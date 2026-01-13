TextMagic потеряла выручку из-за валютных колебаний
В четвертом квартале 2025 года компания TextMagic, специализирующаяся на SMS-маркетинге, получила неаудированную выручку в размере 3,53 млн евро, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
TextMagic продает дочернюю компанию Edicy, управляющую платформой для создания сайтов Voog, которую приобрела почти два года назад. Покупателем выступает софтверная компания Erply, сообщила компания бирже.
Международная технологическая компания TextMagic, предлагающая платформу для отправки SMS-сообщений бизнесу, завершила первую половину этого года с убытком, но выплатит дивиденды в размере 1,3 млн евро. Основная часть этой суммы достанется руководителю и сооснователю компании Прийту Вайкмаа.