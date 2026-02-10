Единая внешняя политика под давлением: эксперты о последствиях высказываний Кариса
Высказывания президента Алара Кариса вызвали в эстонской внешней политике редкий конфликт: министр иностранных дел публично призвал президента к порядку. Причины возникшей ссоры многие связывают с приближающимися президентскими выборами.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что высказывания президента Алара Кариса о возможных переговорах с Россией и территориальных уступках со стороны Украины противоречат принципиальным ценностям Эстонской Республики.
Посол Эстонии в Казахстане Яаап Ора покидает свой пост после того, как во время визита эстонской делегации в Казахстан посоветовал президенту Алару Карису исключить из речи антироссийские высказывания.