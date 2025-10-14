Впереди – Марс. SpaceX успешно провела 11-й тестовый запуск Starship

Американская компания SpaceX успешно осуществила 11-й испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом самого большого в истории космического корабля Starship, который приводнился в Индийском океане, пишет DW.
Это был последний полет перед тем, как компания начнет испытательные запуски с дополнительными функциями для миссий на Луну и Марс.
Прототип корабля стартовал с космодрома Starbase в штате Техас в 18:24 по местному времени. После отправки ступени Starship в космос, ускоритель Super Heavy вернулся для приводнения в Мексиканском заливе примерно через 10 минут после взлета. Верхняя ступень приводнилась в Индийском океане, предварительно выведя на орбиту ряд макетов спутников Starlink.
В планах – миссии к Луне и Марсу
Высота Starship в комплексе с Super Heavy составляет 123 метра – это самая большая и мощная космическая ракета не только среди творений SpaceX, но и в истории. SpaceX намерена сделать Starship кораблем многоразового использования, что позволит значительно экономить затраты на космические полеты.
Глава SpaceX Илон Маск ранее заявлял, что в 2026 году Starship сможет отправиться к Марсу, а Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) намеревалось использовать корабль для пилотируемых лунных миссий. Тестовые запуски Starship проводятся с 2023 года.
