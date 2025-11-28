Пеэтер Коппель – о жизни с болезнью: здоровым я был бы невыносимым

В передаче журналисты пытаются понять, как выросший в Ласнамяэ Коппель стал «рупором капиталистов», как писала о нем газета «Müürileht».
Foto: Andras Kralla
В гостях передачи радио Äripäev «Läbilöök» – руководитель инвестиционного направления Redgate Capital Пеэтер Коппель. Проблемы со здоровьем у Коппеля начались уже в детстве – в передаче он рассказал, почему ограничения в подвижности отчасти пошли ему на пользу.
Президент США Дональд Трамп ударил по своим торговым партнерам тарифами гораздо сильнее, чем можно было ожидать даже в самых худших сценариях, признался руководитель инвестиционного направления Redgate Wealth Пеэтер Коппель.
«Европа местами интересна, но ни один здравомыслящий человек массово ее выбирать не станет», – считает экономический эксперт Пеэтер Коппель. По его мнению, игнорировать американский рынок было бы ошибкой, хотя он признает, что оба рынка сейчас находятся в кризисе.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.