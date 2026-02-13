Coop Pank увеличил прибыль в январе

В прошлом году прибыль Coop Pank, как и у большинства предприятий банковского сектора, снизилась, однако уже в четвертом квартале начался стремительный рост. Руководство банка рассчитывает на рост в течение всего текущего года.
Крупнейший инвестиционный фонд в мире - Норвежский пенсионный фонд, известный также как Нефтяной фонд в декабре полностью вышел из позиций на Таллиннской бирже. При этом он увеличил свою долю в судоходной компании Tallink Grupp через Финляндию.
Генеральный директор Äripäev Игорь Рытов и заместитель главного редактора Айвар Хундимяги вновь возглавляют внутриредакционный ТОП инвесторов с портфелями в 92 000 и 87 000 евро соответственно. При этом число сотрудников Äripäev и «Деловых ведомостей», оставшихся верными Таллиннской бирже, за год сократилось.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.