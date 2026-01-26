Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

Один тренд только набирает обороты

По словам портфельного управляющего Ambient Sound Investments Арко Кадаяне, наряду с бурно растущими секторами стоит обращать внимание на компании, на которые влияют эффекты второго и третьего порядка. Об этом он заявил на совместной панели с руководителем инвестиционного направления Redgate Wealth Пеэтером Коппелем на конференции Инвестора Тоомаса.