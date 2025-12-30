Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,84%307,86
  • OMX Riga−0,54%925,42
  • OMX Tallinn0,11%2 034,61
  • OMX Vilnius0,64%1 331,83
  • S&P 500−0,35%6 905,74
  • DOW 30−0,51%48 461,93
  • Nasdaq −0,5%23 474,35
  • FTSE 1000,07%9 873,42
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,98
  • 30.12.25, 08:23

Мяртен Кресс: мы по-прежнему на «бычьем» рынке

Инвестор и бывший управляющий фондом Мяртен Кресс считает, что прогнозирование точных ценовых ориентиров — занятие бессмысленное. Вместо этого у инвестора должен быть четкий план действий, устойчивый как к росту рынков, так и к лопанию пузырей.
Инвестору не стоит ориентироваться на ценовые цели, сказал инвестор Мяртен Кресс.
  • Foto: Raul Mee
По оценке Кресса, глобальные фондовые рынки по-прежнему находятся в фазе роста. Он следит за технологическим, финансовым и промышленным секторами, а также за малыми компаниями США (индекс Russell 2000), отмечая, что там сохранение критического уровня пособий имеет решающее значение для продолжения роста.
