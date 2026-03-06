Apollo Group Маргуса Линнамяэ направит 30 млн евро в Финляндию
Компания Apollo Group, работающая в сфере развлечений и ресторанного бизнеса и недавно представившая облигационную программу, планирует направить 30 млн евро на финский рынок, чтобы утроить количество своих заведений в стране.
Эстонская компания в сфере развлечений и общественного питания Apollo Group планирует привлечь около 50 млн евро и рассчитывает на наиболее динамичный рост в ближайшие годы именно в Финляндии. Об этом рассказал глава концерна Тоомас Тийвель.
Развлекательный и ресторанный концерн Apollo Group планирует привлечь около 50 млн евро через выпуск облигаций на бирже, подтвердил в радиопередаче «Kuum tool» руководитель концерна Тоомас Тийвель. Выход на биржу с акциями по-прежнему рассматривается, но сначала компания хочет «прощупать почву» с облигациями.
