мексиканском заливе примерно через 10 минут после взлета. Верхняя ступень приводнилась в Индийском океане, предварительно выведя на орбиту ряд макетов спутников Starlink.
В планах – миссии к Луне и Марсу

Статья продолжается после рекламы

Высота Starship в комплексе с Super Heavy составляет 123 метра – это самая большая и мощная космическая ракета не только среди творений SpaceX, но и в истории. SpaceX намерена сделать Starship кораблем многоразового использования, что позволит значительно экономить затраты на космические полеты.
Глава SpaceX Илон Маск ранее заявлял, что в 2026 году Starship сможет отправиться к Марсу, а Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) намеревалось использовать корабль для пилотируемых лунных миссий. Тестовые запуски Starship проводятся с 2023 года.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

