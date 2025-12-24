Влияние на инвесторов: из‑за публикации Rahakratt компания оказалась в поле зрения Финансовой инспекции
Компания Täisteenusliisingu AS, привлекавшая средства через закрытое размещение облигаций, действует на грани закона и требований Финансовой инспекции, используя для продвижения предложения помощь блогера Rahakratt.
Rahakratt разместил в своих соцсетях информацию о закрытом предложении по привлечению средств от компании Täisteenusliisingu AS, что вызывает вопросы в связи с недавно опубликованным руководством по добросовестной практике для инфлюенсеров.
Foto: Raul Mee
На прошлой неделе Rahakratt опубликовал в Instagram информацию о предложении облигаций Täisteenusliisingu AS. Хотя размещение указано как закрытое, его распространение среди широкой аудитории, согласно разъяснениям Финансовой инспекции, может означать, что оно подпадает под правила публичного предложения.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Финансовая инспекция разрабатывает рамочный документ о хорошей и плохой практике для инфлюенсеров, которые делятся знаниями о финансах. Однако, по мнению известных инвесторов, документ чрезмерно перегружен и в предложенном виде фактически делает невозможным любое консультирование.
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.