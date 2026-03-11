Инвестор Тоомас: старые грабли Балтийской биржи в действии

Старое правило инвестора гласит, что инвестировать следует только «свободные» средства.
Foto: Анти Веэрмаа
Когда человек встает на путь инвестора, его ожидает увлекательное, но полное опасностей приключение. По пути его подстерегает немало неочевидных и непредсказуемых рисков, однако порой инвестор сам оказывается в неприятных ситуациях, которые были известны заранее и которых можно было легко избежать.
В прошлом году Балтийская биржа обогнала ряд европейских стран и обошла рынок США в пересчете на евро, но это почти не изменило отношения инвесторов. Рынок по-прежнему остается на периферии мировых индексов, а недостаточный масштаб компаний запускает замкнутый круг, из которого сложно выбраться даже при сильных показателях. Однако глава Балтийской биржи видит свет в конце туннеля.
Многие инвесторы предпочитают инвестировать в ценные бумаги и недвижимость не только как частное лицо, но и через фирму, а это требует вести бухгалтерию и ежегодно подавать отчет. О самых распространенных ошибках инвесторов в бухучете и том, как их избежать, ДВ рассказала бухгалтер-консультант бюро Punamoon OÜ Екатерина Долгушева.
Объяснение быстрому росту и стремительному падению стоимости актива всегда можно найти или придумать. И если найденная причина соответствует действительности, то это может послужить хорошим сигналом к определенным действиям. Но случаи бывают разные.
Девелопер недвижимости Пеэтер Рааг сотрудничает с Omega Laen уже пять лет и отмечает, что поддержка надежного финансового партнера при реализации проектов по реновации неоценима, поскольку неожиданности возникают всегда.