Хуго Осула передал один из бизнесов концерна сыну: «Пусть ребята расправляют крылья»

«Мои сыновья – довольно шустрые ребята, и они уже сумели проявить себя в бизнесе», – сказал Хуго Осула.
Foto: Liis Treimann
Процесс начался с компании Turnit: владелец Mootor Grupp Хуго Осула передал принадлежавшую концерну долю в размере 90,4% своему сыну Андресу. В результате сделки концерн утратил контроль над Turnit OÜ, и компания перестала быть дочерним предприятием Mootor Grupp.
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