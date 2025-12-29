Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,76%307,62
  • OMX Riga−0,54%925,39
  • OMX Tallinn0,84%2 032,33
  • OMX Vilnius0,64%1 331,82
  • S&P 500−0,37%6 904
  • DOW 30−0,34%48 545,59
  • Nasdaq −0,53%23 468,44
  • FTSE 1000,01%9 871,81
  • Nikkei 225−0,44%50 526,92
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,94
  • OMX Baltic0,76%307,62
  • OMX Riga−0,54%925,39
  • OMX Tallinn0,84%2 032,33
  • OMX Vilnius0,64%1 331,82
  • S&P 500−0,37%6 904
  • DOW 30−0,34%48 545,59
  • Nasdaq −0,53%23 468,44
  • FTSE 1000,01%9 871,81
  • Nikkei 225−0,44%50 526,92
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,94
  • 29.12.25, 12:19

Коппель – о рынках: если у вас возникло «пуленепробиваемое» чувство, сделайте глоток воды и оглянитесь на историю

Пеэтер Коппель скептически относится к текущей рыночной ситуации, называя происходящее на высоких уровнях скорее спекуляцией, чем инвестированием.
«В отношении Таллиннской биржи мне, увы, сложно сдерживать свое безразличие», – констатировал Коппель.
  • «В отношении Таллиннской биржи мне, увы, сложно сдерживать свое безразличие», – констатировал Коппель.
  • Foto: Liis Treimann
Руководитель инвестиционного направления Redgate Wealth Коппель отмечает, что в происходящем в секторе искусственного интеллекта прослеживается определенная рациональность. Деньги уходят из более эзотерических областей туда, где действительно можно заработать.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 28.11.25, 15:57
Пеэтер Коппель – о жизни с болезнью: здоровым я был бы невыносимым
Управляющий активами Пеэтер Коппель признает, что у него тяжелый характер, а свое мнение он выражает довольно резко. Тем, кого его слова раздражают, Коппель советует заняться саморазвитием.
Новости
  • 18.08.25, 14:04
Пеэтер Коппель об инвестициях в восточного соседа: «Россия — это бензоколонка с ядерной бомбой»
Руководитель инвестиционного направления компании Redgate Wealth Пеэтер Коппель заявил, что не знает, что должно произойти, чтобы снова захотелось вкладывать деньги в Россию.
Биржа
  • 15.07.25, 11:29
Вы – инвестор или трейдер? Любители смешивать стили могут остаться без больших возможностей
На сцене Инвестиционного фестиваля выступили соавторы подкаста «Börsijutud» Мяртен Кресс и Маркус Тамм, чтобы задать вечный вопрос: что лучше – инвестировать или торговать?
  • KM
Sisuturundus
  • 23.12.25, 09:14
Проверьте свои знания о Forus Takso и приложении Forus
Знаете ли вы, какую долгую историю имеет Forus Takso и какие разнообразные возможности есть в приложении Forus? Ответьте на вопросы викторины и узнайте! В конце викторины всех участников ждет сюрприз.

Самые читаемые

1
Новости
  • 25.12.25, 13:57
Предприниматель Олег Гросс: не хотелось бы зазнаваться, но дела у нас идут очень хорошо
2
ТОП
  • 26.12.25, 14:02
ТОП экспедиторских компаний: ушедшая в историю Schenker в последний раз поднялась на пьедестал
3
Новости
  • 24.12.25, 10:57
Эстония отменяет алкогольный регистр: бизнесу обещают меньше бюрократии
Экономия в десятки рабочих часов и тысячи евро в год
4
Новости
  • 27.12.25, 14:18
Глава Rimi видит луч надежды: люди покупают сладости и салями впервые за долгое время
5
Новости
  • 28.12.25, 12:51
Кирьянен раскритиковал политиков: если бы предприниматели вам доверяли, экономика начала бы расти
6
Биржа
  • 28.12.25, 16:39
Эстонец работает в престижном университете США: изучает психологию инвесторов и преподает основы безрисковой доходности

Последние новости

Биржа
  • 29.12.25, 17:10
Крупнейший в мире инвестиционный фонд полностью покинул Таллиннскую биржу
Подсказка
  • 29.12.25, 17:09
Увольнение и открытие больничного листа в один и тот же день: обязан ли работодатель выплачивать пособие?
Новости
  • 29.12.25, 16:13
Михал: признаю, что с социал-демократами мы свернули с правильного пути
Новости
  • 29.12.25, 15:00
Tesla зарегистрировала дочернюю компанию в Эстонии
Новости
  • 29.12.25, 14:45
Зеленский попросил Трампа о гарантиях безопасности на 30-50 лет
Новости
  • 29.12.25, 13:51
Малый производитель с Хийумаа: прибыль стала крайне скромной, но повышать цены уже невозможно
Новости
  • 29.12.25, 12:59
Цахкна: только ужесточение давления заставит Россию отнестись к переговорам всерьез
Биржа
  • 29.12.25, 12:19
Коппель – о рынках: если у вас возникло «пуленепробиваемое» чувство, сделайте глоток воды и оглянитесь на историю

Сейчас в фокусе

«Эстония — маленькая и относительно хорошо дигитализированная страна. Мы должны быть смелым примером того, как можно быстро и в большом количестве убрать тормоза с экономики. И делать это по-настоящему, а не только рассуждая об этом в телевизионных ток-шоу и газетных статьях», – считает Кирьянен.
Новости
  • 28.12.25, 12:51
Кирьянен раскритиковал политиков: если бы предприниматели вам доверяли, экономика начала бы расти
Работающий ассистентом преподавателя в экономической школе Стерна в Нью-Йорке доктор Тоомас Лааритс показал одну из гордостей своего кабинета — 100-летнюю облигацию.
Биржа
  • 28.12.25, 16:39
Эстонец работает в престижном университете США: изучает психологию инвесторов и преподает основы безрисковой доходности
Президент России Владимир Путин.
Новости
  • 28.12.25, 12:00
Путин заявил о готовности добиваться целей в Украине силовым путем
Руководитель Rimi Eesti Кристель Метс не ожидает значительного роста в следующем году, а делает ставку на стабильность. «Мы достигли почти общенационального охвата, за счет регионального расширения роста уже не будет», — пояснила она.
Новости
  • 27.12.25, 14:18
Глава Rimi видит луч надежды: люди покупают сладости и салями впервые за долгое время
Несколько связанных с искусственным интеллектом акций также входят в число бумаг с наибольшим потенциалом роста. Среди них есть несколько акций «большой семерки», в отношении которых ожидается рост цен.
Биржа
  • 25.12.25, 16:24
Что покупают аналитики: ценовые ориентиры S&P 500 не исключают масштабного ралли
Главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
Новости
  • 28.12.25, 13:28
Уускюла: Эстонии лучше всего подошел бы небольшой рост цен на недвижимость
Иллюстративное фото.
ТОП
  • 27.12.25, 12:16
ТОП: девелоперы с самым крупным оборотом за последние четыре квартала
Полуавтоматический погрузчик для поддонов EXP15.
  • KM
Sisuturundus
  • 19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025