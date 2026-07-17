Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,26%311,98
  • OMX Riga0,11%910,73
  • OMX Tallinn−0,33%2 116,05
  • OMX Vilnius0,1%1 506,34
  • S&P 500−0,68%7 482,77
  • DOW 30−0,3%52 396,17
  • Nasdaq −1,15%25 583,86
  • FTSE 1000,27%10 600,37
  • Nikkei 225−4,03%64 141,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%89,47
  • OMX Baltic−0,26%311,98
  • OMX Riga0,11%910,73
  • OMX Tallinn−0,33%2 116,05
  • OMX Vilnius0,1%1 506,34
  • S&P 500−0,68%7 482,77
  • DOW 30−0,3%52 396,17
  • Nasdaq −1,15%25 583,86
  • FTSE 1000,27%10 600,37
  • Nikkei 225−4,03%64 141,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%89,47

Tartu Mill потеряла четверть прибыли. «В целом результатом можно быть довольным»

Крупнейший производитель муки в Эстонии Tartu Mill в прошлом году увеличил выручку и объем производства, однако операционная прибыль компании сократилась на четверть. В этом году роста выручки не ожидается, а из-за изменения цен на зерно, качества сырья и спроса прибыль может снизиться еще сильнее.
По словам совладельца компании Ууно Лаузинга, снижение прибыли было необходимо для сохранения конкурентоспособности.
  • По словам совладельца компании Ууно Лаузинга, снижение прибыли было необходимо для сохранения конкурентоспособности.
  • Foto: Raul Mee
«В целом результатом можно быть довольным», – прокомментировал прошлогодние финансовые показатели глава крупнейшего мукомольного предприятия Эстонии Ууно Лаузинг.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 13.10.25, 16:25
Перешедший в руки тартуских бизнесменов крупный пищевик показал сильный результат
Принадлежащая Maral Invest компания Eesti Pagar под управлением новых единственных владельцев заметно увеличила оборот и прибыль.
Новости
  • 11.12.25, 06:00
Взгляд в 2026 год: что будет с ценами на продукты и продовольственной безопасностью?
Продукты питания в следующем году дорожать, вероятно, уже не будут, если по каким-то причинам не подскочат в цене энергия или сырье. А вот прокормить жителей Эстонии в случае нового кризиса местные пищевики вряд ли смогут – производство, годами сокращавшееся из-за более дешевой импортной продукции, быстро восстановить не получится.
Новости
  • 15.09.25, 17:26
Литовский суд окончательно запретил Tartu Mill поглотить литовского конкурента
Эстонский производитель муки Tartu Mill не сможет приобрести своего литовского конкурента Baltic Mill: Государственный суд Литвы окончательно утвердил запрет местного Департамента конкуренции.
Новости
  • 24.08.25, 14:22
Тартуские предприниматели заработали более 20 млн евро прибыли
Инвестиционная компания Tiigi Keskus, принадлежащая предпринимателям Ромету Пухку и Ууно Лаузингу и владеющая, например, производителем муки Tartu Mill, заработала в прошлом году более 20 млн евро чистой прибыли. Владельцы фирмы купили и продали несколько крупных предприятий.
  • KM
Content Marketing
  • 19.06.26, 17:58
Время как новая роскошь: руководители всё чаще выбирают отдых, где не нужно всё организовывать самостоятельно
Руководитель — это не только управленец. Он одновременно предприниматель, коллега, друг, супруг, родитель, а зачастую человек, совмещающий еще множество других ролей. Рабочие дни наполнены решениями, ответственностью, встречами и бесконечным потоком информации, и даже в свободное время эти роли часто продолжают сопровождать человека. Поэтому от отдыха все чаще ждут не множества занятий или вариантов выбора. Все чаще люди ищут возможность просто быть здесь и сейчас — без необходимости все организовывать, планировать и за все отвечать самостоятельно.

Самые читаемые

1
Новости
  • 15.07.26, 18:34
Глава МВД Таро: на юго-восточной границе заработали радары для обнаружения дронов
2
Новости
  • 14.07.26, 10:55
В Таллинне продали квартиру за 4 млн евро. «Вероятно, самую дорогую за всю историю»
3
Новости
  • 14.07.26, 18:14
«Золотая» идея живущих в Эстонии финнов принесла им миллионы
4
Новости
  • 15.07.26, 10:47
Крупнейший в мире производитель кабелей выкупил землю в Кейла с целью возможного строительства нового завода
5
Новости
  • 14.07.26, 11:43
Сеть магазинов Meie расширяется и выплатила крупные дивиденды
6
Эпицентр
  • 14.07.26, 06:00
Платформы довольны: водитель Bolt вероятно не будет считаться наемным работником

Последние новости

Новости
  • 17.07.26, 18:55
В Кунда может появиться грибной завод стоимостью 50 млн евро
Новости
  • 17.07.26, 17:56
Рейтинг Путина снижается рекордными с начала войны темпами
Новости
  • 17.07.26, 17:33
Инвестиции французских компаний в Эстонию растут. Воотеле Пяй: «Они проявляют к нам большой интерес»
Новости
  • 17.07.26, 16:57
Tartu Mill потеряла четверть прибыли. «В целом результатом можно быть довольным»
Mнения
  • 17.07.26, 16:47
Делов-то: эстонский бизнес сопьется в депрессии? В Киеве шум вокруг кадровых перемен
Биржа
  • 17.07.26, 16:26
Жемчужины Инвестиционного фестиваля: честный разговор об ошибках вдохновляет больше идеальных историй успеха
Новости
  • 17.07.26, 15:00
Lemeks увеличила прибыль. Владелец компании Кюльвик: неизвестно, что будет с сырьем завтра
Инвестор Тоомас
  • 17.07.26, 13:28
Инвестор Тоомас: король индустрии чипов продолжает стремительный рост, но цена его акций уже некомфортно высока

Сейчас в фокусе

Осиновский: план А – должна закончиться война в Украине. План Б? Нет, ждем плана А
Новости
  • 16.07.26, 06:00
Осиновский: план А – должна закончиться война в Украине. План Б? Нет, ждем плана А
«Очевидно, эта ситуация никого не устраивает – ни их, ни нас», – сказал девелопер Карл Урбаник.
Новости
  • 16.07.26, 08:12
Строительство вилл на Бали, привлекавших высокой доходностью, затягивается. «Некоторые инвесторы очень недовольны»
История девелопера недвижимости на Бали
«Мы вкладывали в него всю душу и боролись до последнего», — рассказал о закрывшемся ресторане его основатель и шеф-повар Мати Людимойс.
Новости
  • 15.07.26, 17:22
Конфликт совладельцев довел ресторан до банкротства: «Тщательно выбирайте своих бизнес-партнеров»
«Я еще вчера долго смотрел и чесал затылок, размышляя, входить или нет, но внутреннее чутье подсказало еще немного подождать», – рассказал инвестор Райво Хейн о недавних раздумьях купить акции SpaceX по цене около 130 долларов.
Биржа
  • 16.07.26, 13:33
Райво Хейн ждет падения SpaceX и увеличил инвестиции в производителя чипов
Metaprint – один из крупнейших производителей аэрозольной упаковки в Европе.
Новости
  • 16.07.26, 11:56
Пострадавшая от кризиса в Ормузском проливе Metaprint отложила повышение цен
Хотя я понимаю, что приобретение недвижимости может оказаться для молодого человека непростой задачей, я не считаю, что собственное жилье непременно останется недоступным для того, кто действительно стремится его купить. Многое зависит от силы воли, последовательности и готовности делать выбор.
Эпицентр
  • 15.07.26, 08:31
Дом мечты в 26 лет: как мы за год накопили 28 000 евро на первоначальный взнос
Компания AbeStock, принадлежащая семье Випс, расширила свой портфель брендов. В него уже входят известные марки, в том числе Mondelez, выпускающая шоколад Milka.
Новости
  • 16.07.26, 12:12
Семейная компания Випсов выкупила латвийского продавца бытовой техники
Используемое Таллиннским портом решение для автоматической швартовки судов требует надежного и стабильного интернет-соединения.
  • KM
Content Marketing
  • 11.06.26, 10:33
Таллиннский порт тестирует сеть 5G+: заменит ли мобильная связь часть кабельных соединений

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026