Японские облигации под давлением: доходность долга взлетела на фоне налоговых обещаний
Во вторник распродажа японских государственных облигаций усилилась, подняв доходность долга до исторических максимумов. Инвесторы болезненно отреагировали на план премьер‑министра Санаэ Такаити снизить НДС на продукты питания.
Азиатские акции и фьючерсы на американские и европейские индексы резко упали на ранних торгах после того, как администрация Дональда Трампа заявила, что масштабные тарифы будут сохранены, несмотря на опасения, что они могут вызвать рецессию в мировой экономике.
После закрытия основного экспортного рынка в России компания Saku Õlletehas сосредоточилась на новых рынках, и в этом году к экспортным направлениям добавились Мальта, Румыния и Япония, сообщила компания в пресс-релизе.