  • OMX Baltic0,42%318,21
  • OMX Riga0,06%894,55
  • OMX Tallinn0,46%2 079,31
  • OMX Vilnius0,09%1 405,07
  • S&P 5000,00%6 964,82
  • DOW 300,00%50 135,87
  • Nasdaq 0,9%23 238,67
  • FTSE 100−0,34%10 350,88
  • Nikkei 2252,28%57 650,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,1
  10.02.26, 15:02

Единая внешняя политика под давлением: эксперты о последствиях высказываний Кариса

Высказывания президента Алара Кариса вызвали в эстонской внешней политике редкий конфликт: министр иностранных дел публично призвал президента к порядку. Причины возникшей ссоры многие связывают с приближающимися президентскими выборами.
Если внешнеполитические выступления президента Финляндии Александера Стубба принесли ему почет и известность, то интервью, которые глава Эстонского государства Алар Карис дает зарубежным СМИ, вызывают противоречивые реакции.
По мнению эксперта по безопасности Ильмара Раага (партия «Правые»), заявления президента – часть более широкой тенденции, в рамках которой Карис пытался показать более самостоятельную линию.
Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026