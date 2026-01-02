Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • 02.01.26, 17:27

LHV после удачного пенсионного года выписал крупное вознаграждение управляющим

LHV Varahaldus по итогам прошлого года получил несколько миллионов евро вознаграждения за успех, поскольку по одному из управляемых фондов удалось добиться результатов выше индексов.
Руководитель LHV Varahaldus Вахур Валлисту пояснил, что взимание вознаграждения за успех ни в коем случае не является произвольным.
  • Руководитель LHV Varahaldus Вахур Валлисту пояснил, что взимание вознаграждения за успех ни в коем случае не является произвольным.
  • Foto: Raigo Pajula
В прошлом году LHV Varahaldus добился более высокого роста фонда Julge (прежнее название XL) второй пенсионнои ступени, чем у индексов взятых за сравнительный ориентир. Это позволило управляющим фондом взять вознаграждение за рост. За прошлый год LHV Varahaldus получил 2,1 миллиона евро вознаграждения за успех. Стоимость паев фонда LHV Julge в прошлом году выросла на 16,6%.
