Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
На начавшейся неделе ожидается публикация квартальных и годовых отчетов ряда крупных американских технологических компаний. Также свои результаты представят многие компании, котирующиеся на биржах стран Балтии и Северной Европы.
Предыдущий квартал Microsoft начал с превышения ожиданий по итогам финансового года, теперь компания сообщит о результатах второго квартала. На фото – генеральный директор Сатья Наделла. Помимо этого, на этой неделе отчеты опубликуют также Meta, Tesla и Apple.
Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Scanpix
Предыдущий квартал Microsoft начал с превышения ожиданий по итогам финансового года, теперь компания сообщит о результатах второго квартала. На фото – генеральный директор Сатья Наделла. Помимо этого, на этой неделе отчеты опубликуют также Meta, Tesla и Apple.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
По словам портфельного управляющего Ambient Sound Investments Арко Кадаяне, наряду с бурно растущими секторами стоит обращать внимание на компании, на которые влияют эффекты второго и третьего порядка. Об этом он заявил на совместной панели с руководителем инвестиционного направления Redgate Wealth Пеэтером Коппелем на конференции Инвестора Тоомаса.