  • OMX Baltic0,09%316,46
  • OMX Riga0,13%928,68
  • OMX Tallinn0,15%2 075,38
  • OMX Vilnius0,28%1 391,69
  • S&P 5000,16%6 977,27
  • DOW 300,17%49 590,2
  • Nasdaq 0,26%23 733,9
  • FTSE 100−0,02%10 138,78
  • Nikkei 2253,1%53 549,16
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,77
  • 13.01.26, 11:19

TextMagic потеряла выручку из-за валютных колебаний

В четвертом квартале 2025 года компания TextMagic, специализирующаяся на SMS-маркетинге, получила неаудированную выручку в размере 3,53 млн евро, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Для повышения рентабельности компания SMS-маркетинга TextMagic закрыла дочернее предприятие в Румынии.
  • Foto: Andras Kralla
По данным компании, на результат повлияли колебания валютных курсов. При стабильных курсах квартальная выручка выросла бы на 5%.
