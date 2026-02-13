Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,14%318,11
  • OMX Riga1,42%909,56
  • OMX Tallinn0,07%2 079,84
  • OMX Vilnius0,28%1 407,62
  • S&P 500−1,57%6 832,76
  • DOW 30−1,34%49 451,98
  • Nasdaq −2,03%22 597,15
  • FTSE 100−0,03%10 399,38
  • Nikkei 225−1,21%56 941,97
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,6
  • 13.02.26, 10:47

Европа впервые после холодной войны обсуждает роль ядерного вооружения

Европейцы впервые после окончания холодной войны обсуждают, как выработать собственное ядерное сдерживание, сообщили источники Bloomberg.
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обсудить в ЕС создание ядерного сдерживания.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обсудить в ЕС создание ядерного сдерживания.
  • Foto: AFP/Scanpix
Экономическое издание пишет, что Европа пытается удержать США в НАТО в то же время, как европейские страны спешно наращивают вооружения, поскольку США стали непредсказуемыми.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 06.02.26, 12:15
Каллас: Европе стоит обсудить ядерное сдерживание
Верховный представитель Европейского Союза Кая Каллас заявила в интервью финской газете Helsingin Sanomat, что Европе следовало бы начать обсуждение собственного ядерного сдерживания.
Новости
  • 08.11.25, 13:17
Выбор места для атомной электростанции: где-то не хватает воды для охлаждения, где-то минобороны ставит крест
Поиск подходящего места для строительства атомной электростанции – это регулируемый на международном уровне процесс, который должен осуществляться в соответствии с правилами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Новости
  • 15.03.25, 13:32
Литва готова рассмотреть возможность размещения ядерного оружия на своей территории
Литва готова рассмотреть возможность изменения Конституции, если союзники по НАТО предложат разместить на ее территории ядерное оружие, пишет LRT со ссылкой на BNS.
  • KM
Content Marketing
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?
Однажды вечером я оказался в компании хороших знакомых, где, как обычно, зашла речь об автомобилях. В какой-то момент прозвучал вопрос: «Слушай, а по какой цене сегодня вообще можно приобрести дизельный Cayenne?» Это заставило меня задуматься. Несмотря на то, что Cayenne не предлагается с дизельным двигателем с 2018 года, дизель по-прежнему живет в сознании многих людей как естественный выбор в случае большого и мощного автомобиля.

Самые читаемые

1
Новости
  • 12.02.26, 06:00
Предприниматели о счетах за электричество: «Мы катимся в средневековье»
2
Новости
  • 10.02.26, 16:02
Госсуд не принял жалобу. Виктор Левада должен выплатить 400 000 евро
3
Новости
  • 11.02.26, 11:45
18-летний предприниматель и маклер: молодым людям не стоит тратить время впустую
4
Новости
  • 11.02.26, 11:50
Финансовая инспекция пришла в Coop Pank
Причина: автомобильный бизнес JMV
5
Подсказка
  • 10.02.26, 06:00
Владельцам нелегальных построек существенно облегчат жизнь
6
Новости
  • 10.02.26, 17:03
Семейная фирма превратила полуразрушенный замок в туристический магнит

Последние новости

Новости
  • 13.02.26, 14:25
Суд примет решение о банкротстве E-Piim на следующей неделе
Новости
  • 13.02.26, 13:22
Главу эстонского «зеленого» стартапа подозревают в мошенничестве с субсидиями ЕС на 450 тысяч евро
Биржа
  • 13.02.26, 12:34
Биржевая компания Robus подала заявление о банкротстве
Новости
  • 13.02.26, 11:58
LHV необоснованно списал деньги со счетов клиентов
Новости
  • 13.02.26, 11:22
Производитель торфа: нам грозит повышение налогов на 350%
Новости
  • 13.02.26, 10:47
Европа впервые после холодной войны обсуждает роль ядерного вооружения
Биржа
  • 13.02.26, 09:53
Coop Pank увеличил прибыль в январе
Новости
  • 13.02.26, 09:36
Старики-разбойники: братья сколотили крупнейшее состояние в Эстонии и пустили его на ветер

Сейчас в фокусе

«Поплачем один-два вечера и будем жить дальше», – говорит совладелец ресторана Moon Роман Защеринский.
Новости
  • 12.02.26, 06:00
Предприниматели о счетах за электричество: «Мы катимся в средневековье»
Krunnipea была основана 16 июня 2014 года. Основная деятельность компании – продажа дизайнерских товаров.
Новости
  • 11.02.26, 15:41
Закрылся известный дизайнерский магазин: «Если клиенты не заходят внутрь, нишевые товары очень трудно продавать»
Основатель инвестиционного клуба Miljoniklubi Мяртен Кресс объясняет, что дивидендные короли и аристократы, десятилетиями обеспечивавшие щедрый доход владельцам, в какой-то момент все равно могут превратиться в дивидендные руины. «Какое-то время можно устроить так, чтобы все большая доля прибыли выплачивалась в виде дивидендов, но бесконечно так продолжаться не может», – говорит он.
Биржа
  • 12.02.26, 09:06
Тревожные звоночки для инвестора: скорое пересыхание дивидендов видно заранее
Уроки от трех инвесторов, выжженные каленым железом
Сийм Каллас недоволен большим дефицитом государственного бюджета.
Новости
  • 12.02.26, 14:42
Сийм Каллас предупреждает: уровень госдолга выходит из‑под контроля
Общение с мошенниками шло через Telegram. «Место спокойное, интересное, немного такое, как древний город», – так описывают город, куда нужно приехать, чтобы начать заниматься обманом своих соотечественников.
Эпицентр
  • 11.02.26, 08:53
На работу телефонным мошенником. За обман предлагают хорошие деньги и красивый офис. Единственное требование – знание языка
Полиция: мошенникам грозит до пяти лет тюрьмы
Один из популярных автомобилей среди российской элиты – это Mercedes G-класса, внедорожник, который стоит около 120 000 евро и производится исключительно в Австрии.
Новости
  • 12.02.26, 13:49
В Россию ежегодно попадают тысячи иностранных автомобилей в обход санкций
Генеральный директор Äripäev Игорь Рытов (слева) и заместитель главного редактора Айвар Хундимяги уже несколько лет соперничают за место лидера во внутриредакционном ТОПе.
ТОП
  • 11.02.26, 18:52
ТОП: во что инвестируют сотрудники ДВ и Äripäev?
Руководитель по связям с общественностью Philip Morris в Эстонии Кай Таммист говорит, что стабильность цепочек поставок усложняет борьбу с контрабандой сигаретных изделий, особенно в случае продукции белорусского происхождения.
  • KM
Content Marketing
  • 11.02.26, 14:42
Незаконная торговля табаком становится угрозой безопасности

