Глава TKM Grupp: в торговле ощущается заметный спад
Покупатели розничных магазинов очень чувствительны к ценам, а потребительская уверенность находится на рекордно низком уровне, что особенно проявилось в сентябре, рассказал руководитель биржевой компании TKM Grupp Рауль Пуусепп.
«По-прежнему активно ищут товары по акциям, со скидками», – отметил Пуусепп, комментируя в эфире радио Äripäev недавно опубликованные результаты TKM Grupp за третий квартал. Он уточнил, что сейчас в потребительской корзине в среднем до 1,6 единиц товара меньше, чем было еще какое-то время назад.
Банкротство Baltika не стало неожиданностью для местных ритейлеров. Проблемы охватили всю отрасль – компании закрываются одна за другой, а покупателей дорогой одежды на рынке становится все меньше, рассказал директор по развитию Tallinna Moemaja Сепо Вильдерсон.
Действующий в Эстонии производитель сладостей Kalev планирует вскоре закупить заметно подешевевшее какао, после чего сможет пересмотреть цены на свою продукцию. Аналитики, однако, не ожидают существенных изменений.
Борьба с инфляцией превращается в ритуал: все произносят правильные слова, но никто не спешит останавливать процесс, который так надежно кормит казну, пишет журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.