Пеэтер Коппель – о жизни с болезнью: здоровым я был бы невыносимым

«Европа местами интересна, но ни один здравомыслящий человек массово ее выбирать не станет», – считает экономический эксперт Пеэтер Коппель. По его мнению, игнорировать американский рынок было бы ошибкой, хотя он признает, что оба рынка сейчас находятся в кризисе.