10.10.25, 11:11 Глава TKM Grupp: в торговле ощущается заметный спад Покупатели розничных магазинов очень чувствительны к ценам, а потребительская уверенность находится на рекордно низком уровне, что особенно проявилось в сентябре, рассказал руководитель биржевой компании TKM Grupp Рауль Пуусепп.

Foto: Raul Mee

«По-прежнему активно ищут товары по акциям, со скидками», – отметил Пуусепп, комментируя в эфире радио Äripäev недавно опубликованные результаты TKM Grupp за третий квартал. Он уточнил, что сейчас в потребительской корзине в среднем до 1,6 единиц товара меньше, чем было еще какое-то время назад.