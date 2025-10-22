Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,31%292,2
  • OMX Riga−0,62%908,79
  • OMX Tallinn−0,11%1 903,95
  • OMX Vilnius−0,07%1 261,04
  • S&P 5000,00%6 735,35
  • DOW 300,47%46 924,74
  • Nasdaq −0,16%22 953,67
  • FTSE 1000,69%9 492,26
  • Nikkei 225−0,02%49 307,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,14
  • OMX Baltic−0,31%292,2
  • OMX Riga−0,62%908,79
  • OMX Tallinn−0,11%1 903,95
  • OMX Vilnius−0,07%1 261,04
  • S&P 5000,00%6 735,35
  • DOW 300,47%46 924,74
  • Nasdaq −0,16%22 953,67
  • FTSE 1000,69%9 492,26
  • Nikkei 225−0,02%49 307,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,14
  • 22.10.25, 10:30

Прибыль Coop Pank снизилась на пятую часть

В третьем квартале этого года Coop Pank заработал 7 млн евро чистой прибыли, что на 19% меньше, чем годом ранее. Чистые доходы банка за тот же период сократились на 8%.
Кредитный портфель Coop Pank впервые превысил 2 млрд евро, благодаря чему банк досрочно достиг стратегической цели, намеченной на начало 2027 года.
  • Кредитный портфель Coop Pank впервые превысил 2 млрд евро, благодаря чему банк досрочно достиг стратегической цели, намеченной на начало 2027 года.
  • Foto: Liis Treimann
При этом кредитный портфель Coop Pank вырос до 2 миллиардов евро (+80 миллионов), что, по словам председателя правления Арко Куртманна, дает надежду на оживление деловой активности и возвращение прибыли банка к росту. По сравнению со вторым кварталом прибыль Coop Pank увеличилась на 5%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 18.10.25, 12:01
Пять эстонских стартапов попали в престижный европейский рейтинг
В рейтинг самых быстрорастущих стартапов по версии издания Sifted вошли в этом году пять эстонских компаний, тогда как в прошлом году в этом списке было десять.
Биржа
  • 10.09.25, 11:12
Прибыль Coop Pank оказалась ниже прошлогоднего уровня
В августе чистая прибыль Coop Pank осталась на уровне июля, при этом по сравнению с прошлым годом падение составило 16%.
Биржа
  • 08.09.25, 16:06
Совет Coop Pank ждет от нового руководителя неимоверного роста и удвоения прибыли
Новый глава: «У нас большой аппетит»
По словам председателя совета Coop Pank Райнера Рохтла, ожидания от нового руководителя Арко Куртманна высокие. Банк должен расти в 2-3 раза быстрее эстонского рынка и в течение нескольких лет удвоить прибыль.
Новости
  • 29.09.25, 08:34
Скандальное дело: Coop Pank потребовал у JMV вернуть десятки автомобилей
Банк, расторгнувший договор с JMV, которая прославилась сомнительным бизнесом на чешских автомобилях, требует у компании вернуть машины.
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?

Самые читаемые

1
Новости
  • 20.10.25, 16:37
Олег Гросс о русскоязычной рабочей силе: обучать языку — не задача предпринимателя
2
Новости
  • 20.10.25, 18:23
Эстонское государство начинает размещение облигаций
3
Эпицентр
  • 21.10.25, 06:00
Россия доставляет. Как гражданин Эстонии делал бизнес с дочерью Шойгу и Максимом Поташевым
4
Новости
  • 20.10.25, 18:58
Эстонский поставщик кондиционеров продает шведам дело всей жизни
5
Новости
  • 19.10.25, 11:00
Американцы приобрели стартап, созданный эстонским э-резидентом
6
Новости
  • 21.10.25, 13:11
Премия в сотни тысяч евро. Эстонские компании предлагают щедрые мотивационные пакеты

Последние новости

Биржа
  • 22.10.25, 11:01
Стоимость золота резко упала
Биржа
  • 22.10.25, 10:30
Прибыль Coop Pank снизилась на пятую часть
Новости
  • 22.10.25, 07:00
«Мой отдых»: как эстонские звезды сцены и русские звезды кухни всполошили мирный Таллинн
Эпицентр
  • 22.10.25, 06:00
Усердной работы недостаточно? Повышение зарплаты все чаще привязывается к карьерному росту
ТОП
  • 22.10.25, 06:00
ТОП зарплат: сотни работников в Эстонии зарабатывают больше министров
Новости
  • 21.10.25, 19:00
На обанкротившийся мясоперерабатывающий завод Вячеслава Леэдо нашелся покупатель
Возобновление производства маловероятно
Новости
  • 21.10.25, 17:42
Секрет легендарного кафе: никакого маркетинга, но очередь простирается за дверь
Новости
  • 21.10.25, 16:45
Торговая война с Китаем взвинчивает цены на продукцию завода в Силламяэ

Сейчас в фокусе

Олег Краус успел поработать с российскими знаменитостями.
Эпицентр
  • 21.10.25, 06:00
Россия доставляет. Как гражданин Эстонии делал бизнес с дочерью Шойгу и Максимом Поташевым
Энн Ыунпуу, глава компании Elcogen, занимающейся водородными технологиями, рассказал, что компания предлагает ключевым сотрудникам варианты оплаты труда, основанные как на стаже работы, так и на результатах.
Новости
  • 21.10.25, 13:11
Премия в сотни тысяч евро. Эстонские компании предлагают щедрые мотивационные пакеты
Airwave — ведущий импортер и оптовый дистрибьютор тепловых насосов, климатического, вентиляционного и отопительного оборудования, а также соответствующих установочных принадлежностей в странах Балтии.
Новости
  • 20.10.25, 18:58
Эстонский поставщик кондиционеров продает шведам дело всей жизни
Владелец OG Elektra Олег Гросс.
Новости
  • 20.10.25, 16:37
Олег Гросс о русскоязычной рабочей силе: обучать языку — не задача предпринимателя
Лидеры Центристской партии Яак Мадисон, Анастасия Коваленко-Кылварт и Михаил Кылварт на воскресной предвыборной вечеринке.
Новости
  • 20.10.25, 16:37
Предприниматели делают ставку в Таллинне на центристов. «Иначе вновь будет создана радужная коалиция»
Вместо биржевого колокола зазвонил будильник. Мартин Виллиг понял, что пора уйти в более длительный отпуск.
Новости
  • 21.10.25, 13:49
Мартин Виллиг взял перерыв на год
В последний раз Эстония выпускала долгосрочные облигации на международном рынке капитала в январе 2024 года.
Новости
  • 20.10.25, 18:23
Эстонское государство начинает размещение облигаций
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025