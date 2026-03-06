Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,2%312,19
  • OMX Riga−0,32%901,13
  • OMX Tallinn−0,08%2 083,81
  • OMX Vilnius−0,11%1 361,21
  • S&P 500−1,36%6 737,83
  • DOW 30−1,52%47 227,86
  • Nasdaq −1,17%22 483,01
  • FTSE 100−1,49%10 259,25
  • Nikkei 2250,62%55 620,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,53
  • 06.03.26, 13:06

Apollo Group Маргуса Линнамяэ направит 30 млн евро в Финляндию

Компания Apollo Group, работающая в сфере развлечений и ресторанного бизнеса и недавно представившая облигационную программу, планирует направить 30 млн евро на финский рынок, чтобы утроить количество своих заведений в стране.
Руководитель Apollo Group Тоомас Тийвель намерен существенно увеличить долю получаемой в Финляндии выручки.
  • Foto: Raul Mee
