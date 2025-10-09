Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,5%294,62
  • OMX Riga0,11%910,09
  • OMX Tallinn−0,02%1 936,97
  • OMX Vilnius0,67%1 261,61
  • S&P 500−0,28%6 735,11
  • DOW 30−0,52%46 358,42
  • Nasdaq −0,08%23 024,63
  • FTSE 100−0,14%9 496,23
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,94
  • 10.10.25, 11:11

Глава TKM Grupp: в торговле ощущается заметный спад

Покупатели розничных магазинов очень чувствительны к ценам, а потребительская уверенность находится на рекордно низком уровне, что особенно проявилось в сентябре, рассказал руководитель биржевой компании TKM Grupp Рауль Пуусепп.
Рауль Пуусепп.
  • Рауль Пуусепп.
  • Foto: Raul Mee
«По-прежнему активно ищут товары по акциям, со скидками», – отметил Пуусепп, комментируя в эфире радио Äripäev недавно опубликованные результаты TKM Grupp за третий квартал. Он уточнил, что сейчас в потребительской корзине в среднем до 1,6 единиц товара меньше, чем было еще какое-то время назад.
