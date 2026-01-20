Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−1,26%314,04
  • OMX Riga−0,92%929,92
  • OMX Tallinn−0,42%2 057,15
  • OMX Vilnius−0,36%1 395,59
  • S&P 500−0,06%6 940,01
  • DOW 30−0,17%49 359,33
  • Nasdaq −0,06%23 515,39
  • FTSE 100−1,37%10 056,18
  • Nikkei 225−1,11%52 991,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,37
  20.01.26, 10:54

Японские облигации под давлением: доходность долга взлетела на фоне налоговых обещаний

Во вторник распродажа японских государственных облигаций усилилась, подняв доходность долга до исторических максимумов. Инвесторы болезненно отреагировали на план премьер‑министра Санаэ Такаити снизить НДС на продукты питания.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити пообещала снизить налог на добавленную стоимость на продукты питания, чтобы бороться с инфляцией, однако точный размер снижения пока не определен.
  • Премьер-министр Японии Санаэ Такаити пообещала снизить налог на добавленную стоимость на продукты питания, чтобы бороться с инфляцией, однако точный размер снижения пока не определен.
  • Foto: Zumapress/Scanpix
Доходность 40-летних японских облигаций превысила отметку 4%, достигнув самого высокого уровня с момента их выпуска в 2007 году.
Биржа
  • 07.04.25, 08:09
Трамп не собирается отказываться от тарифов. Рынки продолжили обвал
Азиатские акции и фьючерсы на американские и европейские индексы резко упали на ранних торгах после того, как администрация Дональда Трампа заявила, что масштабные тарифы будут сохранены, несмотря на опасения, что они могут вызвать рецессию в мировой экономике.
Новости
  • 14.07.25, 12:24
Европа намерена объединиться с другими странами, чтобы дать отпор пошлинам Трампа
ЕС усиливает сотрудничество со странами, затронутыми торговыми пошлинами президента США Дональда Трамп, такими как Канада и Япония, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
Новости
  • 13.12.25, 14:47
От чашки в Милане до бизнеса в Эстонии: как японский чайный напиток превратился в дело жизни
Молодые предприниматели Кати Кару и Раунo Хайдла – хороший пример того, как построить успешный бизнес, следуя простым правилам: замечай тренды, находи рыночные ниши и заполняй их.
Новости
  • 30.09.24, 13:47
Saku запустил экспорт в Японию
После закрытия основного экспортного рынка в России компания Saku Õlletehas сосредоточилась на новых рынках, и в этом году к экспортным направлениям добавились Мальта, Румыния и Япония, сообщила компания в пресс-релизе.
  • KM
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

1
Новости
  • 17.01.26, 14:30
Молодые предприниматели за год спасли от выбрасывания 2,4 млн единиц товаров
2
Новости
  • 18.01.26, 13:30
IKEA переживает один из самых тяжелых периодов за свою историю
3
Новости
  • 16.01.26, 18:21
КаПо выдворила из Эстонии гражданина РФ: он «мечтал о российской армии»
4
Новости
  • 19.01.26, 06:00
Летом в Причудье откроется большой спа-отель. Конкурент удивляется: «Это же колхоз!»
Хороший ресторан недалеко – всего 80 километров
5
Новости
  • 18.01.26, 10:58
Глава Elenger: рынок будет переполнен СПГ, цена на газ снизится
6
Биржа
  • 17.01.26, 11:18
Tallinna Kaubamaja потеряла за год почти треть прибыли

Новости
  • 20.01.26, 11:53
Eleport получил 35 млн евро кредита на расширение сети зарядки электромобилей
Биржа
  • 20.01.26, 10:54
Японские облигации под давлением: доходность долга взлетела на фоне налоговых обещаний
Новости
  • 20.01.26, 09:58
Цены производителей промышленной продукции в конце года снизились
Новости
  • 20.01.26, 08:51
Мадис Мюллер выбыл из борьбы за руководство Европейским центробанком
Mнения
  • 20.01.26, 08:40
Лидеры исполнены оптимизма: ноги в руки – и вперед!
Новости
  • 20.01.26, 06:00
Работодатели рады поправкам к закону: самим создавать ноу-хау нам не по силам
Инвестор Тоомас
  • 19.01.26, 19:02
Инвестор Тоомас: руки так и чешутся – присматриваюсь к акции, которая дороже, чем кажется, и крепче, чем выглядит
Новости
  • 19.01.26, 18:05
Глава TLT: деньги проекта трамвайной линии на Лийвалайа можно было бы направить на развитие троллейбусного сообщения

Спа-отель Kurro разместился среди лесов неподалеку от берега Чудского озера.
Новости
  • 19.01.26, 06:00
Летом в Причудье откроется большой спа-отель. Конкурент удивляется: «Это же колхоз!»
Хороший ресторан недалеко – всего 80 километров
Владелец проекта Porto Franco Рауно Тедер по поводу Bolt держит рот на замке.
Новости
  • 19.01.26, 08:28
Спасательный круг для Porto Franco: Bolt планирует перенести штаб-квартиру к морю
В Эстонии компания Runikon Retail OÜ получила в 2024 году 9,1 млн евро прибыли, также было выплачено 10 млн евро дивидендов.
Новости
  • 18.01.26, 13:30
IKEA переживает один из самых тяжелых периодов за свою историю
Один из лучших домов Таллинна на 1937 год, дом Трумпа на Пярнуском шоссе, 28. Первые этажи дома занял музыкальный магазин Akord, склад и магазин книг и канцелярии кооператива Töökool, а также отраслевая сберкасса эстонских педагогов – Õpetajate Ühispank. Выше располагались комфортабельные квартиры и офисы.
Новости
  • 17.01.26, 07:00
Как тезка президента США и премьер Эстонии строили под Таллинном город-сад
Во вторник о результатах последнего квартала сообщит стриминговая платформа Netflix.
Биржа
  • 19.01.26, 08:45
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Среди прочего, инвесторы следят за решением Верховного суда США касательно попыток Дональда Трампа отправить в отставку руководителя ФРС Лизу Кук, которое ожидается в среду.
Биржа
  • 19.01.26, 13:34
Цены на золото и серебро подскочили до рекордных уровней
Государство упростило получение жилищных кредитов в сельской местности.
Подсказка
  • 16.01.26, 13:04
Домик в деревне: государство покроет до 150 000 евро от жилищного кредита в размере 200 000 евро
