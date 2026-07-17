Назад Инвестиции французских компаний в Эстонию растут. Воотеле Пяй: «Они проявляют к нам большой интерес» Торговые связи между Эстонией и Францией в последние годы заметно укрепились, а французские прямые инвестиции в экономику Эстонии выросли на 75%, рассказал руководитель оборонного направления Tehnopol и франкофил Воотеле Пяй.

В утренней программе радио Äripäev Пяй отметил, что Эстония добилась положительного торгового баланса с Францией, поскольку продает ей высокотехнологичные решения и услуги. «Мы не можем выпить столько вина и съесть столько сыра, чтобы это сравнялось с объемом высокотехнологичных решений, которые мы способны им продать», – так Пяй описал изменения в торговых отношениях.

По его словам, французские компании наконец открыли для себя возможности, которые предлагают технологическая среда Эстонии и программа электронного резидентства. «Они видят, что здесь создана среда, благоприятная для инноваций, развития и тестирования», – сказал он.

В интервью также обсуждались оборонная промышленность Франции, промышленность в целом, политика и электронное резидентство.