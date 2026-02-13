Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,1%317,99
  • OMX Riga1,09%906,56
  • OMX Tallinn0,1%2 080,47
  • OMX Vilnius0,05%1 404,38
  • S&P 500−1,57%6 832,76
  • DOW 30−1,34%49 451,98
  • Nasdaq −2,03%22 597,15
  • FTSE 1000,00%10 402,73
  • Nikkei 225−1,21%56 941,97
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,7
  • 13.02.26, 09:53

Coop Pank увеличил прибыль в январе

По оценке председателя правления Coop Pank Арко Куртманна, прибыльность банка развернулась к росту – в январе банк увеличил чистую прибыль на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
«Этот год начался для Coop Pank с хорошей прибыли», — сказал председатель правления Coop Pank Арко Куртманн.
  • Foto: Andras Kralla
В январе банк получил чистый доход в размере 7,1 млн евро, что на 5% больше в годовом сравнении.
