Прибыль Coop Pank снизилась на пятую часть

Кредитный портфель Coop Pank впервые превысил 2 млрд евро, благодаря чему банк досрочно достиг стратегической цели, намеченной на начало 2027 года.
Foto: Liis Treimann
При этом кредитный портфель Coop Pank вырос до 2 миллиардов евро (+80 миллионов), что, по словам председателя правления Арко Куртманна, дает надежду на оживление деловой активности и возвращение прибыли банка к росту. По сравнению со вторым кварталом прибыль Coop Pank увеличилась на 5%.
По словам председателя совета Coop Pank Райнера Рохтла, ожидания от нового руководителя Арко Куртманна высокие. Банк должен расти в 2-3 раза быстрее эстонского рынка и в течение нескольких лет удвоить прибыль.
