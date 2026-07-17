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Рейтинг Путина снижается рекордными с начала войны темпами

Фонд общественного мнения зафиксировал резкое снижение рейтинга одобрения работы президента России Владимира Путина. За неделю показатель упал на пять процентных пунктов — до 66%. Это самое значительное недельное снижение с начала полномасштабной войны России против Украины.
Президент РФ Владимир Путин.
  • Президент РФ Владимир Путин.
  • Foto: Shutterstock
Согласно опросу ФОМ, проведенному 10–12 июля, уровень доверия Путину также снизился — с 69% до 67%, передает «Медуза».
Падение показателей фиксирует и Всероссийский центр изучения общественного мнения. По данным ВЦИОМ, с 6 по 12 июля уровень одобрения деятельности российского президента сократился на 0,9 процентного пункта — до 65,1%. Доля респондентов, заявивших о доверии Путину, уменьшилась на 1,3 процентного пункта — до 71%.
В начале июля ВЦИОМ уже сообщал о самом быстром с начала войны недельном падении уровня доверия Путину. Тогда показатель снизился на 1,8 процентного пункта.
ФОМ и ВЦИОМ начали фиксировать снижение рейтингов российского президента весной 2026 года. Его связывали в том числе с ограничениями доступа к интернету и блокировкой Telegram. Снижение показателей продолжилось на фоне топливного кризиса в России.
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