Назад 11.03.26, 13:06 Инвестор Тоомас: старые грабли Балтийской биржи в действии Ситуация с акциями Akola Group, которая произошла на прошлой неделе, служит хорошим напоминанием о рисках, которые многие до поры до времени игнорируют.

Старое правило инвестора гласит, что инвестировать следует только «свободные» средства.

Когда человек встает на путь инвестора, его ожидает увлекательное, но полное опасностей приключение. По пути его подстерегает немало неочевидных и непредсказуемых рисков, однако порой инвестор сам оказывается в неприятных ситуациях, которые были известны заранее и которых можно было легко избежать.