Мяртен Кресс: мы по-прежнему на «бычьем» рынке

Инвестор и бывший управляющий фондом Мяртен Кресс считает, что прогнозирование точных ценовых ориентиров — занятие бессмысленное. Вместо этого у инвестора должен быть четкий план действий, устойчивый как к росту рынков, так и к лопанию пузырей.
Инвестору не стоит ориентироваться на ценовые цели, сказал инвестор Мяртен Кресс.
Foto: Raul Mee
По оценке Кресса, глобальные фондовые рынки по-прежнему находятся в фазе роста. Он следит за технологическим, финансовым и промышленным секторами, а также за малыми компаниями США (индекс Russell 2000), отмечая, что там сохранение критического уровня пособий имеет решающее значение для продолжения роста.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Большинство частных инвесторов в этом году заработали неплохую доходность, а в следующем году прогнозируют беспокойное время для биткоина и акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, при этом безопасную гавань они ищут ближе к дому.
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.