  • 13.02.26, 07:00

Нарвские знаменитости рассказали, от чего им пришлось отказаться из-за дорогого отопления

Получив большие счета за отопление за январь, многие нарвитяне задумались, на чем сэкономить, чтобы их оплатить. ДВ спросил у известных в Нарве людей, как экономят они и их знакомые и у кого отбирает клиентов дорогое отопление?
Благодаря тому, что Балтийская электростанция работала почти весь январь, тариф на отопление в Нарве снизился, но в абсолютных цифрах из-за холодной погоды нарвитяне заплатили за тепло больше, чем в декабре.
  Благодаря тому, что Балтийская электростанция работала почти весь январь, тариф на отопление в Нарве снизился, но в абсолютных цифрах из-за холодной погоды нарвитяне заплатили за тепло больше, чем в декабре.
  • Foto: Николай Андреев, коллаж ChatGPT
Александр Опенко, известный нарвский гид, краевед, а также директор Шестой школы заплатит за отопление в январе 225 евро. И это при том, что КТ экономит, снижая температуру батарей:
“Счета за отопление действительно очень выросли, и мне кажется, это сказывается на бюджете каждой нарвской семьи и на нашей семье тоже, - рассказал Александр. - У нас три человека: я, жена и дочь. Мы живем в трехкомнатной квартире. Хочу сказать, что экономия тепла уже ощущается. Если раньше можно было свободно ходить без тапочек и чувствовать себя в квартире комфортно, то сейчас температуру уменьшили, и я, если честно, постоянно мерзну. Часто ощущается некоторый дискомфорт. Это не абсолютно низкая температура — примерно около 20 градусов — но по сравнению с прошлыми годами мне уже холодно”.
Александр Опенко пишет книги об истории Нарвы и проводит театрализованные экскурсии по городу.
  Александр Опенко пишет книги об истории Нарвы и проводит театрализованные экскурсии по городу.
  • Foto: Николай Андреев
По словам Александра, выросли не только коммунальные платежи, продукты питания тоже подорожали.

Сейчас чаще планируем заранее и переносим часть затрат на более позднее время.
Александр Опенко
краевед
“Мы стараемся откладывать те расходы, которые не являются срочными: какие-то несрочные ремонты автомобиля, обновление отдельных вещей в квартире, мелкие бытовые работы, которые раньше могли сделать сразу. Сейчас чаще планируем заранее и переносим часть затрат на более позднее время, потому что ежедневные расходы выросли”, - признается Опенко.
Александр отмечает, что реальность заставляет внимательнее относиться к каждому расходу и чаще задумываться о приоритетах.
“Мы стараемся сохранить привычный уклад жизни и чувство стабильности для семьи, но при этом учимся жить немного экономнее и осознаннее, выбирая то, что действительно важно”, - говорит он.
“Главная задача сейчас — сохранить стабильность внутри семьи, когда вокруг все нестабильно”, - вторит Александру Опенко нарвский общественный деятель Елена Пазилина.
Елена отмечает, что в городе очень много людей с меньшими доходами, чем у нее. По ним счета за отопление бьют гораздо больнее. Но ее семья - это муж и два сына, не считая собаки и кота - тоже должна теперь экономить. Причем новые привычки потребления - не на отопительный сезон, они становятся постоянными.

Елена Пазилина - кинорежиссер и участник различных общественных проектов.
  Елена Пазилина - кинорежиссер и участник различных общественных проектов.
  • Foto: Facebook / Елена Пазилина
Вместо поездок в отпуск за границу теперь и летом, и зимой Елена с семьей отдыхает на даче в лесу на Чудском озере. Вместо походов в кафе и ресторан и заказа готовой еды на дом - теперь всегда самостоятельное приготовление.
“Мы перестали обновлять бытовую технику просто потому, что появилось что-то новое: если тот же пылесос работает, он будет служить до конца, - рассказала Елена. - Только на детях мы не экономим — это касается качественной еды, витаминов, кружков. Надо сказать, в Нарве очень благоприятная среда для детского развития благодаря низким ценам. Например, занятия хоккеем для младшего сына обходятся всего в 25 евро в месяц - а это три тренировки в неделю и вся экипировка за счет спортшколы. Старшего сына я сама тренирую в бассейне”.
В семье принципиально только одна машина, причем экономичная. Хотя Нарва - небольшой город, с детьми все равно приходится накручивать много километров, рассказала Елена. На машине она также ездит в магазин - в тот, где сегодня более выгодные скидки. Бытовые предметы и спортивный инвентарь значительно дешевле заказывать в интернете. Подход к одежде Елена Пазилина тоже изменила в последние годы - предпочитает качественные вещи, которые прослужат много лет. Эмоциональных, спонтанных покупок теперь нет. Супруги пересмотрели и свои платные подписки, оставив только самые необходимые из них.

Мы давно начали инвестировать в недвижимость, но это требует ответственного подхода к каждому евро, чтобы не позволять себе лишних трат.
Елена Пазилина
кинорежиссер
По словам Елены, сейчас заметно страдает индустрия красоты. Например, если раньше женщины могли делать прически на каждый праздник, то теперь к таким расходам относятся очень избирательно.
“Я лучше потрачу эти деньги на детей”, - говорит она.
По словам Елены Пазилиной, большие счета за отопление и подорожание жизни в целом заставляют планировать бюджет жестче и учиться финансовой грамотности, хотя раньше казалось, что знаний достаточно:
“Сейчас приходится изучать новые материалы и еще глубже вникать в управление финансами. У многих семей, включая нашу, есть кредитные нагрузки, и в жизни ничего не падает с неба. Мы давно начали инвестировать в недвижимость, но это требует ответственного подхода к каждому евро, чтобы не позволять себе лишних трат”.

Первыми под нож идут расходы на отдых

Актер, ведущий мероприятий, руководитель нарвского ДК “Ругодив” Сергей Рымар живет в Нарва-Йыэсуу. Но говорит он, счета за отопление в приморском городе тоже кусаются: в его счете строка за отопление в январе - 183 евро.
На продуктах особо не сэкономишь, ведь цены в магазине тоже растут чуть ли не каждый день.
Сергей Рымар
руководитель нарвского ДК “Ругодив”
“Приходится пока притормозить с обновлением некоторой бытовой техники и мебели. Также экономия на развлечениях - кино, кафе и концерты. Теперь это не отдых, а роскошь, - усмехнулся Сергей. - На продуктах особо не сэкономишь, ведь цены в магазине тоже растут чуть ли не каждый день, но приходится быть более внимательным при выборе товаров”.
Сергей Рымар руководит домом культуры и сетует, что концерты становятся предметом роскоши.
  Сергей Рымар руководит домом культуры и сетует, что концерты становятся предметом роскоши.
  • Foto: Facebook / Сергей Рымар
По его наблюдениям, сильнее всего вынужденная экономия клиентов отражается на ресторанах, кафе и барах и, возможно, также на фитнес-клубах, салонах красоты, спа, аквапарках. Но есть расходы, от которых нельзя отказаться, несмотря на экономию, добавил Сергей:
“Это продукты питания, медицина и лекарства. У кого есть дети, наверняка от кружков и тренировок не откажутся. До работы все равно как-то надо добираться, поэтому транспортные расходы не урезать. И мобильную связь и интернет тоже - сейчас никак без этого”.

Евгений Рогов с сожалением замечает, что нарвитяне экономят на досуге, культуре и отдыхе.
  Евгений Рогов с сожалением замечает, что нарвитяне экономят на досуге, культуре и отдыхе.
  • Foto: Facebook / Евгений Рогов
Музыкант, ведущий концертов и спортивных мероприятий Евгений Рогов рассказывает, что для него рост стоимости отопления в последних счетах оказался не таким большим, чтобы задуматься, на чем бы еще сэкономить. Но он видит, что многим приходится выбирать, от каких расходов отказаться.
Люди теперь выбирают между концертом и отоплением, и конечно, выбирают заплатить за отопление.
Евгений Рогов
музыкант
“Однозначно это отразилось на посещении людьми различных культурных мероприятий - спектаклей, концертов… Люди мне говорят: я бы сходил, но сейчас денежку надо платить за отопление. Люди теперь выбирают между концертом и отоплением, и конечно, выбирают заплатить за отопление - без вариантов”, - говорит он.
Он добавил также, что его знакомые, которые обычно ездили в туристические поездки пару раз в году, теперь выбирают только один тур в год.
“Люди начинают экономить, скажем так, на досуге, культуре и отдыхе”, - подытожил Рогов.
