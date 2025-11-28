Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,18%296,55
  • OMX Riga0,03%924,16
  • OMX Tallinn−0,38%1 945,65
  • OMX Vilnius0,08%1 280,43
  • S&P 5000,44%6 842,49
  • DOW 300,65%47 734,54
  • Nasdaq 0,42%23 311,91
  • FTSE 1000,27%9 720,51
  • Nikkei 2250,17%50 253,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,03
  • 28.11.25, 15:57

Пеэтер Коппель – о жизни с болезнью: здоровым я был бы невыносимым

Управляющий активами Пеэтер Коппель признает, что у него тяжелый характер, а свое мнение он выражает довольно резко. Тем, кого его слова раздражают, Коппель советует заняться саморазвитием.
В передаче журналисты пытаются понять, как выросший в Ласнамяэ Коппель стал «рупором капиталистов», как писала о нем газета «Müürileht».
  • В передаче журналисты пытаются понять, как выросший в Ласнамяэ Коппель стал «рупором капиталистов», как писала о нем газета «Müürileht».
  • Foto: Andras Kralla
В гостях передачи радио Äripäev «Läbilöök» – руководитель инвестиционного направления Redgate Capital Пеэтер Коппель. Проблемы со здоровьем у Коппеля начались уже в детстве – в передаче он рассказал, почему ограничения в подвижности отчасти пошли ему на пользу.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.

